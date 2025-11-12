Этот город растёт не только вверх в пространстве, но и вниз во времени. Вы убедитесь, что я прав. Мы пройдём через плац крепости Екатеринодаръ, мимо дискотеки «Колизей», подберём листик реликтового гинкго в Атаманском саду, что стоит на меотском городище эпохи Античности. И обсудим всё, чем интересен Краснодар: от легенд и архитектуры до крокодилов на Кубани.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–2 человек или 1440 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Крепость Екатеринодаръ. Укрепление здесь заложил ещё сам Суворов. Мы с вами перенесёмся в прошлое и поговорим о первых поселениях в этих местах.

Исторические кварталы города. Продолжим наше путешествие сквозь времена и эпохи, поднимаясь по старинным улочкам назад в будущее.

Вернёмся в 21 век, отметив основные вехи и здания современного Краснодара.

Темы нашей прогулки: