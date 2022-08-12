Мы побываем в мадагаскарском лесу, где растет королевский делоникс. Обойдем вокруг настоящего баобаба и увидим живые вазы, сплетенные из индийской сирени. Полюбуемся фиалковыми и тюльпановыми деревьями, шелковой акацией, вечнозелеными магнолиями и другими редкими растениями. Я расскажу, из каких уголков планеты их привезли, как работники парка ухаживают за ними и создают условия для комфортного существования в нашем климате.
Вы оцените один из самых современных стадионов мира — краснодарский Колизей. Пройдете между колоннами местного Парфенона, увидите светящиеся одуванчики и каплю, олицетворяющую застывшее мгновение. Попробуете найти своего «внутреннего ребенка» и объяснить компьютерному разуму, что такое игра. Полюбуетесь фонтаном Инфинити, прогуляетесь по берегу Стремительной реки и понаблюдаете за рыбками, мирно плавающими в озере на дне кратера.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.