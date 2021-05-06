Ближайшие даты:
25
июн
июн
30
июл
июл
Что вас ожидает:
- Перевал хребта Семисам
- Лысая Гора
- «Ласточкины гнезда» - ландшафтная достопримечательность Лысой горы
- Большой Утриш
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Большой Утриш – это дендрологический заповедник и морской заказник, расположенный на берегу Черного моря, на полуострове Абрау, между поселками Сукко и Малый Утриш, входящих в территорию Большой Анапы. Он впечатляет своей красотой – изумрудными лесами и скалистыми горами, изгибами берегов и бескрайней морской далью. Этот необыкновенно красивый уголок включает в себя не только территорию суши, но и акваторию Черного моря. Важная информация:
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация в письме после бронирования.
по выходным и праздничным дням
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Дельфинарий - 1300 руб/чел, дети до 5 лет - бесплатно
- Часовая морская прогулка по акватории - 600 руб/чел
- Место начала и завершения?
- театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
- Когда и сколько длится?
- Когда: по выходным и праздничным днямЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Оплатить вы можете:
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- В офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
6 мая 2021
Лучший гид, который был у меня когда-либо это Светлана! Спасибо за отличную экускурсию, заботу о туристах, хорошее настроение и конечно же неизменно вкусный чай!:) Обязательно поеду еще раз!
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