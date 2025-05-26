Из Краснодара в Чечню: история и культура края в двухдневном путешествии
Мечети, древний город, серпантины и горные пейзажи - прочувствовать дух республики
За одну поездку вы увидите величественные мечети Шали, Аргуна и Грозного, подниметесь на 30 этаж «Грозный-Сити», прокатитесь по горным серпантинам, прогуляетесь по древнему городу Хой и вдохнёте свежий воздух у бирюзового озера Кезеной-Ам. А ещё узнаете о чеченских традициях и попробуете национальные блюда.
10:30 — мечеть «Гордость мусульман» в Шали. Одна из крупнейших мечетей в Европе: мрамор, восточная резьба и потрясающая архитектура 12:30 — заселение в отель в Аргуне и немного отдыха перед насыщенной второй половиной дня 13:00 — обед в кафе и блюда кавказской кухни. Вкусно, сытно и с душой! 14:00 — мечеть «Сердце Матери» в Аргуне. Уникальная современная мечеть в стиле хай-тек — гармония традиций и новых форм 16:00 — обзорная экскурсия по Грозному и знакомство с основными местами города 16:30 — мечеть «Сердце Чечни». Одна из самых известных мечетей России и символ возрождения Грозного 17:30 — смотровая площадка «Грозный-Сити». 30-й этаж и город с высоты 20:00 — смотровая «Лестница в небо». Романтичное место для вечерней прогулки и фотографий 21:00 — ужин на улице шашлыков. Кавказские ароматы, мясо на углях и уютная атмосфера — в завершении насыщенного дня
2 день: горная Чечня и озеро Кезеной-Ам
08:00 — завтрак в отеле
08:30 — выезд в горную часть Чечни: город стражников Хой, смотровая площадка с видом на озеро Кезеной-Ам, ресторан на озере и национальные блюда 14:00–2:00 — возвращение из Чечни в Краснодар
Время прибытия ориентировочное и зависит от ситуации на дорогах.
На экскурсии вы узнаете:
о строительстве главных мечетей Чечни и их архитектурных особенностях
традициях и обрядах чеченского народа: свадьбах, похоронах и праздниках
религиозной жизни региона и значении мечетей
древнем городе Хой и его возникновении
загадочном озере Кезеной-Ам и легендах, с ним связанных
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе Ford Transit или Mercedes-Benz Sprinter и проживание в отеле
Дополнительно оплачиваются вход на смотровую площадку комплекса небоскрёбов — 200 ₽ за чел., вход в комплекс «Хой» — 200 ₽ за чел., питание — по желанию
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе ТЦ «Галерея»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 728 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные, читать дальше
групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.
Анна
26 мая 2025
Только что вернулись из двухдневного путешествия в Чечню. Впечатлений и красивых фотографий масса)). Очень хорошо организованное путешествие - посмотрели все, что планировали по программе. Огромная благодарность за информационное наполнение поездки читать дальше
гиду Светлане. Очень опытный и профессиональный гид и просто потрясающая женщина! С ней любое путешествие будет максимально интересным и увлекательным. Отдельная благодарность нашему сопровождающему гиду Ксении - за заботу, внимательность, красивые фотесессии и контроль тайминга)). Благодаря ей везде успели и все посмотрели. Дорога была безопасной и комфортной, благодаря водителю Дмитрию. От души рекомендую компанию всем желающим увидеть Чечню и узнать о ее обычаях и истории.