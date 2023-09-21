Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая сильные и яркие впечатления от занятий активными видами отдыха, а также расслабляющим купанием в геотермальных источниках.

Посетим уникальный природный объект «Хаджохскую теснину», выйдем на пешеходный маршрут и познакомимся с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», а на природном скалодроме опытный наставник поможет нам освоить технику спуска и подъема по веревке.
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Сочная адыгейская кухня
Сочная адыгейская кухня
В нашем меню будут блюда из адыгейской кухни, знаменитый адыгейский сыр и сочный шашлык
Релакс на термальных источниках
Релакс на термальных источниках
Нас ждет расслабляющее купание в геотермальных источниках, насыщение энергией и здоровьем
Альпинистский спуск
Альпинистский спуск
Сможем испытать себя и спуститься со скал с использованием альпинистского снаряжения

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике

13:00 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение.

14:00-16:00 Обед.

После обеда гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект — «Хаджохскую теснину».

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

19:00 Ужин.

19:00 Вас ждет поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике
2 день

Посещение горного ущелья «Руфабго»

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.

С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Обед — ланч-бокс.

19:00 Ужин.

Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»Посещение горного ущелья «Руфабго»
3 день

Посещение Свято-Михайловского монастыря

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Вкусный обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Посещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыряПосещение Свято-Михайловского монастыря
4 день

Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко

09:00 Завтрак.

11:00 Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).

Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!

Альтернативный маршрут:

Вы сможете посетить частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".

Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущ. реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.

14:00 Обед.

Поездка на геотермальный источник.

И какое несравненное удовольствие — искупаться после прогулки в большом бассейне с проточной водой из горячего термального источника.

19:00 Ужин.

Прогулка верхом на лошади по урочищу МишокоПрогулка верхом на лошади по урочищу МишокоПрогулка верхом на лошади по урочищу МишокоПрогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко
5 день

Спуск со скал по желанию

09:00 Завтрак.

10:00 В этот день, для тех, кто хочет испытать себя и испытать новые ощущения, для тех, кто смел и не очень, но очень захочет это сделать — будет проведен спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.

14:00 Вкусный обед.

Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.

Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Спуск со скал по желаниюСпуск со скал по желаниюСпуск со скал по желаниюСпуск со скал по желанию
6 день

Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»

09:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Обед — ланч-бокс.

Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры.

При посещении необорудованных пещерприключения гарантированы!

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

19:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр.

Акция действует с октября по май включительно.

Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день

Отъезд

07:00 Завтрак.

08:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 42 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином, уникальный дизайн — 45 000 руб. /чел.;
  • Коттедж "Аквариум" — отдельный коттедж на берегу горной реки:
    • номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м., — 42 000 руб. /чел.;
    • 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 40 200 руб. с чел.;
  • гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 45 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом "Горная Лаванда" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 500 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный» — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом "У Сергея" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 000 руб. /чел.;
  • гостиница “Графство Хаджох. Стандарт” — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 33 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом "На Аминовской" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 31 000 руб. /чел.;
  • гостиница "Графство Хаджох" — номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник - 30 000 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 чел:
  • в номере: Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез — 33 000 руб. /чел.;
  • в гостевом доме “Деревянные коттеджи” — 32 000 руб. /чел.;
Стоимость тура (одноместное размещение) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
Стоимость тура (одноместное размещение) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствамиСтоимость
гостевой дом «У горы» - деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами.

53 400

гостиница "Графская поляна. Улучшенный" - номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник

50 600

гостевой дом "Горная Лаванда" - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

47 800

гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный» - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

47 800

гостевой дом "1001 ночь" - номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник

47 800

гостевой дом "У Сергея" - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

43 000

гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" - номера со всеми удоствами.. В номере: ТВ, холодильник

43 000

гостевой дом "На Аминовской" - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

39 500

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

7 ночей

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Коттедж «Замок грез»

7 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

В Замке:

  • настоящий камин на дровах;
  • фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
  • круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
  • центральное окно высотой 4 метра;
  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»Коттедж «Замок грез»

Коттедж «Аквариум»

7 ночей

Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.

В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • камин;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек

2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.

В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен;
  • теплые полы.

Возможность проживания до 6 человек.

Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»Коттедж «Аквариум»

Гостевой дом «На Аминовской»

7 ночей

Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.

В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

7 ночей

Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;\
  • лектрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
  • Питание: 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Все трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике согласно программе
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 500 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. пещера "Большая Азишская" - 700 руб. "Музей природы" - 300 руб. подземный монастырь - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. Национальный музей в Майкопе - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб. конная прогулка: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб.,1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • «Хаджохская Теснина» - 500 руб
  • «Водопады Руфабго» - 500 руб
  • Пещера «Большая Азишская» - 700 руб
  • «Музей природы» - 300 руб
  • Подземный монастырь - 400 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
  • Музей «Беловодье» - 200 руб
  • Национальный музей в Майкопе - 300 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб
  • Конная прогулка: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб.,1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
  • Обратный трансфер - 500-800 руб
  • Билет на подъемник - 500 руб. вверх и 500 руб. вниз
  • Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

  • Время отправления автобуса из г. Минеральные воды – 13:00.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

  • Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Армавир — 15:00-15:20 часов.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи, мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер в воскресенье.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и в г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

  • Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Минеральные воды — 800 руб.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Краснодар — 500 руб.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка".

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.

Какие скидки есть в туре?
  • 15% — для детей до 16 лет при размещении в номерах.
  • 10% — для студентов.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
21 сен 2023
В принципе понравилось, достаточно активно, но и есть время отдохнуть.
Г
15 мар 2024
Хорошо провели время, узнали много интересного, познакомились с новыми приятными людьми.
К
14 мар 2024
Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
Ребята молодцы, все четко спланировано🤟Ребята молодцы, все четко спланировано🤟

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от 32 500 за человека
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
г. Краснодар
7 апр
14 апр
21 апр
28 апр
от 28 400 за человека
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