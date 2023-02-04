Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее

Групповой тур в Краснодаре
5
3 отзыва
Горы и реки, водопады и пещеры, посещение умиротворенных лощин и святых мест, конные прогулки, термальные источники, плато Лаго-Наки и Гранитный каньон — всё это ждёт Вас в туре.
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Зимний экскурсионно-активный тур по Адыгее
Ближайшие даты:
17
ноя
24
ноя
1
дек
8
дек
15
дек
22
дек

Что вас ожидает:

Невероятные водопады
Невероятные водопады
Мы пройдем по глубокому живописному ущелью Руфабго и увидим 4 водопада
Древние пещеры
Древние пещеры
Побываем в пещерах, сформировавшихся тысячи лет назад, и пройдем маршрут для любителей активного туризма
Расслабляющие процедуры
Расслабляющие процедуры
Вода геотермальных источников расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Геотермальный источник «Псыгупс»

13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, и "на Аминовской" питаются в ГД "Рябиновые бусы". Туристы, проживающие в ГД "Отдых у реки" завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в "Рябиновых бусах". Туристы, проживающие в гостевых домах "Парк Хаджох" и "Софья" питаются на территории своих гостевых домов.
15:30 Отправление на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).

19:30 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Прибытие. Геотермальный источник «Псыгупс»Прибытие. Геотермальный источник «Псыгупс»Прибытие. Геотермальный источник «Псыгупс»Прибытие. Геотермальный источник «Псыгупс»
2 день

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

14:00 Обед.

15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.

19:00 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырьУщелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
3 день

Гранитный каньон, Хаджохская теснина

9:00 Завтрак.

10:00 Отправление, выезд на весь день.

Берём с собой ланч- боксы, термоса и отправляемся в путешествие.

Для начала мы отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.

Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.

Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.

Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.

Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.

Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.

Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.

Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.

После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритуалы.

Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Гранитный каньон, Хаджохская теснинаГранитный каньон, Хаджохская теснинаГранитный каньон, Хаджохская теснинаГранитный каньон, Хаджохская теснина
4 день

Конная прогулка по ущелью Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).

Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.

14:00 Обед.

15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.

После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.

19:00 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Конная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью МишокоКонная прогулка по ущелью Мишоко
5 день

Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.

Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.

В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.

14:00 Горячий обед в уютном кафе "высота 1512" у Азишской пещеры.

15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

После экскурсии на плато Лаго-Наки, туристы, прибывшие из Минеральных Вод отправляются на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно).

18:00 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещерыПлато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
6 день

Скала Чертов палец

09:00 Завтрак.

10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.

Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.

14:00 Обед.

Далее отправляемся на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно)..

19:00 Ужин.

Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).

Скала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палецСкала Чертов палец
7 день

Возвращение домой

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:

17.11.24 - 27.12.24
ДегоДвухместный номер стандарт28400
Двухкомнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)28400
Двухкомнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)28400
Двухместный номер комфорт31300
Трехкомнатный 4-х местный номер люкс31300
Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)26000
Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере14000
Стоимость тура для детей до 14 лет
Рябиновые бусыДвухместный номер комфорт30400
Трехместный улучшенный номер комфорт30400
Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт30400
Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином30400
Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку30400
Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс30400
Двухместный номер стандарт-мини30400
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)26000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Парк ХаджохДвухместный номер стандарт34300
Двухместный номер улучшенный36300
Двухместный номер комфорт38300
Трехместный номер студия44000
Четырехместный семейный номер33000
Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия29000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт16000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный18000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт19000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Горная ЛавандаДвухместный номер стандарт30400
Дополнительное место в номер (кресло-кровать)26000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
Отдых у рекиДвухместный номер стандарт32200
Двухместный номер стандарт (мини)32200
Трехместный номер стандарт32200
Четырехместный номер стандарт32200
Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)26000
Доплата за одноместное размещение в двухместном номере9000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
На АминовскойТрехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)27200
Доплата за одноместное размещение в трехместном номере7000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%
СофьяСтандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями28700
Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)28700
Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы28700
Семейный номер с видом на горы28700
Доплата за одноместное размещение7000
Стоимость тура для детей до 14 летскидка 10%

Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.

На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Оснащение номеров при заселении:

  • Полотенца
  • Фен
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • в гд «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты
  • чайник в номере, либо куллер на этаже
  • Микроволная печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки

Варианты проживания

Гостевой дом «Рябиновые бусы»

6 ночей

Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.

Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.

Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»Гостевой дом «Рябиновые бусы»

Гостевой дом «Горная Лаванда»

6 ночей

Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.

Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «на Аминовской»

6 ночей

Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.

Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»Гостевой дом «на Аминовской»

Гостевой дом «Отдых у реки»

6 ночей

Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.

Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.

Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»Гостевой дом «Отдых у реки»

Гостевой дом «Парк Хаджох»

6 ночей

Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!

Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.

Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»Гостевой дом «Парк Хаджох»

Гостевой дом «Дего»

6 ночей

Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.

Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»Гостевой дом «Дего»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер г. Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / Минеральные Воды
  • Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня
  • Работа гида по программе
  • Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: канатная дорога - 800 руб. /чел. монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 600 руб. /чел. «Сад Камней» - 150 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /чел. термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатнопещера Нежная - 300 руб. Кавказский заповедник - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел. рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
  • Канатная дорога - 800 руб. /чел
  • Монастырь - 400 руб. /чел
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
  • «Сад Камней» - 150 руб. /чел
  • Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
  • Азишская Пещера - 700 руб. /чел
  • Термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
  • В выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
  • Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
  • Детский 6-13 лет - 450 руб
  • Будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
  • Взрослый и дети от 14 лет - 700 руб
  • Детский 6-13 лет - 400 руб
  • Дети до 5 лет бесплатно
  • Пещера Нежная - 300 руб
  • Кавказский заповедник - 300 руб
  • Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
  • Экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел
  • Рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Услуги прачечной
  • Сауна, баня
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • головной убор (кепка, панама, шляпа);
  • солнцезащитные очки;
  • фото или видеоаппаратура;
  • небольшой рюкзак;
  • туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
  • удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
  • одежда по сезону;
  • непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
  • накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
  • плавки / купальник;
  • средства личной гигиены;
  • смены одежды и нижнего белья;
  • наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).

Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.

  • Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.

Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.

  • Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.

Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.

  • Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.

  • Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.

ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.

За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.

Время трансфера

- от Минеральных Вод 4,5 часа

- от Краснодара 2,5 часа

Какие скидки есть в туре?
Порядок предоставления скидок на туры 2024:

Детям до 14 лет - 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Может ли измениться программа?

При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.

Как организовано питание?

Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).

ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.

Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.

На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох и «Софья» питаются на территории этого гостевого дома.

Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.

Можно ли приезжать с животными?

Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с не крупными животными в индивидуальном порядке.

Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?

Банкоматы есть

Сетевой магазин «Пятёрочка»

Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко

Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?

Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.

Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?

95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).

Нужен ли халат для термальных источников?

Так как сейчас уже прохладно и разница температуры воды и воздуха разнится, возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб за один раз.

Где можно оставить свой автомобиль на время тура?

Парковка на территории гостевых домов есть в:

«Рябиновые бусы»

«Горная Лаванда»

«На Аминовской»

«Парк Хаджох» и «Отдых у Реки» парковка около гостевых домов.

Какую обувь лучше брать с собой?

В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.

Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.

Зачем нужен дождевик и коврик?

Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.

Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
4 фев 2023
Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.
Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.Отель хоть и 3зв. но тихий чистый, и уютный. Персонал вежливый и незаметный. Антону гиду особо благодарочка за экск.
Е
4 апр 2024
Информации достаточно, трансфер предоставили бесплатно, все соответствует программе. В чате отвечают на все вопросы От ж/д вокзала до поселка 2,5-3часа. Успели бы на поезд в 14, я уехала на 20 часовом.
Информации достаточно, трансфер предоставили бесплатно, все соответствует программе. В чате отвечают на все вопросы От ж/дИнформации достаточно, трансфер предоставили бесплатно, все соответствует программе. В чате отвечают на все вопросы От ж/д
Е
3 апр 2024
Организация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на все прогулки и в бассейн. Останавливалась в ГД Рябиновые бусы. Чисто, красивая территория, вкусно кормили. Все вопросы можно решить с администратором. Большое спасибо водителю Сергею и гиду Алине.
Организация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на всеОрганизация тура на высоком уровне. В аэропорту встретили на микроавтобусе. Он же возил нас на все

Тур входит в следующие категории Краснодара

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