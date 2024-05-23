1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Большую Азишскую пещеру — одну из главных мест притяжения Лаго-Наки»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
14 часов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья»
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Вы увидите Азишскую пещеру, водопады Руфабго, термальные источники и не только»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
13 часов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Затем мы с вами отправимся в поездку вдоль правого берега реки Белой вверх по живописнейшему ущелью, чтобы посетить знаменитую Большую Азишскую пещеру»
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарат23 мая 2024Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
- ССергей23 апреля 2024И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
- ЕЕлена22 апреля 2024Всё очень понравилось. Насыщенная программа, прекрасный гид
- ООксан17 апреля 2024Экскурсия безумно понравилась! Виды шикарнейшие! Гид Андрей великолепен - красиво поставленный голос, интереснейшее историческое сопровождение на протяжении всей экскурсии! Безумно понравились водопады! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсию!!!
- ИИлья16 апреля 2024Отличная экскурсия! Посмотрели красивые места. Все организованно и четко. Спасибо Оксане за интересные факты о республике Адыгея. Планирую вернуться сюда снова
- ААнастасия31 марта 2024Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно! За день мы успели спуститься в Большую Азишскую пещеру,
- ССамойлова25 августа 2023Шикарная поездка, очень довольны! Спасибо Евгению, он лучший экскурсовод, столько интересного узнали про Адыгею. Обязательно поедем еще раз на следующий год.
- ННикита15 августа 2023Всё очень понравилось, экскурсовод отличный, рассказывает очень интересно
- 3345777zz9 сентября 2022Полностью доволен, спасибо Евгению за гибкость и лояльность при выборе маршрута.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Пещеры»
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