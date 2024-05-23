Экскурсии по пещерам Краснодара

Найдено 5 экскурсий в категории «Пещеры» в Краснодаре, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
«Большую Азишскую пещеру — одну из главных мест притяжения Лаго-Наки»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
19 000 за всё до 5 чел.
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
12 отзывов
Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Вы увидите природу во всем её многообразии: вершины гор, покрытые буково-пихтовыми лесами и альпийскими лугами, долины быстрых рек с водопадами, пещеры, гроты и ущелья»
Расписание: По выходным и праздничным дням
16 июня в 07:00
30 июня в 07:00
2 800 за человека
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: По договорённости
«Вы увидите Азишскую пещеру, водопады Руфабго, термальные источники и не только»
Расписание: будние дни в 07:00
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Затем мы с вами отправимся в поездку вдоль правого берега реки Белой вверх по живописнейшему ущелью, чтобы посетить знаменитую Большую Азишскую пещеру»
Расписание: по выходным и праздниным дням
12 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 800 за человека
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Водопады, каньоны, пещеры - туда, где живут легенды Адыгеи
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по природным местам республики (включён 3-часовой поход)
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
18 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    23 мая 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций и впечатлений!!! Желаем Вам успехов и процветания!!! Спасибо!!!
    Спасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоцийСпасибо большое за экскурсию!! Погода нас не порадовала, но все ровно мы получили массу положительных эмоций
  • С
    Сергей
    23 апреля 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    И так, наше путешествие началось с того, что нас забрали из дома на максимально комфортабельной машине. Нас было 4 человека
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    и всем хватало места. В процессе экскурсии, да и просто дороги, нам рассказывали интересные факты о регионе и местах куда мы едем. В процессе выяснилось, что на одно из мест назначений мы не сможем попасть, в итоге нас повезли по другим местам. В итоге вышло посмотреть очень много красивых мест. Нас завозили туда куда мы просили и это классно, нас не торопили, мы могли вдоволь нагуляться и не думать о времени. Несмотря на то, что экскурсия заявлена была до 17 часов, последнее место назначения мы посетили почти в 21 час. Я вообще не люблю писать отзывы, но тут молчать я просто не могу! 5+ спасибо Александру и Анастасии за работу и организацию. Это очень ценно, что у людей цель - сделать так что бы туристы кайфовали, а не просто познакомились с достопримечательностями.

  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Всё очень понравилось. Насыщенная программа, прекрасный гид
  • О
    Оксан
    17 апреля 2024
    Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Экскурсия безумно понравилась! Виды шикарнейшие! Гид Андрей великолепен - красиво поставленный голос, интереснейшее историческое сопровождение на протяжении всей экскурсии! Безумно понравились водопады! Обязательно будем рекомендовать друзьям эту экскурсию!!!
  • И
    Илья
    16 апреля 2024
    Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Отличная экскурсия! Посмотрели красивые места. Все организованно и четко. Спасибо Оксане за интересные факты о республике Адыгея. Планирую вернуться сюда снова
  • А
    Анастасия
    31 марта 2024
    Горное плато Лаго-Наки: путешествие из Краснодара
    Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно! За день мы успели спуститься в Большую Азишскую пещеру,
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    подняться на плато Лаго-Наки, посмотреть на реку "Белая", купить местного Адыгейского сыра, купить и попробовать Майкопского пива (кстати пиво очень вкусное, муж оценил👍). Экскурсия проходила на комфортном авто, вчетвером прекрасно поместились и было просторно. Желаю побольше экскурсантов, удачи и всех благ!

    Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!Спасибо Александру за увлекательное путешествие, много чего рассказал и показал, было интересно!
  • С
    Самойлова
    25 августа 2023
    Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Шикарная поездка, очень довольны! Спасибо Евгению, он лучший экскурсовод, столько интересного узнали про Адыгею. Обязательно поедем еще раз на следующий год.
  • Н
    Никита
    15 августа 2023
    Хаджохская теснина и Большая Азишская пещера
    Всё очень понравилось, экскурсовод отличный, рассказывает очень интересно
  • 3
    345777zz
    9 сентября 2022
    Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
    Полностью доволен, спасибо Евгению за гибкость и лояльность при выборе маршрута.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Пещеры»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Пещеры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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