В Владимир Мы ездили на плато Лаго Наки с Юрием. Маршрут проходил по живописным местам. Красивые виды со смотровых площадок. При этом не надо было далеко ходить. Кафе со вкусной едой. Порадовала пунктуальность и внимательное отношение со стороны руководителя поездки и его манера управления автомашиной.

Юрий, большое Вам спасибо.

А Александр Отличное путешествие. Отдохнули и получили интересную информацию. За один день посмотрели самые интересные локации и посетили топовые места Адыгеи сверх программы. Огромное спасибо Юрию за экскурсию и просто приятное общение. Фото просто потрясающие!

Ю Юлия Всё отлично 👌

Сергей Комфортная и интересная поездка в компании с тактичным и общительным гидом. Красота природы, комфортный автомобиль, непринуждённое общение и колорит Адыгеи делают отдых запоминающимся.

Отдельное спасибо гиду Юрию за опеку и возможность корректировать маршрут по интересам и возможностям.

А Александр Юрий - отличный гид с идеальным для путешествий авто!

Путешествовали с сыном 8 лет. Юрий легко нашел общий язык и со мной, и с сыном.

Поездка прошла максимально позитивно!

Я Ярославна читать дальше Адыгеи и это есть), были и в столичном)) Майкопе, вдоволь налюбовались горыми пейзажами на смотровых, чудесно провели день на природе в компании Юры! Кроме того, автомобиль максимально комфортный, Юра опытный гид, знающий все местные нюансыи учитывающий все ваши пожелания, с ним надежно и безопасно, рекомендуем👍👍👍 ну и не пренебрегайте советами Юры, где во время экскурсии покушать, что купить из сувениров, тут тоже проверено на личном опыте - все супер! Благодарим Юрия за знакомство с красотами Адыгеи и Краснодарского края! Мы и в "Альпах" побывали, и "Ниагарский водопад" видели,и природный заповедник посетили, узнали много про термальные курорты (удивлена, но в

Е Екатерина Прекрасная поездка💫💫💫

Мария читать дальше увидели красоту края и перестроили экскурсию под наши запросы)) Погрелись в термах, местную кухню попробовали, увидели невероятную природу, погуляли по Майкопу и Краснодару. Понравился очень индивидуальный формат, когда никуда не спешишь и наслаждаешься каждым моментом, можешь перестроить маршрут в зависимости от желаний компании. С Юрой было безопасно и интересно, все очень довольны! Спасибо🙏🏻👍🏻 Еще вернемся, чтобы вновь попытать счастье увидеть плато! Благодарим Юру за экскурсию! Провел для нас экскурсию с душой и теплом. Адыгея очень впечатлила, хоть нам и не повезло с погодой и плато нам не открылось, мы все равно