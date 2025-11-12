Этот город растёт не только вверх в пространстве, но и вниз во времени. Вы убедитесь, что я прав.
Мы пройдём через плац крепости Екатеринодаръ, мимо дискотеки «Колизей», подберём листик реликтового гинкго в Атаманском саду, что стоит на меотском городище эпохи Античности. И обсудим всё, чем интересен Краснодар: от легенд и архитектуры до крокодилов на Кубани.
Описание экскурсии
Крепость Екатеринодаръ. Укрепление здесь заложил ещё сам Суворов. Мы с вами перенесёмся в прошлое и поговорим о первых поселениях в этих местах.
Исторические кварталы города. Продолжим наше путешествие сквозь времена и эпохи, поднимаясь по старинным улочкам назад в будущее.
Вернёмся в 21 век, отметив основные вехи и здания современного Краснодара.
Темы нашей прогулки:
- городские легенды
- архитектура: модерн, конструктивизм, сталинский ампир
- муралы, граффити, мозаики
- стритфуд, локалдринк, рынки
- парки, древние и редкие деревья
- старинные кладбища
- кущери, острова
- загадочная река Карасун
- крокодилы на Кубани
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1440 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Екатерининский сквер
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 175 туристов
Меня зовут Дима, и моё дело — создавать маршруты. Карты, прогулки, городские экспедиции — я не просто веду людей по улицам. Я провожу их сквозь времена города, через истории, улицы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Татьяна
12 ноя 2025
Давно переехала в Краснодар, но в историю города не вникала. В гости приехала мама, которая заинтересовалась городом, поэтому решили сходить на экскурсию. Ни пожалели ни на грамм. Очень ёмкая, интересная
Я
Яна
4 ноя 2025
Спасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёл по архитектурным местам. Взял с собой корм, чтобы ребёнок покормил животных в парке и смог немного перегрузиться. Дмитрий спокойный, пунктуальный, хороший организатор. Нам с сыном очень понравился день, рекомендую гида!
Мария
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Дмитрий хорошо знает историю города, маршрут составлен грамотно.
Т
Татьяна
1 окт 2025
В целом экскурсия соответствует заявленной, но отсутствовал огонек в рассказе, не смог завлечь рассказом. Было бы неплохо, если бы были старые фотографии, чтобы можно было сравнить: как было, как стало. Чуть-чуть чего-то не хватило.
О
Ольга
12 сен 2025
Огромная благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень интересно, живо и с любовью к городу он рассказывал про историю и архитектуру Краснодара. Приятный голос, идеальный темп речи — не устаешь слушать. Остались под большим впечатлением! Всем очень рекомендуем.
Н
Наталья
1 сен 2025
Спасибо Дмитрию за экскурсию, интересно, познавательно, не утомительно, легко корректирует программу в соответствии с пожеланиями клиентов. Все понравилось!
Д
Диана
23 авг 2025
Провели замечательную экскурсию по вечернему Краснодару. Даже прожив не один год, для нас было удивительно заходить на некоторые улочки.
Н
Наталья
22 авг 2025
Первый раз в Краснодаре. Методом случайного тыка был выбран гид. Не пожалела, выбор отличный. Гид очень компетентный, любит город и то о чем рассказывает. Продолжительность экскурсии оптимальная, для того чтобы узнать город, его историю и современность. Гид отвечал на всё вопросы грамотно, корректно, был доброжелателен и позитивен. Спасибо.
А
Александра
15 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города и его современном состоянии. Маршрут очень живописный. Несмотря на то, что экскурсия длилась около трех часов, мы совершенно не устали. Рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом.
Лариса
7 авг 2025
Дмитрий провел интересную экскурсию. Рассказал все доступно и понятно. Прогулка была неспешной. в дружеской атмосфере с ответами на вопросы.
Е
Екатерина
4 авг 2025
Проведенная Дмитрием экскурсия дала возможность по-новому взглянуть на здания Краснодара, построенные в различные времена в соответствии с требованиями и стилями эпохи. Рассказ гида был насыщен подробными историческими описаниями каждого отдельного
Olga
31 июл 2025
Все очень интересно и познавательно было узнать про город.
Константин
21 июл 2025
Я был в Краснодаре с двумя сыновьями 4х и 11ти лет. Дмитрий легко согласился и составил маршрут с учётом детской составляющей. Мы побывали в детской книжной, например. Старший сын, который
ирина
16 июл 2025
Побывала на индивидуальной экскурсии у великана Дмитрия. Основательно и неспешно он раскрывал временные рамки и рассказывал об истории города, его парках, улицах, фонтанах. Я перенеслась в Екатеринодар, с его историческими
П
Пантелеева
11 июл 2025
Все понравилось.
Знающий город и историю гид.
