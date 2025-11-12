Мои заказы

Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом

Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Этот город растёт не только вверх в пространстве, но и вниз во времени. Вы убедитесь, что я прав.

Мы пройдём через плац крепости Екатеринодаръ, мимо дискотеки «Колизей», подберём листик реликтового гинкго в Атаманском саду, что стоит на меотском городище эпохи Античности. И обсудим всё, чем интересен Краснодар: от легенд и архитектуры до крокодилов на Кубани.
5
15 отзывов
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом© Дмитрий
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом© Дмитрий
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом© Дмитрий

Описание экскурсии

Крепость Екатеринодаръ. Укрепление здесь заложил ещё сам Суворов. Мы с вами перенесёмся в прошлое и поговорим о первых поселениях в этих местах.

Исторические кварталы города. Продолжим наше путешествие сквозь времена и эпохи, поднимаясь по старинным улочкам назад в будущее.

Вернёмся в 21 век, отметив основные вехи и здания современного Краснодара.

Темы нашей прогулки:

  • городские легенды
  • архитектура: модерн, конструктивизм, сталинский ампир
  • муралы, граффити, мозаики
  • стритфуд, локалдринк, рынки
  • парки, древние и редкие деревья
  • старинные кладбища
  • кущери, острова
  • загадочная река Карасун
  • крокодилы на Кубани

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1440 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Екатерининский сквер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 175 туристов
Меня зовут Дима, и моё дело — создавать маршруты. Карты, прогулки, городские экспедиции — я не просто веду людей по улицам. Я провожу их сквозь времена города, через истории, улицы,
читать дальше

архитектуру и атмосферу. Я персональный гид, делаю авторские экскурсии, разрабатываю пространственные квесты и исследования — чтобы город вдруг начал говорить с вами по-новому. У меня за плечами сотни километров пеших прогулок, десятки маршрутов и целая жизнь, прожитая в ритме исследователя. Если вам интересно почувствовать город иначе — приходите: пойдём вместе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Яна)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Яна)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Яна)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Александра)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Александра)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Александра)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Александра)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Александра)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Александра)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Olga)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Olga)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Olga)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Olga)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (Olga)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (ирина)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (ирина)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (ирина)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (ирина)Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом (ирина)
Татьяна
Татьяна
12 ноя 2025
Давно переехала в Краснодар, но в историю города не вникала. В гости приехала мама, которая заинтересовалась городом, поэтому решили сходить на экскурсию. Ни пожалели ни на грамм. Очень ёмкая, интересная
читать дальше

прогулка по историческим местам. Дмитрий по ходу отвечал на любые наши вопросы. Видно, что он погружен и заинтересован в том, что делает. Визуальный ряд был дополнен историческими фотографиями, которые Дмитрий демонстрировал нам на многих точках маршрута. Наша прогулка оставила приятное впечатление.

Я
Яна
4 ноя 2025
Спасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёл по архитектурным местам. Взял с собой корм, чтобы ребёнок покормил животных в парке и смог немного перегрузиться. Дмитрий спокойный, пунктуальный, хороший организатор. Нам с сыном очень понравился день, рекомендую гида!
Спасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёлСпасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёлСпасибо Дмитрию! Мы побывали во всех основных интересных и исторических местах. Дмитрий рассказал историю города, провёл
Мария
Мария
2 ноя 2025
Экскурсия понравилась. Дмитрий хорошо знает историю города, маршрут составлен грамотно.
Т
Татьяна
1 окт 2025
В целом экскурсия соответствует заявленной, но отсутствовал огонек в рассказе, не смог завлечь рассказом. Было бы неплохо, если бы были старые фотографии, чтобы можно было сравнить: как было, как стало. Чуть-чуть чего-то не хватило.
О
Ольга
12 сен 2025
Огромная благодарность Дмитрию за прекрасную экскурсию! Очень интересно, живо и с любовью к городу он рассказывал про историю и архитектуру Краснодара. Приятный голос, идеальный темп речи — не устаешь слушать. Остались под большим впечатлением! Всем очень рекомендуем.
Н
Наталья
1 сен 2025
Спасибо Дмитрию за экскурсию, интересно, познавательно, не утомительно, легко корректирует программу в соответствии с пожеланиями клиентов. Все понравилось!
Д
Диана
23 авг 2025
Провели замечательную экскурсию по вечернему Краснодару. Даже прожив не один год, для нас было удивительно заходить на некоторые улочки.
Н
Наталья
22 авг 2025
Первый раз в Краснодаре. Методом случайного тыка был выбран гид. Не пожалела, выбор отличный. Гид очень компетентный, любит город и то о чем рассказывает. Продолжительность экскурсии оптимальная, для того чтобы узнать город, его историю и современность. Гид отвечал на всё вопросы грамотно, корректно, был доброжелателен и позитивен. Спасибо.
А
Александра
15 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города и его современном состоянии. Маршрут очень живописный. Несмотря на то, что экскурсия длилась около трех часов, мы совершенно не устали. Рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом.
Очень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города иОчень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города иОчень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города иОчень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города иОчень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города иОчень понравилась экскурсия. Посетили много значимых мест. Дмитрий интересно и понятно рассказал об истории города и
Лариса
Лариса
7 авг 2025
Дмитрий провел интересную экскурсию. Рассказал все доступно и понятно. Прогулка была неспешной. в дружеской атмосфере с ответами на вопросы.
Е
Екатерина
4 авг 2025
Проведенная Дмитрием экскурсия дала возможность по-новому взглянуть на здания Краснодара, построенные в различные времена в соответствии с требованиями и стилями эпохи. Рассказ гида был насыщен подробными историческими описаниями каждого отдельного
читать дальше

здания, о котором велся рассказ. Дмитрий рассказывал буквально обо всем, что попадало в поле зрения по маршруту экскурсии. При этом история города представлялась не как нечто изолированное, а как связанная со всеми событиями в регионе и в стране. Были рекомендованы интересные музеи для посещения в Краснодаре, в Тамани, в Адыгее. Дмитрий провел также в интересный для меня книжный магазин "Чарли", в котором была возможность приобрести краеведческую, историческую и филологическую литературу. Спасибо Дмитрию за очень интересную и насыщенную экскурсию!

Olga
Olga
31 июл 2025
Все очень интересно и познавательно было узнать про город.
Все очень интересно и познавательно было узнать про город.Все очень интересно и познавательно было узнать про город.Все очень интересно и познавательно было узнать про город.Все очень интересно и познавательно было узнать про город.Все очень интересно и познавательно было узнать про город.
Константин
Константин
21 июл 2025
Я был в Краснодаре с двумя сыновьями 4х и 11ти лет. Дмитрий легко согласился и составил маршрут с учётом детской составляющей. Мы побывали в детской книжной, например. Старший сын, который
читать дальше

не особо любит пешие истории, отметил, что не заметил, как пролетели 3 часа. С Дмитрием было интересно общаться, узнавать город, особенно ценна профессия Дмитрия, благодаря чему можно познать тему истории ещё глубже и интереснее. Большое спасибо за наш пеший городской поход!

ирина
ирина
16 июл 2025
Побывала на индивидуальной экскурсии у великана Дмитрия. Основательно и неспешно он раскрывал временные рамки и рассказывал об истории города, его парках, улицах, фонтанах. Я перенеслась в Екатеринодар, с его историческими
читать дальше

зданиями. Классицизм, Барокко, Модерн. Очень понравилась и запомнилась старинная аптека (зданию более 100 лет) с резными стеллажами и расписным потолком (цветы и травы Кубани). А ещё - Арт- проекты Георгия Куринова,"кубанская ковань" балконов и козырьков, ажурные крылечки, маленькие чугунные люки 19 века и высокие парадные резные двери. Мозаика, место основания крепости Екатеринодар и поразили меня очень пятисотлетние дубы - прямо место силы. Да, ходили много и было жарко, но это реальность и от неё никуда ни деться. Все секреты не раскрываю. А я - классно прогулялась, основательно замедлилась, узнала много нового и даже подзаредилась, чего и Вам всём желаю. Дмитрий - Большое Спасибо!

Побывала на индивидуальной экскурсии у великана Дмитрия. Основательно и неспешно он раскрывал временные рамки и рассказывалПобывала на индивидуальной экскурсии у великана Дмитрия. Основательно и неспешно он раскрывал временные рамки и рассказывалПобывала на индивидуальной экскурсии у великана Дмитрия. Основательно и неспешно он раскрывал временные рамки и рассказывалПобывала на индивидуальной экскурсии у великана Дмитрия. Основательно и неспешно он раскрывал временные рамки и рассказывалПобывала на индивидуальной экскурсии у великана Дмитрия. Основательно и неспешно он раскрывал временные рамки и рассказывал
П
Пантелеева
11 июл 2025
Все понравилось.
Знающий город и историю гид.

Входит в следующие категории Краснодара

Похожие экскурсии из Краснодара

Интересный Краснодар
Пешая
1.5 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
В тренде
Интересный Краснодар
Увлекательная прогулка по аутентичному южному городу с царским прошлым
Начало: На улице Красной
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5330 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальный винный вояж по Краснодарскому краю
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
8 дек в 08:30
9 дек в 08:30
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
Эногастрономическое путешествие по терруару Краснодарского края
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
23 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Краснодаре