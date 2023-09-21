Посетим уникальный природный объект «Хаджохскую теснину», выйдем на пешеходный маршрут и познакомимся с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», а на природном скалодроме опытный наставник поможет нам освоить технику спуска и подъема по веревке.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, «Хаджохская теснина», купание в геотермальном источнике
13:00 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение.
14:00-16:00 Обед.
После обеда гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект — «Хаджохскую теснину».
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
19:00 Ужин.
19:00 Вас ждет поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.
В вашем распоряжении будет 3 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
Посещение горного ущелья «Руфабго»
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами: Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.
С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед — ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Посещение Свято-Михайловского монастыря
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко
09:00 Завтрак.
11:00 Прогулка верхом на лошади по урочищу Мишоко (2 часа в седле).
Вас ждут красивые горные виды и удовольствие от общения с прекрасным животным!
Альтернативный маршрут:
Вы сможете посетить частную историческую и палеонтологическую коллекцию "Беловодье".
Ваш гид поведет вас по живописным окрестностям ущ. реки Мишоко, откуда открывается прекрасные виды на Хаджох, предгорья, бурлящую горную реку.
14:00 Обед.
Поездка на геотермальный источник.
И какое несравненное удовольствие — искупаться после прогулки в большом бассейне с проточной водой из горячего термального источника.
19:00 Ужин.
Спуск со скал по желанию
09:00 Завтрак.
10:00 В этот день, для тех, кто хочет испытать себя и испытать новые ощущения, для тех, кто смел и не очень, но очень захочет это сделать — будет проведен спуск со скал с использованием альпинистского снаряжения.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней».
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы — трехтысячники.
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Обед — ланч-бокс.
Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры.
При посещении необорудованных пещерприключения гарантированы!
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру «Азишская».
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
19:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр.
Акция действует с октября по май включительно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец.
С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
07:00 Завтрак.
08:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн — 42 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином, уникальный дизайн — 45 000 руб. /чел.;
- Коттедж "Аквариум" — отдельный коттедж на берегу горной реки:
- номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м., — 42 000 руб. /чел.;
- 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 40 200 руб. с чел.;
- гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 45 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "Горная Лаванда" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 500 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный» — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 500 руб. /чел.;
- гостевой дом "У Сергея" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 36 000 руб. /чел.;
- гостиница “Графство Хаджох. Стандарт” — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 33 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "На Аминовской" — номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 31 000 руб. /чел.;
- гостиница "Графство Хаджох" — номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник - 30 000 руб. /чел.;
- в номере: Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез — 33 000 руб. /чел.;
- в гостевом доме “Деревянные коттеджи” — 32 000 руб. /чел.;
|Стоимость тура (одноместное размещение) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами
|Стоимость
|гостевой дом «У горы» - деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами.
53 400
|гостиница "Графская поляна. Улучшенный" - номера со всеми удобствами. в номере: ТВ, холодильник
50 600
|гостевой дом "Горная Лаванда" - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
47 800
|гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный» - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
47 800
|гостевой дом "1001 ночь" - номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник
47 800
|гостевой дом "У Сергея" - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
43 000
|гостиница "Графство Хаджох. Стандарт" - номера со всеми удоствами.. В номере: ТВ, холодильник
43 000
|гостевой дом "На Аминовской" - номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.
39 500
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Коттедж «Замок грез»
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- настоящий камин на дровах;
- фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
- круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
- центральное окно высотой 4 метра;
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Коттедж «Аквариум»
Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
Гостевой дом «На Аминовской»
Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- лектрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
- Питание: 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Все трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике согласно программе
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 500 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. пещера "Большая Азишская" - 700 руб. "Музей природы" - 300 руб. подземный монастырь - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. Национальный музей в Майкопе - 300 руб. поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб. конная прогулка: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб.,1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
- «Хаджохская Теснина» - 500 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 700 руб
- «Музей природы» - 300 руб
- Подземный монастырь - 400 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Национальный музей в Майкопе - 300 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 400-600 руб
- Конная прогулка: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб.,1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1 800 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
- Обратный трансфер - 500-800 руб
- Билет на подъемник - 500 руб. вверх и 500 руб. вниз
- Страховка оформляется по запросу
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы или обратно самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
- Время отправления автобуса из г. Минеральные воды – 13:00.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
- Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:10.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Армавир — 15:00-15:20 часов.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи, мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер в воскресенье.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и в г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
- Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Минеральные воды — 800 руб.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Краснодар — 500 руб.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка".
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00.
Какие скидки есть в туре?
- 15% — для детей до 16 лет при размещении в номерах.
- 10% — для студентов.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.