Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды – 13:00.

Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из г. Армавир — 15:00-15:20 часов.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи, мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер в воскресенье.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и в г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

отправляется в 08:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал. Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Минеральные воды — 800 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Краснодар — 500 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка".

Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.