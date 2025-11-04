Приглашаем вас в удивительное путешествие! Вы рассмотрите сталактиты Азишской пещеры. Полюбуетесь шикарными видами со смотровой площадки хребта Азиш-Тау. По желанию отдохнёте в термальных источниках. В поездке вас будет сопровождать опытный гид, который поделится любопытными фактами об этих местах.

Описание экскурсии

Азишская пещера

Вы прогуляетесь по пещере, полной необыкновенных явлений. Узнаете о том, как её нашли и почему она считается памятником природы и истории. А также услышите о сталактитах и о самом настоящем природном колодце.

Смотровая площадка на краю хребта Азиш-Тау

Вы окажетесь среди сказочного зимнего леса и скал, от которых захватывает дух. И конечно, полюбуетесь видом на пики гор! Гид поделиться старинными легендами и особенностями флоры и фауны региона.

Термальные источники по желанию

После прогулки вас ждёт релакс в термальных источниках, насыщенными различными микроэлементами.

Примерный тайминг экскурсии:

Дорога до Азиш-Тау — 3–3,5 часа

Экскурсия по пещере — 50 минут

Смотровая площадка — 15 минут

Дорога до термальных источников — 1,5 часа в Тулском

Термальные источники — 1,20 минут

Обратная дорога — 2 часа

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes

В праздники подаются автобусы повышенной вместимости Ikarus на 34–48 чел.

Путешествие по Азишской пещере доступно взрослым и детям, она оборудована надёжными ступенями и перилами. Экскурсию по пещере проводит местный гид

Термальные источники по желанию — вы сможете подождать группу в автобусе

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: