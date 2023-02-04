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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Геотермальный источник «Псыгупс»
13:00-14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
14:30 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
19:30 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Ущелье ручья Руфабго и Свято-Михайловский Афонский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
14:00 Обед.
15:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
Вы увидите несколько красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья коса.
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Гранитный каньон, Хаджохская теснина
9:00 Завтрак.
10:00 Отправление, выезд на весь день.
Берём с собой ланч- боксы, термоса и отправляемся в путешествие.
Для начала мы отправимся погулять к дольменам, древним сооружениям, ровесникам египетских пирамид и, даже чуть старше.
Далее, мы выдвигаемся с Вами на следующую нашу достопримечательность, которая находится прямо в нашем поселке.
Это Хаджохская теснина, каньон реки Белой.
Хаджохской тесниной (доп. плата) называют извилистую щель в скалах над рекой Белая, которая протекает через юго-западную часть поселка Каменномостский.
Длина теснины составляет 400 метров, глубина — около 40, ширина в разных участках колеблется от 2 до 7 метров.
Затем мы с Вами выдвигаемся в район посёлка Хамышки.
Отправляемся по самой живописной дороге в Адыгее.
Остановимся на панорамных точках Гранитного каньона, длина которого составляет 4,2 км., а так же спустимся в него, чтобы посмотреть, как бушует и кипит вода, в каньоне реки Белой.
После этого, мы посетим жертвенный камень поселка Хамышки, где когда-то проводились жертвенные ритуалы.
Так же в этот день, мы обязательно заедем с Вами за самым вкусным горным медом и пообедаем в живописном месте, на берегу реки.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Конная прогулка по ущелью Мишоко
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка в седле на 1,5 часа по маршруту «Ущелье Мишоко и старые черкесские сады» (оплачивается отдельно).
Пройдем на лошадях по верху ущелья с живописными видами.
14:00 Обед.
15:00 Пеший маршрут по ущелью Мишоко, но уже по низу ущелья – там нас ждут водопады, гроты и пещеры, они не оставят равнодушными даже самых заядлых туристов.
После ущелья, при желании, у самых активных туристов будет возможность посетить экстрим-парк.
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Плато Лаго-Наки и посещение Азишской пещеры
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня вас снова ждет выезд на весь день.
Конечная точка – знаменитое плато Лаго-Наки, настоящая жемчужина Адыгеи.
В первой половине дня по дороге на плато вы побываете на живописных панорамных точках, в пещерах Большая Азишская и Нежная, а также сможете прибрести знаменитый адыгейский сыр, сладости, мед и другие сувениры для себя и близких на местном высокогорном рынке.
14:00 Горячий обед в уютном кафе "высота 1512" у Азишской пещеры.
15:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
18:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Скала Чертов палец
09:00 Завтрак.
10:00 На канатке доберемся до вершины хребта Уна-Коз, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
14:00 Обед.
Далее отправляемся на геотермальный источник «Псыгупс» (оплачиваются дополнительно)..
19:00 Ужин.
Билеты на экскурсионные объекты по туру оплачиваются дополнительно (подробнее в разделе оплачивается отдельно).
Возвращение домой
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда и категории размещения, руб:
|17.11.24 - 27.12.24
|Дего
|Двухместный номер стандарт
|28400
|Двухкомнатный 4-х местный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|28400
|Двухкомнатный 4-х местный семейный номер стандарт (возможно размещение 2-3 туристов без доплаты)
|28400
|Двухместный номер комфорт
|31300
|Трехкомнатный 4-х местный номер люкс
|31300
|Дополнительное место в номер (диван или кресло-кровать)
|26000
|Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере
|14000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|Рябиновые бусы
|Двухместный номер комфорт
|30400
|Трехместный улучшенный номер комфорт
|30400
|Четырехместный однокомнатный номер семейный комфорт
|30400
|Четырехместные однокомнатные апартаменты с камином
|30400
|Четырехместный двухкомнатный номер Люкс с видом на реку
|30400
|Четырехместный двухкомнатный номер семейный люкс
|30400
|Двухместный номер стандарт-мини
|30400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|26000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|Двухместный номер стандарт
|34300
|Двухместный номер улучшенный
|36300
|Двухместный номер комфорт
|38300
|Трехместный номер студия
|44000
|Четырехместный семейный номер
|33000
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|29000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере стандарт
|16000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере улучшенный
|18000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере комфорт
|19000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|Двухместный номер стандарт
|30400
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|26000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|32200
|Двухместный номер стандарт (мини)
|32200
|Трехместный номер стандарт
|32200
|Четырехместный номер стандарт
|32200
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|26000
|Доплата за одноместное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|Трехместный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|27200
|Доплата за одноместное размещение в трехместном номере
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный двухместный номер с двумя раздельными кроватями
|28700
|Классический трехместный номер (3 односпальные кровати)
|28700
|Двухместный номер с 1 кроватью и видом на горы
|28700
|Семейный номер с видом на горы
|28700
|Доплата за одноместное размещение
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
Подселение возможно только в ГД “Рябиновые бусы”.
На подселение берём только женщин, при бронировании за месяц до начала тура.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Оснащение номеров при заселении:
- Полотенца
- Фен
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
- в гд «Парк Хаджох» в номере «Студия» входят в стоимость халаты
- чайник в номере, либо куллер на этаже
- Микроволная печь есть в номерах Горная Лаванда и Отдых у реки
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом "на Аминовской" расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом "Парк Хаджох" – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная терристория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом "Дего". Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / Минеральные Воды
- Проживание в гостевом доме в 2-3-4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, домашняя кухня
- Работа гида по программе
- Все трансферы по маршрутам программы
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар - Каменномостский - Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: канатная дорога - 800 руб. /чел. монастырь - 400 руб. /чел. Хаджохская теснина - 600 руб. /чел. «Сад Камней» - 150 руб. /чел. водопады Руфабго - 500 руб. /чел. Азишская Пещера - 700 руб. /чел. термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатнопещера Нежная - 300 руб. Кавказский заповедник - 300 руб. конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг) экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел. рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
- Канатная дорога - 800 руб. /чел
- Монастырь - 400 руб. /чел
- Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
- «Сад Камней» - 150 руб. /чел
- Водопады Руфабго - 500 руб. /чел
- Азишская Пещера - 700 руб. /чел
- Термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- В выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
- Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
- Детский 6-13 лет - 450 руб
- Будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- Взрослый и дети от 14 лет - 700 руб
- Детский 6-13 лет - 400 руб
- Дети до 5 лет бесплатно
- Пещера Нежная - 300 руб
- Кавказский заповедник - 300 руб
- Конная прогулка - 2 000 руб. /чел. (ограничения по весу туриста - 95 кг)
- Экстрим парк - от 1 500-2 500 руб. /чел
- Рафтинг - от 1 500-1 700 руб. /чел
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Питание, не указанное в программе тура
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор (кепка, панама, шляпа);
- солнцезащитные очки;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- одежда по сезону;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
- Если вы пребываете на ЖД вокзал Краснодара (Краснодар-1) – сбор туристов и трансфер с 09:30 до 10:30 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке около ЖД вокзала.
Трансфер отъезжает от ЖД вокзала в место проведения тура не позднее 10:30 утра.
- Если вы пребываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом.
Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
- Обратный трансфер на ЖД вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера
- от Минеральных Вод 4,5 часа
- от Краснодара 2,5 часа
Какие скидки есть в туре?
Детям до 14 лет - 10% (учитывать минимальный возрастной порог для тура).
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Может ли измениться программа?
При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы. Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда.
Как организовано питание?
Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо).
ВАЖНО! Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда и на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы.
Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме Парк Хаджох и «Софья» питаются на территории этого гостевого дома.
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с не крупными животными в индивидуальном порядке.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
Банкоматы есть
Сетевой магазин «Пятёрочка»
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко
Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Дети до 5 лет едут в седле с одним из родителей, ребенок более старшего возраста сидит в седле и управляет конем самостоятельно. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
Нужен ли халат для термальных источников?
Так как сейчас уже прохладно и разница температуры воды и воздуха разнится, возьмите, пожалуйста, с собой халаты для купания в термальных источниках, так будет намного комфортнее после выхода из бассейнов. В прокат они тоже есть, но выходит не бюджетно, 500 руб за один раз.
Где можно оставить свой автомобиль на время тура?
Парковка на территории гостевых домов есть в:
«Рябиновые бусы»
«Горная Лаванда»
«На Аминовской»
«Парк Хаджох» и «Отдых у Реки» парковка около гостевых домов.
Какую обувь лучше брать с собой?
В идеале, взять с собой ботинки или кроссовки для трекинга, так как ходить мы будем по пересечённой местности.
Местами бывает сыро и немного скользко. Так что все городские кроссовки(с гладким протектором), а тем более кеды не особо подходят для наших пеших экскурсий, особенно в активных турах. А еще лучше взять две пары обуви (кроссовок/ботинок), в случае если намокнут ноги, всегда в запасе будут сухие и тёплые.
Зачем нужен дождевик и коврик?
Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.
Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.