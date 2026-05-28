Эта поездка наполнена открыточными видами.
Вы полюбуетесь морем со смотровой «Ласточкины гнёзда», а затем подберётесь к ласковым волнам поближе — отдохнёте в заповедном Утрише. Увидите рощу болотных кипарисов посреди озера в Сукко.
А также посетите хозяйства со стройными виноградниками, лаконичной архитектурой и фирменными винами.
Описание экскурсии
9:00 — выезд
12:00 — остановимся на смотровой «Ласточкины гнёзда», чтобы полюбоваться морем с высоты
13:00 — вы отдохнёте на пляже Большого Утриша. Здесь прозрачная вода, много фисташковых и можжевеловых деревьев, можно попробовать устриц прямо с фермы
14:00 — заедем на Кипарисовое озеро. Увидим экзотические деревья из Северной Америки, растущие прямо из воды
16:00 — посетим винодельню «Скалистый берег» с главным зданием в форме морской гальки
17:00 — побываем на винодельне «Гай-Кодзор» с минималистичной архитектурой из стекла
18:00 — обратная дорога
Организационные детали
- Едем на Omoda C5, есть бустер
- Бесплатно предоставим сапборд и спасательный жилет
- Дополнительно оплачивается обед. Можно взять с собой перекус и воду
- Активности по желанию: прогулка на парусной яхте с шампанским — от 6000 ₽, морская рыбалка — от 2000 ₽, конная прогулка — от 2000 ₽, дайвинг — от 4000 ₽
- С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Краснодаре
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 31 туриста
Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Сергей. Мне 28 лет, водительский стаж — 10 лет. Я занимаюсь экскурсиями с 2019 года. Люблю путешествовать, посетил все самые интересные места Краснодарского края и Крыма. Мне точно есть что вам показать и рассказать!
от 12 700 ₽ за экскурсию