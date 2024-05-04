читать дальше организация. Время, место, учёт интересов, комфортная дорога, отличный водитель и транспорт. Второе, само направление тура. Через вино (что само по себе уже очень хорошо 😉) про людей, про колорит Кубани, про жизни, цели и мечты. Третье, гид Анастасия - про интеллект, здоровые границы и профессионализм в энотуризме. Не поездка, а терапия получилась. Рекомендую от сердечка 💜

Я достаточно много путешествую и могу сказать, что этот трип один из лучших в моей жизни. Нескромно и честно. Первое, это