1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный винный тур: культура вина Краснодарского края
Погрузитесь в мир виноделия с индивидуальным туром по лучшим винодельням Краснодарского края. Вас ждет незабываемое путешествие в мир вкуса
«Наш водитель заберет вас из отеля, а рестораны и винодельни будут заблаговременно забронированы»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
19 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Краснодара - на винодельню «Собер-Баш»: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с местным виноделием, прогуляйтесь по виноградникам и продегустируйте лучшие вина винодельни «Собер-Баш»
Начало: По месту вашего проживания в Краснодаре
«Винодельня находится в 1-1,5 ч езды от Краснодара, в окружении леса на высоте 150-200 м над уровнем моря около станицы Смоленская»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
14 часов
Дегустация "Прованс" в Шато де Талю и "Старый парк" в Кабардинке
Начало: Краснодар, театр Драмы, ул. Красноармейская, д.110
«Винодельня расположена в черте города-курорта Геленджик, на берегу Черного моря, на Толстом мысу Геленджикской бухты, где изысканное вино с собственных виноградников встречается с утонченной французской кухней»
Расписание: по расписанию, выходные и праздничные дни
22 июня в 07:00
6 июля в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный тур по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
«Однодневный тур по винодельням Краснодарского края — это отличная возможность посетить самые интересные хозяйства, такие как:»
Расписание: Экскурсия возможна в любой день, начало в 9:00
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Янтарные гроздья Кубани - по винодельням Краснодарского края
Начало: По договорённости
«Предполагаемая целевая аудитория: широкий круг потребителей категории 18+ Включает посещение различных объектов эногастрономического туризма Краснодарского края на выбор 2-3 винодельни за один экскурсионный день:»
Расписание: по договорённости
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авторский гастротур из Краснодара
Открыть уникальные локальные винодельни, устроить пикник с устрицами и научиться дегустировать вино
«Локальные винодельни Анапской долины»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина4 мая 2024Супер отлично👍👍👍🥰🥰
- ИИгорь24 апреля 2024Замечательная, очень душевная и познавательная поездка! Спасибо Валерии - с комфортом доставила на винодельню и обратно. В пути рассказала много
- ННаталия20 апреля 2024Благодарим за прекрасную поездку по винодельням. Полный восторг! Атмосфера, впечатления, отличное вино. Большое спасибо нашему гиду Анастасии за организацию, информацию,
- ААлена19 апреля 2024Экскурсия была в апреле. Конечно, еще виноградники не начали созревать, но в целом, увлекательно. Были на 2-х винодельнях. Узнали про процессы производства, хранения и тп. плюс ко всему была дегустация
- ННаталья16 апреля 2024Шикарная была поездка! Спасибо Анастасии, за то что влюбила в регион, Российское вино! За потрясающие локации! За юмор, жизнелюбие и
- ЕЕвгения25 марта 2024Экскурсия хорошая, но хотелось бы больше времени провести в Шато де Талю.
- ООльга21 января 2024-13 в Краснодарском крае почти аномалия, но для посещения виноделен идеально. Камерная атмосфера, дегустационные открытия и прекрасный гид - идеальный день получился☀️
- ГГалина8 января 2024Я достаточно много путешествую и могу сказать, что этот трип один из лучших в моей жизни. Нескромно и честно. Первое, это
- ММарианна8 января 2024Интересные экскурсии, все понравилось, замечаний и нареканий нет. В следующий раз хотелось бы посетить так называемую гаражную винодельню, не в промышленных масштабах, а домашнюю.
- ГГалина3 октября 2023Большое спасибо Евгению за экскурсию по винодельням Краснодарского края! Посетили Шато Пино и Абрау-Дюрсо, все очень понравилось. Дорога была легкой
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Винодельни»
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Винодельни" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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