Приглашаем вас в удивительное путешествие! Вы рассмотрите сталактиты Азишской пещеры. Полюбуетесь шикарными видами со смотровой площадки хребта Азиш-Тау. По желанию отдохнёте в термальных источниках. В поездке вас будет сопровождать опытный гид, который поделится любопытными фактами об этих местах.
Описание экскурсии
Азишская пещера
Вы прогуляетесь по пещере, полной необыкновенных явлений. Узнаете о том, как её нашли и почему она считается памятником природы и истории. А также услышите о сталактитах и о самом настоящем природном колодце.
Смотровая площадка на краю хребта Азиш-Тау
Вы окажетесь среди сказочного зимнего леса и скал, от которых захватывает дух. И конечно, полюбуетесь видом на пики гор! Гид поделиться старинными легендами и особенностями флоры и фауны региона.
Термальные источники по желанию
После прогулки вас ждёт релакс в термальных источниках, насыщенными различными микроэлементами.
Примерный тайминг экскурсии:
- Дорога до Азиш-Тау — 3–3,5 часа
- Экскурсия по пещере — 50 минут
- Смотровая площадка — 15 минут
- Дорога до термальных источников — 1,5 часа в Тулском
- Термальные источники — 1,20 минут
- Обратная дорога — 2 часа
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
- В праздники подаются автобусы повышенной вместимости Ikarus на 34–48 чел.
- Путешествие по Азишской пещере доступно взрослым и детям, она оборудована надёжными ступенями и перилами. Экскурсию по пещере проводит местный гид
- Термальные источники по желанию — вы сможете подождать группу в автобусе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Вход в пещеру: взрослый — 800 ₽, детский (от 7 до 13 лет) — 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Термальные источники по желанию: взрослый — 500 ₽, детский — 250 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 728 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
4 ноя 2025
Это была не экскурсия, а трансфер до точек. Гид Мария, всё поездку молчала, один раз и то читала информацию про азиш тау. очень жаль, что поехала
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за обратную связь. Нам очень жаль, что трансфер не оправдал ваших ожиданий.
Мы учтём ваши замечания и постараемся
Мы учтём ваши замечания и постараемся
Х
Холмина
22 окт 2025
Собирались на экскурсию в Лаго-Наки в пещеры, но не удалась набрать нужное количество людей, поэтому приняли решение поехать с гидом Натальей в гуамское ущелье.
Саму экскурсию сложно даже так назвать. Ехали
Саму экскурсию сложно даже так назвать. Ехали
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно учтём ваши замечания и передадим
Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно учтём ваши замечания и передадим
Ольга
21 сен 2025
Спасибо! Очень красочные и запоминающийся места! Красиво!)
З
Земмури
8 янв 2025
Все было отлично!
Входит в следующие категории Краснодара
Похожие экскурсии из Краснодара
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия: Адыгея и плато Лаго-Наки
Приглашаем на увлекательное путешествие по горному хребту «Каменное море», где каждый шаг открывает новые великолепные виды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на плато Лаго-Наки из Краснодара: горы, культура и природа
Погрузитесь в мир невероятных горных ландшафтов и адыгейской культуры с индивидуальной экскурсией на плато Лаго-Наки
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
26 500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Краснодара - по топовым смотровым площадкам плато Лаго-Наки
Индивидуальная поездка на плато Лаго-Наки подарит незабываемые виды и исторические открытия. Окунитесь в красоту природы и узнайте больше о местных традициях
Начало: Микрорайон Гидростроителей (ул. Мачуги 2/1, остано...
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
19 900 ₽ за всё до 3 чел.