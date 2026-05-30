Лучшее время для посещения «Невероятного парка Галицкого» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а зелень и цветы парка радуют глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также привлекателен, но может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, с ноября по март, парк менее оживлён, но даже в это время можно насладиться его спокойствием и красотой, хотя некоторые растения могут быть не в полном расцвете.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зеркальный лабиринт
Античный амфитеатр
Английский сад
Французский сад
Мадагаскарский лес
Королевский делоникс
Баобаб
Индейская сирень
Фиалковые деревья
Тюльпановые деревья
Шелковая акация
Вечнозеленые магнолии
Краснодарский Колизей
Местный Парфенон
Светящиеся одуванчики
Капля
Фонтан Инфинити
Стремительная река
Озеро на дне кратера
Описание экскурсии
Диковинные растения
Мы побываем в мадагаскарском лесу, где растёт королевский делоникс. Обойдём вокруг настоящего баобаба и увидим живые вазы, сплетённые из индийской сирени. Полюбуемся фиалковыми и тюльпановыми деревьями, шёлковой акацией, вечнозелёными магнолиями и другими редкими растениями. Я расскажу, из каких уголков планеты их привезли, как работники парка ухаживают за ними и создают условия для комфортного существования в нашем климате.
Современные арт-объекты и не только
Вы оцените один из самых современных стадионов мира — краснодарский Колизей. Пройдёте между колоннами местного Парфенона, увидите светящиеся одуванчики и каплю, олицетворяющую застывшее мгновение. Попробуете найти своего «внутреннего ребенка» и объяснить компьютерному разуму, что такое игра. Полюбуетесь фонтаном Инфинити, прогуляетесь по берегу Стремительной реки и понаблюдаете за рыбками, мирно плавающими в озере на дне кратера.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У стадиона Краснодар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 604 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Денис, я родился и вырос в Краснодаре. Обожаю наш прекрасный южный город. Сделаю всё, чтобы после экскурсии вы полюбили его так же, как и я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
–
3
1
2
–
1
–
Н
Надежда
Мы впервые приехали в Краснодар. Очень хотелось увидеть город и особенно знаменитый парк Галицкого. С гидом нам повезло. Хочется сказать слова благодарности Денису, который великолепно провел экскурсию, знает материал, умеет доходчиво довести его до слушателя, вежливый и приятный в общении, как коренной житель хорошо знает историю города, не равнодушен к настоящему и будущему города. Рекомендуем воспользоваться услугами Дениса.
+2
Денис
Ответ организатора:
Большое спасибо за высокую оценку! Я с удовольствием провел время в Вашей компании! Буду ждать Вас вновь🌹
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Е
Екатерина
Очень понравилась прогулка по парку в сопровождении Дениса. Отличный маршрут, замечательная подача материала, приятное общение и только положительные эмоции. Большое спасибо!
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А
Анастасия
Если вы проездом в городе, однозначно рекомендую взять экскурсию по парку,а не бродить самостоятельно. Парк огромный, без гида мы бы обошли,наверно, лишь три десятых его части. Экскурсия в два часа читать дальшеуменьшить
помогает просмотреть основные локации и понять концепцию парка, которую не понять,если не читать предварительно информацию о парке (а мы не читали). И обязательно заложите себе время,чтобы после экскурсии самостоятельно побродить по территории, если останутся силы)
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Е
Елена
В Краснодаре была проездом, приехала именно из парка. Поскольку времени было мало, а посмотреть хотелось побольше взяла экскурсию. И не ошиблась. Денис очень приятный в общении, интересно рассказывает, видно, что знает и понимает о чем говорит, а не просто заучил текст. Парк впечатлил, гид прекрасный, уехала с лучшими впечатлениями
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Екатерина
Не умею красиво писать, но от души рекомендую Дениса. . Отлично провели время, было очень комфортно, не занудно, с юмором. Насколько это было возможно с нашей компанией, в которой был непоседа 5 лет на самокате: Денис всё показал, рассказал интересные фишечки. . мы довольны))) спасибо!
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В
Вера
Познавательная экскурсия от Дениса по парку Галицкого. Маршрут построен таким образом, что за два часа в спокойном ритме (и даже с "санитарными" остановками) удалось посмотреть все знаковые места парка. Денис рассказал читать дальшеуменьшить
о создателе парка - Сергее Галицком, о футбольном клубе "Краснодар", детско-юношеской футбольной академии. По мере углубления в парк мы получили интересный рассказ о многочисленных видах растений - названиях (Лангерстрëмия, о, господи, и прочих языкозаворачивающих наименований), ареале произрастания, особенностях роста и цветения и многого другого. Конечно же, отдельное внимание уделялось арт-объектам. Причем, кое-что мы слышали впервые. К примеру, всем известная "Капля" на самом деле называется "Геолокация". Заказ экскурсии изначально был оформлен на 19 часов. Однако в ходе общения с экскурсоводом было решено перенести на час раньше. Все отлично получилось - по светлому времени посмотрели парк, а к концу экскурсии, когда уже начало темнеть, Денис как раз подвел нас к арт-объекту "Солнечная система", который выглядит эффектно только в ночи. В общем, спасибо Денису за приятное и познавательное путешествие по парку. А так же за продуманный маршрут и спокойный темп движения (удалось и у фонтанов немного посидеть, и на рыбок полюбоваться, и на специальных скамейках чуть-чуть полежать). P.S. На фото экскурсовод в светлых штанах))