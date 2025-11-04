Мои заказы

Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау

Полюбоваться и горами и исследовать подземное царство
Приглашаем вас в удивительное путешествие! Вы рассмотрите сталактиты Азишской пещеры. Полюбуетесь шикарными видами со смотровой площадки хребта Азиш-Тау. По желанию отдохнёте в термальных источниках. В поездке вас будет сопровождать опытный гид, который поделится любопытными фактами об этих местах.
3.8
4 отзыва
Лаго-Наки из Краснодара: Азишская пещера + смотровая Азиш-Тау© Наталья
Ближайшие даты:
16
ноя22
ноя27
ноя29
ноя4
дек6
дек11
дек
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Азишская пещера

Вы прогуляетесь по пещере, полной необыкновенных явлений. Узнаете о том, как её нашли и почему она считается памятником природы и истории. А также услышите о сталактитах и о самом настоящем природном колодце.

Смотровая площадка на краю хребта Азиш-Тау

Вы окажетесь среди сказочного зимнего леса и скал, от которых захватывает дух. И конечно, полюбуетесь видом на пики гор! Гид поделиться старинными легендами и особенностями флоры и фауны региона.

Термальные источники по желанию

После прогулки вас ждёт релакс в термальных источниках, насыщенными различными микроэлементами.

Примерный тайминг экскурсии:

  • Дорога до Азиш-Тау — 3–3,5 часа
  • Экскурсия по пещере — 50 минут
  • Смотровая площадка — 15 минут
  • Дорога до термальных источников — 1,5 часа в Тулском
  • Термальные источники — 1,20 минут
  • Обратная дорога — 2 часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
  • В праздники подаются автобусы повышенной вместимости Ikarus на 34–48 чел.
  • Путешествие по Азишской пещере доступно взрослым и детям, она оборудована надёжными ступенями и перилами. Экскурсию по пещере проводит местный гид
  • Термальные источники по желанию — вы сможете подождать группу в автобусе
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Вход в пещеру: взрослый — 800 ₽, детский (от 7 до 13 лет) — 400 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • Термальные источники по желанию: взрослый — 500 ₽, детский — 250 ₽

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3300 ₽
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Провели экскурсии для 728 туристов
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
читать дальше

групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.

А
Александра
4 ноя 2025
Это была не экскурсия, а трансфер до точек. Гид Мария, всё поездку молчала, один раз и то читала информацию про азиш тау. очень жаль, что поехала
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за обратную связь. Нам очень жаль, что трансфер не оправдал ваших ожиданий.

Мы учтём ваши замечания и постараемся
читать дальше

исправить недочёты в работе. Спасибо, что помогаете нам стать лучше.

Приносим извинения за неудобства, связанные с отсутствием информации, обязательно разберемся. Также обратим внимание на состояние транспортных средств, используемых для трансфера.

Х
Холмина
22 окт 2025
Собирались на экскурсию в Лаго-Наки в пещеры, но не удалась набрать нужное количество людей, поэтому приняли решение поехать с гидом Натальей в гуамское ущелье.
Саму экскурсию сложно даже так назвать. Ехали
читать дальше

в мини трансфере, было холодно и неудобно. Хотя на сайте информация о комфортабельных автобусах).
Организатор Наталья всю дорогу молчала, а если и говорила, то кое как.
Попросили нас брать с собой перекус, хотя столовая и пекарня там имеются с адекватными ценами.
В ущелье есть поезд, который идет до другой станции. Оказывается является обязательной программой. Цена за него не включена в стоимость билета.
То есть платишь 3300 рублей за одного человека + 1000 за поезд. Там проигрывает аудиогид, а поезд дико скрипит. То, что говориться не всегда совпадает с тем, где проезжаешь.

Сама прогулка по ущелью увлекательная, 3 км составляет маршрут, природа красивая, водопады есть и ручьи.
Организаторская работа так себе, есть недосказанности, поэтому разумнее самостоятельно добраться, гулять там и прокатиться на поезде.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв. Нам очень жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы обязательно учтём ваши замечания и передадим
читать дальше

их организаторам экскурсий.

Хотим уточнить, что мы стараемся предоставлять достоверную информацию о наших турах на сайте. Возможно, произошло какое-то недопонимание. Приносим извинения за неудобства, связанные с транспортом и организацией экскурсии.

Мы также обсудим с гидами необходимость более активного взаимодействия с группой и чёткого информирования участников тура обо всех деталях программы.

Спасибо, что отметили красоту природы в ущелье. Мы надеемся, что вы сможете посетить другие наши экскурсии и оценить их по достоинству.

Ольга
Ольга
21 сен 2025
Спасибо! Очень красочные и запоминающийся места! Красиво!)
З
Земмури
8 янв 2025
Все было отлично!

