Описание экскурсииПриглашаем вас в путешествие по горному плато! Вы рассмотрите сталактиты Азишской пещеры. Полюбуетесь шикарными видами со смотровой площадки хребта Азиш-Тау. По желанию отдохнёте в термальных источниках. В поездке вас будет сопровождать опытный гид, который поделится любопытными фактами об этих местах.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Краснодар ул. Володи Головатова 313 ТЦ Галерея
Завершение: ТЦ Галерея. Остановка ТЭЦ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
