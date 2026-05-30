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Невероятный парк Галицкого

Погрузитесь в мир красоты и искусства парка Галицкого. Откройте для себя уникальные растения и впечатляющие арт-объекты в сердце Краснодара
Парк Галицкого в Краснодаре - это не только зеленое пространство для прогулок, но и настоящий музей под открытым небом.

Посетители экскурсии познакомятся с удивительными растениями из разных уголков мира, включая королевский
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делоникс и настоящий баобаб.

Арт-объекты парка, такие как светящиеся одуванчики и фонтан Инфинити, оставят незабываемые впечатления.

Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных расходов и позволит глубже понять историю и культуру Краснодара через призму его знаменитого парка

5
40 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные растения со всего мира
  • 🏛 Посещение современных арт-объектов
  • 🏟 Впечатляющий стадион Краснодар
  • 🌸 Прогулка по живописным садам
  • 💧 Фонтан Инфинити и Стремительная река
  • 📚 Интересные истории о парке и его владельце

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
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Лучшее время для посещения «Невероятного парка Галицкого» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а зелень и цветы парка радуют глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также привлекателен, но может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, с ноября по март, парк менее оживлён, но даже в это время можно насладиться его спокойствием и красотой, хотя некоторые растения могут быть не в полном расцвете.
Сейчас август — это идеальное время.
Невероятный парк Галицкого
Невероятный парк Галицкого
Невероятный парк Галицкого

Что можно увидеть

  • Зеркальный лабиринт
  • Античный амфитеатр
  • Английский сад
  • Французский сад
  • Мадагаскарский лес
  • Королевский делоникс
  • Баобаб
  • Индейская сирень
  • Фиалковые деревья
  • Тюльпановые деревья
  • Шелковая акация
  • Вечнозеленые магнолии
  • Краснодарский Колизей
  • Местный Парфенон
  • Светящиеся одуванчики
  • Капля
  • Фонтан Инфинити
  • Стремительная река
  • Озеро на дне кратера

Описание экскурсии

Диковинные растения

Мы побываем в мадагаскарском лесу, где растёт королевский делоникс. Обойдём вокруг настоящего баобаба и увидим живые вазы, сплетённые из индийской сирени. Полюбуемся фиалковыми и тюльпановыми деревьями, шёлковой акацией, вечнозелёными магнолиями и другими редкими растениями. Я расскажу, из каких уголков планеты их привезли, как работники парка ухаживают за ними и создают условия для комфортного существования в нашем климате.

Современные арт-объекты и не только

Вы оцените один из самых современных стадионов мира — краснодарский Колизей. Пройдёте между колоннами местного Парфенона, увидите светящиеся одуванчики и каплю, олицетворяющую застывшее мгновение. Попробуете найти своего «внутреннего ребенка» и объяснить компьютерному разуму, что такое игра. Полюбуетесь фонтаном Инфинити, прогуляетесь по берегу Стремительной реки и понаблюдаете за рыбками, мирно плавающими в озере на дне кратера.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У стадиона Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 604 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Денис, я родился и вырос в Краснодаре. Обожаю наш прекрасный южный город. Сделаю всё, чтобы после экскурсии вы полюбили его так же, как и я.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
1
2
1
Н
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом нам повезло. Хочется сказать слова благодарности Денису, который великолепно провел экскурсию, знает материал, умеет доходчиво довести его до слушателя, вежливый и приятный в общении, как коренной житель хорошо знает историю города, не равнодушен к настоящему и будущему города. Рекомендуем воспользоваться услугами Дениса.
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом+2
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом
Денис
Денис
Ответ организатора:
Большое спасибо за высокую оценку! Я с удовольствием провел время в Вашей компании! Буду ждать Вас вновь🌹
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Е
Очень понравилась прогулка по парку в сопровождении Дениса. Отличный маршрут, замечательная подача материала, приятное общение и только положительные эмоции. Большое спасибо!
Очень понравилась прогулка по парку в сопровождении Дениса. Отличный маршрут, замечательная подача материала, приятное общение и
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А
Если вы проездом в городе, однозначно рекомендую взять экскурсию по парку,а не бродить самостоятельно. Парк огромный, без гида мы бы обошли,наверно, лишь три десятых его части. Экскурсия в два часа
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помогает просмотреть основные локации и понять концепцию парка, которую не понять,если не читать предварительно информацию о парке (а мы не читали). И обязательно заложите себе время,чтобы после экскурсии самостоятельно побродить по территории, если останутся силы)

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Е
В Краснодаре была проездом, приехала именно из парка. Поскольку времени было мало, а посмотреть хотелось побольше взяла экскурсию. И не ошиблась.
Денис очень приятный в общении, интересно рассказывает, видно, что знает и понимает о чем говорит, а не просто заучил текст.
Парк впечатлил, гид прекрасный, уехала с лучшими впечатлениями
В Краснодаре была проездом, приехала именно из парка. Поскольку времени было мало, а посмотреть хотелось побольше взяла экскурсию. И не ошиблась.
В Краснодаре была проездом, приехала именно из парка. Поскольку времени было мало, а посмотреть хотелось побольше взяла экскурсию. И не ошиблась.
В Краснодаре была проездом, приехала именно из парка. Поскольку времени было мало, а посмотреть хотелось побольше взяла экскурсию. И не ошиблась.
В Краснодаре была проездом, приехала именно из парка. Поскольку времени было мало, а посмотреть хотелось побольше взяла экскурсию. И не ошиблась.
В Краснодаре была проездом, приехала именно из парка. Поскольку времени было мало, а посмотреть хотелось побольше взяла экскурсию. И не ошиблась.
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Екатерина
Не умею красиво писать, но от души рекомендую Дениса. . Отлично провели время, было очень комфортно, не занудно, с юмором.
Насколько это было возможно с нашей компанией, в которой был непоседа 5 лет на самокате: Денис всё показал, рассказал интересные фишечки. .
мы довольны)))
спасибо!
Не умею красиво писать, но от души рекомендую Дениса. . Отлично провели время, было очень комфортно, не занудно, с юмором.
Не умею красиво писать, но от души рекомендую Дениса. . Отлично провели время, было очень комфортно, не занудно, с юмором.
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В
Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже с "санитарными" остановками) удалось посмотреть все знаковые места парка.
Денис рассказал
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о создателе парка - Сергее Галицком, о футбольном клубе "Краснодар", детско-юношеской футбольной академии. По мере углубления в парк мы получили интересный рассказ о многочисленных видах растений - названиях (Лангерстрëмия, о, господи, и прочих языкозаворачивающих наименований), ареале произрастания, особенностях роста и цветения и многого другого.
Конечно же, отдельное внимание уделялось арт-объектам. Причем, кое-что мы слышали впервые. К примеру, всем известная "Капля" на самом деле называется "Геолокация".
Заказ экскурсии изначально был оформлен на 19 часов. Однако в ходе общения с экскурсоводом было решено перенести на час раньше. Все отлично получилось - по светлому времени посмотрели парк, а к концу экскурсии, когда уже начало темнеть, Денис как раз подвел нас к арт-объекту "Солнечная система", который выглядит эффектно только в ночи.
В общем, спасибо Денису за приятное и познавательное путешествие по парку. А так же за продуманный маршрут и спокойный темп движения (удалось и у фонтанов немного посидеть, и на рыбок полюбоваться, и на специальных скамейках чуть-чуть полежать).
P.S. На фото экскурсовод в светлых штанах))

Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в
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Входит в следующие категории Краснодара

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