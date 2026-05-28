Эта поездка наполнена открыточными видами. Вы полюбуетесь морем со смотровой «Ласточкины гнёзда», а затем подберётесь к ласковым волнам поближе — отдохнёте в заповедном Утрише. Увидите рощу болотных кипарисов посреди озера в Сукко. А также посетите хозяйства со стройными виноградниками, лаконичной архитектурой и фирменными винами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 12 700 ₽ за экскурсию

9:00 — выезд

12:00 — остановимся на смотровой «Ласточкины гнёзда», чтобы полюбоваться морем с высоты

13:00 — вы отдохнёте на пляже Большого Утриша. Здесь прозрачная вода, много фисташковых и можжевеловых деревьев, можно попробовать устриц прямо с фермы

14:00 — заедем на Кипарисовое озеро. Увидим экзотические деревья из Северной Америки, растущие прямо из воды

16:00 — посетим винодельню «Скалистый берег» с главным зданием в форме морской гальки

17:00 — побываем на винодельне «Гай-Кодзор» с минималистичной архитектурой из стекла

18:00 — обратная дорога

