Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть живописные виды плато Лаго-Наки.
Участники смогут посетить Долину аммонитов, узнать историю крепости Меот и насладиться панорамами с Девичьего камня. Поездка на минивэне обеспечит комфортное путешествие, а опытный гид расскажет о каждом месте.
Идеально подходит для тех, кто хочет за один день погрузиться в атмосферу Кавказа и открыть для себя природные и исторические памятники региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды плато Лаго-Наки
- 🏰 Исторические памятники Адыгеи
- 🚐 Комфортное путешествие на минивэне
- 🗺 Экскурсия с опытным гидом
- 🌿 Погружение в природу и историю
Что можно увидеть
- Долина аммонитов
- Крепость Меот
- Девичий камень
- Первая смотровая
- Смотровая скалы Утюг
- Парящая беседка
Описание экскурсии
- Долина аммонитов — уникальный памятник природы Адыгеи и музей под открытым небом на берегу реки Белой. Я расскажу, как наследие океана Тетис сохранилось до наших дней.
- Крепость Меот — атмосферное место, напоминающее средневековый замок. Устроим погружение в историю, исследуя стены древней крепости.
- Девичий камень (или Казачий) — огромная каменная глыба, отколовшаяся от скал хребта Уна-Коз. Этот загадочный камень скрывает немало историй.
- Первая смотровая — с неё открывается панорамный вид на горы Большой и Малый Тхач, а также на живописные окрестности.
- Смотровая скалы Утюг — здесь вы получите незабываемые виды на начало Лагонакского нагорья, покрытого снежниками.
- Парящая беседка — уникальное место, нависающее над обрывом. С неё открываются фантастические панорамы Кавказских гор.
Организационные детали
- Поездка на личном комфортном минивэне Honda Stepwagon, есть детское кресло.
- Питание, посещение Азишской пещеры, заповедника, термальных источников оплачивается дополнительно (от 1500 ₽ с человека).
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остановка Краснодарская ТЭЦ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 446 туристов
Аттестованный гид, влюблён в наш юг с самого детства и считаю его идеальным местом для отдыха. Стаж аккуратного вождения 20+ лет — со мной вы в безопасности. Работаю с проверенной командой: мы организуем экскурсии индивидуально под вашу компанию, учитываем все пожелания. Ждём вас, чтобы зарядить позитивными эмоциями, показать красоты нашей природы и сделать путешествие максимально комфортным.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
2 ноя 2025
Мы ездили на плато Лаго Наки с Юрием. Маршрут проходил по живописным местам. Красивые виды со смотровых площадок. При этом не надо было далеко ходить. Кафе со вкусной едой. Порадовала пунктуальность и внимательное отношение со стороны руководителя поездки и его манера управления автомашиной.
Юрий, большое Вам спасибо.
А
Александр
28 сен 2025
Отличное путешествие. Отдохнули и получили интересную информацию. За один день посмотрели самые интересные локации и посетили топовые места Адыгеи сверх программы. Огромное спасибо Юрию за экскурсию и просто приятное общение. Фото просто потрясающие!
Ю
Юлия
12 авг 2025
Всё отлично 👌
Сергей
27 июн 2025
Комфортная и интересная поездка в компании с тактичным и общительным гидом. Красота природы, комфортный автомобиль, непринуждённое общение и колорит Адыгеи делают отдых запоминающимся.
Отдельное спасибо гиду Юрию за опеку и возможность корректировать маршрут по интересам и возможностям.
А
Александр
5 июн 2025
Юрий - отличный гид с идеальным для путешествий авто!
Путешествовали с сыном 8 лет. Юрий легко нашел общий язык и со мной, и с сыном.
Поездка прошла максимально позитивно!
Я
Ярославна
12 мая 2025
Благодарим Юрия за знакомство с красотами Адыгеи и Краснодарского края! Мы и в "Альпах" побывали, и "Ниагарский водопад" видели,и природный заповедник посетили, узнали много про термальные курорты (удивлена, но в
Е
Екатерина
9 мая 2025
Прекрасная поездка💫💫💫
Мария
4 мая 2025
Благодарим Юру за экскурсию! Провел для нас экскурсию с душой и теплом. Адыгея очень впечатлила, хоть нам и не повезло с погодой и плато нам не открылось, мы все равно
А
Анна
20 апр 2025
На экскурсию ездили мои дети 7-ми и 9-ти лет вместе с помощницей. Юрий адаптировал маршрут и активности под возраст и интересы детей. Всё прошло отлично. Уставшие, но счастливые вернулись они домой. Однозначно, рекомендую.
