Приглашаю в однодневное путешествие из Краснодара в Абрау-Дюрсо! Примерно 3 часа в пути — и вы окажетесь на берегу озера, увидите винный завод и при желании продегустируете его продукцию.
Будем гулять по набережной, арт-парку и экологической тропе, побываем на пляже и смотровых площадках. С меня — фотографии, которые не дадут забыть об этом дне.
Описание экскурсии
Самые интересные места посёлка
- Озеро Абрау — самый большой водоём с пресной водой в Краснодарском крае. Расположен среди изумрудных лесов и живописных гор
- Завод «Абрау-Дюрсо» — место с богатой историей, ведущий производитель шампанского и игристых вин
- Арт-парк Абрау-Дюрсо — место для неспешных прогулок в окружении скульптур и интерактивных инсталляций
- Площадь Александра II — знаменитая фотолокация с фонтаном «Бутылка»
- «Пляж Абрау» — уединённое место на берегу озера. Он окружён скалами, что делает его тихим и особенно красивым
- 3 смотровые площадки с живописными панорамами
- Экологическая тропа вдоль озера Абрау по террасам бывших царских виноградников
Больше, чем просто поездка
Со мной вы не только побываете в невероятно красивых и живописных местах Абрау-Дюрсо и познакомитесь с разнообразием шампанских и игристых вин, а также историей виноделия в Краснодарском крае. По итогам путешествия вы получите 50+ качественных фото для соцсетей.
Организационные детали
- По прибытии в посёлок можно дополнительно заказать экскурсию на завод шампанских вин с дегустацией (18+) или без. Стоимость от 1200 ₽ до 2500 ₽ с чел.
- Парковка в посёлке (от 50 ₽ в час) и обед в одном из местных кафе или ресторанов (средний чек от 700 ₽ с чел.) оплачиваются отдельно.
- По желанию я могу снять и смонтировать для вас короткий видеоролик на память об этом дне — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Провёл экскурсии для 282 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
28 окт 2025
Экскурсия в живописное Абрау Дюрсо прошла замечательно. Насладились данным путешествием на один день с гидом Андреем. Также побывали в Новороссийске и Геленджике. Получили много незабываемых эиоций. Желание еще съездить на экскурсию. Спасибо огромное гиду Андрею.
Дата посещения: 27 октября 2025
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Экскурсия понравилось очень. Интересно и познавательно. Места действительно красивые.
М
Мария
21 окт 2025
Большое спасибо Андрею за прекрасную экскурсию!
Поездка была хорошо подготовлена и организованна!
Очень много полезной информации. Одним словом - получили массу положительных эмоций! Однозначно рекомендую к посещению!
С
Светлана
30 июл 2025
Все прошло замечательно
Е
Елизавета
12 июл 2025
Андрей провел интересную экскурсию. Был внимателен и не торопился. В машине было комфортно. Отдельное спасибо за фотографии и видео. Хотелось бы услышать побольше исторических фактов и душещипательных историй. Экскурсию рекомендую)
Входит в следующие категории Краснодара
