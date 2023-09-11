За неделю вы насладитесь умиротворяющей красотой живописных ущелий и высокогорных плато Адыгеи, раскроете свои скрытые возможности при спуске со скал с альпинистским снаряжением и профессиональным инструктором, исследуете дикие пещеры и древние дольмены, а при желании сплавитесь на рафте по реке Белой.
Размещение на уютной туристической базе в комфортабельных номерах, где вас ждет вкусная еда, посиделки у костра, дружеское общение и памятные подарки.
июн
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июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд
17:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Знакомство с инструктором.
Инструктаж.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Рафтинг по реке Белая (по желанию). Скалодром "Копилка". Экстрим-парка "Мишоко" (по желанию)
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая (доп. плата).
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.
Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
14:00 Обед.
15:00 Спуск со скалы «Копилка» с альпинистским снаряжением.
Высота вертикальной скалы 40-50 метров.
Мы применим альпинистское снаряжение и получим уроки спортивного мастерства при спуске методом «Дюльфер».
Здесь каждый раскроет свои скрытые возможности при помощи опытного специалиста — профессионального инструктора.
Дополнительная страховочная веревка, которую контролирует инструктор, обеспечивает полную вашу безопасность.
Также в этот день вы можете попробовать себя в экстрим-парке «Мишоко» на различных экстрим-развлечениях: троллей, «Виа Феррата» (в стоимость программы не входит).
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут — высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на главный Кавказский хребет.
Скала «Утюг» — 1850 м. над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.
Посещение диких необорудованных пещер, заезд на смотровую площадку туркомплекса «Горное настроение», где открывается великолепный вид на Лагонакское нагорье и трехтысячники Главного Кавказского хребта.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Вручение подарков каждому гостю.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|2/3-местное размещение
|42 500
|Доплата за одноместное размещение
|15 000
Варианты проживания
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
Туркомплекс «Белая река Даховская»
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
- 2 односпальные кровати или 1 большая;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Трехразовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные экскурсии по Адыгее
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Трансфер до базы в день заезда
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатномонастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детскийпещера "Азишская" - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатнорафтинг - 1 500 руб. купание в бассейне на территории размещенияэкстрим-парк "Мишоко" (троллей Виа-феррата) - 1 500 руб. посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный) Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
- Монастырь (подземный храм) - 400 руб. /взр., 200 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Рафтинг - 1 500 руб
- Купание в бассейне на территории размещения
- Экстрим-парк «Мишоко» (троллей Виа-феррата) - 1 500 руб
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
- налобный фонарик;
- рюкзак на 20-25 литров.
Для прохождения активной части вам предоставят все необходимое снаряжение.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер до базы в день заезда оплачивается самостоятельно.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, вместимостью 4 пассажира, в одну сторону):
- 6 000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
- 3 000 руб. с/до вокзала Майкопа
- 8 000 руб. с/до аэропорта Ставрополь
- 9 000 руб. с/до аэропорта Минеральные воды.
Какие документы нужны при заселении?
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии — по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Если скидки в туре?
- 10% — детям до 14 лет;
- бесплатно — до 3-ти лет;
- 5% — для пенсионеров.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отдых в Адыгее - это одновременно красота, экстрим и любовь.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваши пожелания передадим коллегам в регионе для улучшения организации тура.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!