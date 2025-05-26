За одну поездку вы увидите величественные мечети Шали, Аргуна и Грозного, подниметесь на 30 этаж «Грозный-Сити», прокатитесь по горным серпантинам, прогуляетесь по древнему городу Хой и вдохнёте свежий воздух у бирюзового озера Кезеной-Ам. А ещё узнаете о чеченских традициях и попробуете национальные блюда.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа экскурсии:

22:00–10:00 — дорога из Краснодара до Шали

1 день: мечети и вечерний Грозный

10:30 — мечеть «Гордость мусульман» в Шали. Одна из крупнейших мечетей в Европе: мрамор, восточная резьба и потрясающая архитектура

12:30 — заселение в отель в Аргуне и немного отдыха перед насыщенной второй половиной дня

13:00 — обед в кафе и блюда кавказской кухни. Вкусно, сытно и с душой!

14:00 — мечеть «Сердце Матери» в Аргуне. Уникальная современная мечеть в стиле хай-тек — гармония традиций и новых форм

16:00 — обзорная экскурсия по Грозному и знакомство с основными местами города

16:30 — мечеть «Сердце Чечни». Одна из самых известных мечетей России и символ возрождения Грозного

17:30 — смотровая площадка «Грозный-Сити». 30-й этаж и город с высоты

20:00 — смотровая «Лестница в небо». Романтичное место для вечерней прогулки и фотографий

21:00 — ужин на улице шашлыков. Кавказские ароматы, мясо на углях и уютная атмосфера — в завершении насыщенного дня

2 день: горная Чечня и озеро Кезеной-Ам

08:00 — завтрак в отеле

08:30 — выезд в горную часть Чечни: город стражников Хой, смотровая площадка с видом на озеро Кезеной-Ам, ресторан на озере и национальные блюда

14:00–2:00 — возвращение из Чечни в Краснодар

Время прибытия ориентировочное и зависит от ситуации на дорогах.

На экскурсии вы узнаете:

о строительстве главных мечетей Чечни и их архитектурных особенностях

традициях и обрядах чеченского народа: свадьбах, похоронах и праздниках

религиозной жизни региона и значении мечетей

древнем городе Хой и его возникновении

загадочном озере Кезеной-Ам и легендах, с ним связанных

Организационные детали