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Тур на 1 день по черноморскому побережью

Максим С.
Максим С. – Гид из Краснодара
Приглашаю вас отправиться на экскурсию ⛳ по живописному побережью Черного моря 🌊.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ Абрау-Дюрсо, Новороссийска и Геленджика.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 12 500 ₽ за экскурсию

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Тур на 1 день по черноморскому побережью
Тур на 1 день по черноморскому побережью

Что вы увидите

  • Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо
  • Город-герой Новороссийск
  • Город-курорт Геленджик
  • Побережье Черного моря
Экскурсия по побережью Черного моря 🌊 с посещением основных достопримечательностей 🏛️ п. Абрау-Дюрсо, г. Новороссийска и г. Геленджика.
Насыщенная программа на весь день с массой активностей и множеством крутых локаций подойдет тем, кто приехал в Краснодар всего на 1–2 дня, но хочет посетить побережье Черного моря и увидеть максимально много новых мест.
Тур по черноморскому побережью познакомит вас с городами Новороссийск и Геленджик. В дополнение у Вас будет возможность посетить Русский Дом Шампанского «Абрау-Дюрсо» в п. Абрау-Дюрсо, искупаться в Черном море, попробовать местную кухню 🥧, фермерские фрукты 🍉 и ягоды, а также испить сероводородной минеральной воды в г. Горячий Ключ!
Краснодар удобно расположен всего в паре часов езды от Черного моря.
В пути будут остановки на смотровых площадках в самых красивых 🤩 местах. Возможны любые изменения маршрута, которые Вам покажутся интересными! Такой возможности никогда не будет на групповой экскурсии 🧭 в большом автобусе 🚌 дорогу!
Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансферы по маршруту
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входные билеты в Абрау-Дюрсо — 1000 Р/чел с дегустацией
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Тур на 1 день по черноморскому побережью
Тур на 1 день по черноморскому побережью
Тур на 1 день по черноморскому побережью
Тур на 1 день по черноморскому побережью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим С.
Максим С.
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Максим С. проводит ещё 5 экскурсий

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