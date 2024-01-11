4 день

Лагонакское нагорье. Посещение Большой Азишской пещеры

09.00 Завтрак.

10.00 Отправление.

Выезд на ВЕСЬ ДЕНЬ в горы (район плато Лаго-Наки).

Повара приготовят нам с собой ланч боксы.

12.00 Большая Азишская пещера.

Горный хребет Азиш-Тау, находящийся в Адыгее, расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря.

Туристы уделяют этому месту особое внимание, так как в южной части хребта находится уникальный живописный памятник – Большая Азишская пещера.

Далеко не все пещеры Краснодарского края и Адыгеи могут похвастаться такой красотой, как эта.

Стоимость входного билета в Большую Азишскую пещеру - 700 рублей взрослый и 350 детский (до14 лет).

После посещения пещеры у Вас будет прекрасная возможность приобрести на большом продуктово-сувенирном рынке местную продукцию (покупка самого вкусного и свежего Адыгейского сыра, варений, в приготовлении которых используется натуральный яблочный пектин, уникального меда для похудения, который называется Урбеч, сувениров, магнитиков, носков, тапочек, браслетиков и т. д.) общую стоимость покупок на рынке, вы определяете сами.

Рекомендуется брать наличные денежные средства, не всегда есть зоны покрытия сети.

Далее мы с вами посетим Карстовое плато Лаго-Наки (Лагонакское нагорье) по праву считается одним из самых живописных мест в горах Западного Кавказа.

И многие сравнивают его ландшафты с прекрасными пейзажами Западных Альп.

Лаго-Наки простирается по территории Адыгеи и Краснодарского края и состоит из нескольких горных массивов и хребтов.

Во время посещения плато Лаго-Наки вы сможете покататься на санках и снегоходах в районе кавказского заповедника.

Стоимость проката саней - 1000 руб. час. Стоимость проката снегохода - 4000 руб. 30 мин.

19.00 Ужин.