Экскурсия по побережью Черного моря 🌊 с посещением основных достопримечательностей 🏛️ п. Абрау-Дюрсо, г. Новороссийска и г. Геленджика.

Насыщенная программа на весь день с массой активностей и множеством крутых локаций подойдет тем, кто приехал в Краснодар всего на 1–2 дня, но хочет посетить побережье Черного моря и увидеть максимально много новых мест.

Тур по черноморскому побережью познакомит вас с городами Новороссийск и Геленджик. В дополнение у Вас будет возможность посетить Русский Дом Шампанского «Абрау-Дюрсо» в п. Абрау-Дюрсо, искупаться в Черном море, попробовать местную кухню 🥧, фермерские фрукты 🍉 и ягоды, а также испить сероводородной минеральной воды в г. Горячий Ключ!

Краснодар удобно расположен всего в паре часов езды от Черного моря.

В пути будут остановки на смотровых площадках в самых красивых 🤩 местах. Возможны любые изменения маршрута, которые Вам покажутся интересными! Такой возможности никогда не будет на групповой экскурсии 🧭 в большом автобусе 🚌 дорогу!