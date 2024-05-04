Экскурсии на винодельни и виноградники в Краснодаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Винодельни» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
«Наш водитель заберет вас из отеля, а рестораны и винодельни будут заблаговременно забронированы»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000 за всё до 5 чел.
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«Винодельня находится в 1-1,5 ч езды от Краснодара, в окружении леса на высоте 150-200 м над уровнем моря около станицы Смоленская»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
3 отзыва
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Винодельня расположена в черте города-курорта Геленджик, на берегу Черного моря, на Толстом мысу Геленджикской бухты, где изысканное вино с собственных виноградников встречается с утонченной французской кухней»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800 за человека
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
«Однодневный тур по винодельням Краснодарского края — это отличная возможность посетить самые интересные хозяйства, такие как:»
Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 900 за всё до 5 чел.
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
«Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей категории 18+ Включает посещение различных объектов эногастрономического туризма Краснодарского края на выбор 2-3 винодельни за один экскурсионный день:»
Расписание: по договорённости
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Авторский гастротур из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
«Локальные винодельни Анапской долины»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    4 мая 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Супер отлично👍👍👍🥰🥰
  • И
    Игорь
    24 апреля 2024
    Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
    Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
    читать дальше

    интересного из истории российского виноделия, из глубины веков до наших дней. Прекрасно прогулялись по винодельне, пообщались с осликом, полюбовались окружающими видами. Затем интереснейшая экскурсия и дегустация чудесных вин. Каждое со своим характером, но все вкуснейшие! Время поездки пролетело совершенно незаметно. Спасибо!

  • Н
    Наталия
    20 апреля 2024
    Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
    Благодарим за прекрасную поездку по винодельням. Полный восторг! Атмосфера, впечатления, отличное вино. Большое спасибо нашему гиду Анастасии за организацию, информацию,
    читать дальше

    интересный диалог и отличную компанию в этой поездке. Я всегда восхищаюсь людьми, которые любят и уважают дело, которым занимаются. Это про любовь ❤️ Обязательно продолжим осенью!

  • А
    Алена
    19 апреля 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
    Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были наЭкскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на
  • Н
    Наталья
    16 апреля 2024
    Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
    Шикарная была поездка! Спасибо Анастасии, за то что влюбила в регион, Российское вино! За потрясающие локации! За юмор, жизнелюбие и
    читать дальше

    позитив! Анастасия очень компетентный специалист, очень яркий и интересный человек! Отдельное спасибо за пунктуальность. Спасибо Александру за очень комфортное вождение и приятную компанию. Всё что мы увидели, все эти красивые, уникальные винодельни - навсегда останутся в наших сердах! От души буду рекомендовать этот тур своим друзьям! Спасибо

  • Е
    Евгения
    25 марта 2024
    Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
    Экскурсия хорошая, но хотелось бы больше времени провести в Шато де Талю.
  • О
    Ольга
    21 января 2024
    Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
    -13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и прекрасный гид - идеальный день получился☀️
    -13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и
  • Г
    Галина
    8 января 2024
    Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
    Я достаточно много путешествую и могу сказать, что этот трип один из лучших в моей жизни. Нескромно и честно. Первое, это
    читать дальше

    организация. Время, место, учёт интересов, комфортная дорога, отличный водитель и транспорт. Второе, само направление тура. Через вино (что само по себе уже очень хорошо 😉) про людей, про колорит Кубани, про жизни, цели и мечты. Третье, гид Анастасия - про интеллект, здоровые границы и профессионализм в энотуризме. Не поездка, а терапия получилась. Рекомендую от сердечка 💜

  • М
    Марианна
    8 января 2024
    Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
    Интересные экскурсии, все понравилось, замечаний и нареканий нет. В следующий раз хотелось бы посетить так называемую гаражную винодельню, не в промышленных масштабах, а домашнюю.
  • Г
    Галина
    3 октября 2023
    Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
    Большое спасибо Евгению за экскурсию по винодельням Краснодарского края! Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо, все очень понравилось. Дорога была легкой
    читать дальше

    и познавательной. Евгений рассказал много интересного не только о точках маршрута, но и Краснодарском крае, Адыгее, Новороссийске. Отдельная благодарность за чудесный обед в Цибульке. Индивидуальная экскурсия оправдала все ожидания. Получили массу приятных впечатлений.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Винодельни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Индивидуальный винный тур по Краснодарскому краю
  2. Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»
  3. Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
  4. Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
  5. Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Улица Красная
  3. Парк Галицкого
  4. Лаго-Наки
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Водопады Руфабго
  9. Майкоп
  10. Екатерининский собор
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Винодельни" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Откройте для себя мир виноделия в Краснодаре с нашими экскурсиями. Вы познакомитесь с историей виноделия и посетите виноградники. При желании можно купить вино. Вы получите бесценные знания и впечатления. Все это доступно по хорошей цене
ХорошоТам