Парк Галицкого в Краснодаре - это не только зеленое пространство для прогулок, но и настоящий музей под открытым небом.Посетители экскурсии познакомятся с удивительными растениями из разных уголков мира, включая королевский

делоникс и настоящий баобаб. Арт-объекты парка, такие как светящиеся одуванчики и фонтан Инфинити, оставят незабываемые впечатления. Экскурсия пешеходная, не требует дополнительных расходов и позволит глубже понять историю и культуру Краснодара через призму его знаменитого парка

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения «Невероятного парка Галицкого» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а зелень и цветы парка радуют глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, парк также привлекателен, но может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, с ноября по март, парк менее оживлён, но даже в это время можно насладиться его спокойствием и красотой, хотя некоторые растения могут быть не в полном расцвете.

Сейчас август — это идеальное время.