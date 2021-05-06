Большой Утриш – это дендрологический заповедник и морской заказник, расположенный на берегу Черного моря, на полуострове Абрау, между поселками Сукко и Малый Утриш, входящих в территорию Большой Анапы. Он впечатляет своей красотой – изумрудными лесами и скалистыми горами, изгибами берегов и бескрайней морской далью. Этот необыкновенно красивый уголок включает в себя не только территорию суши, но и акваторию Черного моря. Важная информация:

Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Подробная информация в письме после бронирования.