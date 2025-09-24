Парк «Мечта» в Краснодаре - это место, где каждый найдёт что-то для себя. Здесь можно встретить величавых верблюдов, игривых осликов и забавных страусов.Для любителей активного отдыха оборудованы тир и бассейн,

а для тех, кто предпочитает спокойствие, есть музей и уютные беседки с мангалами. Тур идеально подходит для семей с детьми, ведь малыши будут в восторге от общения с животными. Не упустите возможность провести день на свежем воздухе в окружении природы и животных

Описание экскурсии

Узнайте о необычном отдыхе!

Что может быть лучше увлекательного путешествия к верблюдам? В парке «Мечта» вас ожидает полноценный отдых с множеством удобств. Здесь есть всё необходимое для комфортного времяпрепровождения:

бассейн для отдыха и развлечений;

тир для любителей точности;

музей, где вы узнаете много нового;

стол с мангалом для приготовления пищи на свежем воздухе.

Познакомьтесь с удивительными животными!

Но главным сюрпризом станет верблюжье ранчо! Здесь вы сможете ближе познакомиться с величественными верблюдами, а также увидеть:

милых осликов;

забавных страусов.

Такой тур станет отличным опытом для всей семьи, и особенно понравится вашим детям. Не упустите возможность провести время вместе и создать незабываемые воспоминания!