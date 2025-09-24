Парк «Мечта» в Краснодаре - это место, где каждый найдёт что-то для себя. Здесь можно встретить величавых верблюдов, игривых осликов и забавных страусов.
Для любителей активного отдыха оборудованы тир и бассейн,
5 причин купить эту экскурсию
- 🐪 Встреча с верблюдами
- 🏊 Бассейн для отдыха
- 🎯 Тир для активных
- 🏛️ Музей для любознательных
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что можно увидеть
- Парк «Мечта»
- Верблюжье ранчо
Описание экскурсии
Узнайте о необычном отдыхе!
Что может быть лучше увлекательного путешествия к верблюдам? В парке «Мечта» вас ожидает полноценный отдых с множеством удобств. Здесь есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения:
- бассейн для отдыха и развлечений;
- тир для любителей точности;
- музей, где вы узнаете много нового;
- стол с мангалом для приготовления пищи на свежем воздухе.
Познакомьтесь с удивительными животными!
Но главным сюрпризом станет верблюжье ранчо! Здесь вы сможете ближе познакомиться с величественными верблюдами, а также увидеть:
- милых осликов;
- забавных страусов.
Такой тур станет отличным опытом для всей семьи, и особенно понравится вашим детям. Не упустите возможность провести время вместе и создать незабываемые воспоминания!
Ежедневно с 09:00 до 00:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Мечта»:
- Верблюжье ранчо
- Музей
- Ослиная и страусиная ферма
Что включено
- Бассейн
- Тир
- Музей
- Верблюжье ранчо
- Рыбалка
- Столик и мангал
Что не входит в цену
- Комплексный обед - 350 руб. /чел.
- Аренда бани (до 10 человек) - 1500 руб. /час на компанию
- Аренда sup-досок - 500 руб. /30 минут
Место начала и завершения?
Ул. Крылатая, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 00:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзыве
Н
Наталья
24 сен 2025
Верблюды, два несчастных лебедя, куча лягушек, рыбки маленькие не разглядеть в мутном прудике. Организация хромает, адрес встречи не тот! Напишите его нормально, а то два такси заказываешь за дорого 🤨 Из двух бассейнов нормальный один, второй для лягушек… Буквально. На еду налетело много ос, но вкусно.
