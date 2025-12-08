Программа тура по дням
Музей камней и дольмен. Свято-Михайловский монастырь
11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 возле входа в Северное крыло.
12:15 Сбор группы в аэропорту Краснодара. Переезд на микроавтобусе в Хаджох около 3 ч.
Музей камней. Необычная локация находится возле посёлка Каменномостский (второе название Хаджоха). Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи.
Адыгея — край дольменов, поэтому знакомство с этими доисторическими громадами обязательно. Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен.
Вы увидите стены Свято-Михайловского монастыря. Скит возведен неподалёку от посёлка Хаджох. Православный монастырь считается единственной святыней России, находящейся ближе всего к небесам, высоко в горах.
В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон. Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг!
Путешествие завершится в посёлке Хаджох — вы поелитесь в уютной гостинице, сытно поужинаете.
Активная часть 3,1 км пешком, длительность треккинга 4-5 часов.
Треккинг в каньон реки Белой (Хаджохская теснина). Скала Молоток
Треккинг в ущелье, созданное напористой и непокорной рекой Белой. Это изумительной красоты место называется Хаджохская теснина.
Каньон 400-метровой длины имеет ширину примерно 20 метров, и это очень узко! По этой причине река Белая похожа на кипящее молоко, то и дело вырывающееся из каменного сосуда.
На некоторых участках берега сходятся в объятьях, образуя каменные мосты. Собственно, этим объясняется второе название посёлка — Каменномостский.
Отдыхать зимой в Адыгее нужно обязательно активно, поэтому сегодня мы еще совершим треккинг к скале Молоток! На ближайшей горе природа создала скалу, которая своей формой очень напоминает тот самый огромный, каменный молоток.
Активная часть 5,5 км пешком, перепад высот 425-590 м, продолжительность 2-3 часа.
Водопады Руфабго. Пещера Кошачий глаз
Вас ожидает треккинг к ущелью ручья Руфабго, а также к водопадам, находящимся в ущелье. Место довольно таинственное и живописное!
Если вы с детьми, следует учитывать, что даже по крутым дорожкам ущелья можно ходить спокойно, поскольку они оборудованы надежными перилами и ступенями. Также здесь есть безопасные мостики.
Мы рассмотрим восхитительные водопады Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие. Высота потоков достигает 14 метров.
Зимой водопады превращаются в причудливо переливающиеся ледяные скульптуры. А некоторые потоки трансформируются в громадные бриллиантовые сосульки, весьма эффектно выглядящие на фоне сурового ущелья.
Посещение заманчивой пещеры Кошачий глаз, названной так из-за оригинального отверстия, украшающего её купол.
Активная часть 13,8 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность 6-7 часов.
Плато Лаго-Наки. Азишская пещера. Катание на санках
Вас ожидает насыщенная программа. Отправимся на плато Лаго-Наки, находящееся на высоте 2 км над уровнем моря. Это живописная горная страна, откуда открывается великолепная панорама.
По пути на плато мы остановимся, чтобы рассмотреть известные трёхтысячники и посетить сувенирные лавки.
Природа здесь, надо сказать, превзошла сама себя: воздух, напоенный зимней свежестью, кажется, можно черпать ладонями, а величественные горы снисходительно взирают на пришельцев, проглядывая сквозь перламутровые облака.
Можно будет покататься на тюбингах и санках!
Большая Азишская пещера — чудо природы на хребте Азиш-Тау также удостоится нашего внимания.
Активная часть 4,5 км пешком, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Треккинг в ущелье Мишоко
Нас ожидает треккинг в ущелье реки Мишоко. Вначале посетите Красное родниковое озеро, образовавшееся на дне огромного карьера. Необычный оттенок водоема появился благодаря солнечному свету, активно отражающемуся от скал.
Треккинг пройдёт сквозь густой сосновый бор в гору. Ущелье очень красиво, с обзорных площадок виден хребет Азиш-Тау, а также сам каньон и его окрестности.
Возле Мишоко множество древних гротов и террас. Туристы нередко устраивают здесь вкусные привалы — новогодний зимний воздух благоприятствует прекрасному аппетиту!
Активная часть 9,3 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 ч.
Термальные источники «Водная Ривьера»
Сегодня нас ждет новогодняя поездка к термальным источникам «Водная Ривьера». Локация представляет собой пять купелей, находящихся под открытым небом. Минеральная вода, наполняющая каменные чаши, поступает сюда из артезиана глубиной 1 800 м.
Термальный родник очень полезен для организма — он наполнен кремнием, сульфатами, натрием, а также многими другими ценными минеральными веществами.
Зимние купания в Водной Ривьере особенно хороши, поскольку на улице минусовая температура, а горячая вода не позволяет замерзнуть.
Активная часть 2,1 км.
Переезд на автобусе в Краснодар.
14:00–15:00 Прибытие на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара, отъезд домой.
Проживание
В туре предусмотрено 2, 3-местное размещение в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека — 79 000 руб.
При необходимости доплата за одноместное размещение — 25 000 руб. за весь период.
Варианты проживания
Любава
Находится в тихом поселке Каменномостский. К услугам ухоженная территория с садом и террасой для вечерних посиделок. Круглосуточно работает стойка приема и регистрации гостей.
В номерах эргономичная мебель, телевизор с кабельным телевидением и система кондиционирования. В душевой комнате установлен туалет, душ и есть средства гигиены.
На общей кухне есть возможность приготовить самостоятельно еду. На территории имеется мангал и принадлежности для шашлыка, при желании можно устроить пикник.
В окрестностях популярны горнолыжные виды досуга, все необходимое снаряжение можно арендовать в специализированном пункте. Приветливые сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостевом доме: двух-, трехместные номера
- Питание: в дни 2-6 готовые завтраки по комплексному меню
- В дни 2-6 готовые завтраки по комплексному меню
- В дни 2-5 обед сухим пайком в горах: колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости
- Входные билеты в: музей «Сад камней», Хаджохскую теснину, Большую Азишскую пещеру
- Музей «Сад камней»
- Хаджохскую теснину
- Большую Азишскую пещеру
- Билеты на термальные источники
- Групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины (стоимость питания в кафе от 600 руб.)
- Доплата за одноместное размещение - 25 000 руб. за весь период отдыха
- Прокат санок и ватрушек
- Страховка по желанию
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- куртка и флиска;
- шапка, перчатки;
- ходовые брюки и футболка;
- нижнее белье, колготки, носки;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- сидушка туристическая (хоба);
- купальник, полотенце, шлепки;
- паспорт/свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат/видеокамера;
- зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва и расческа;
- очки солнцезащитные обязательно от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
- термос обязательно (объем 0,75-1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- кружка, ложка;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут экскурсий может быть изменен.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Есть постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.
Где находятся ближайшие аптеки и магазины?
В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.