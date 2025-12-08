Мои заказы

Активный Новый год в Адыгее

Пойдёте в поход в ущелье от родникового озера через сосновый бор в гору, совершите треккинг к скале, поразительно похожей на молоток, потрогаете каменные доисторические громады, осмотрите пещеру с карстовым провалом
в «потолке», а после отдыха в купелях с горячей водой будете вспоминать восторг своих исследований. Зимой небольшая кавказская республика отличается особенным шармом.

Это другой мир, наполненный кристально чистыми водами рек и озёр, свежайшим горным воздухом, тончайшими ароматами хвойных деревьев.

Осталось одно место в трехместном номере с подселением к девушкам и одно место с подселением к инструктору мужчине.

Программа тура по дням

1 день

Музей камней и дольмен. Свято-Михайловский монастырь

11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 возле входа в Северное крыло.

12:15 Сбор группы в аэропорту Краснодара. Переезд на микроавтобусе в Хаджох около 3 ч.

Музей камней. Необычная локация находится возле посёлка Каменномостский (второе название Хаджоха). Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи.

Адыгея — край дольменов, поэтому знакомство с этими доисторическими громадами обязательно. Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен.

Вы увидите стены Свято-Михайловского монастыря. Скит возведен неподалёку от посёлка Хаджох. Православный монастырь считается единственной святыней России, находящейся ближе всего к небесам, высоко в горах.

В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон. Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг!

Путешествие завершится в посёлке Хаджох — вы поелитесь в уютной гостинице, сытно поужинаете.

Активная часть 3,1 км пешком, длительность треккинга 4-5 часов.

2 день

Треккинг в каньон реки Белой (Хаджохская теснина). Скала Молоток

Треккинг в ущелье, созданное напористой и непокорной рекой Белой. Это изумительной красоты место называется Хаджохская теснина.

Каньон 400-метровой длины имеет ширину примерно 20 метров, и это очень узко! По этой причине река Белая похожа на кипящее молоко, то и дело вырывающееся из каменного сосуда.

На некоторых участках берега сходятся в объятьях, образуя каменные мосты. Собственно, этим объясняется второе название посёлка — Каменномостский.

Отдыхать зимой в Адыгее нужно обязательно активно, поэтому сегодня мы еще совершим треккинг к скале Молоток! На ближайшей горе природа создала скалу, которая своей формой очень напоминает тот самый огромный, каменный молоток.

Активная часть 5,5 км пешком, перепад высот 425-590 м, продолжительность 2-3 часа.

3 день

Водопады Руфабго. Пещера Кошачий глаз

Вас ожидает треккинг к ущелью ручья Руфабго, а также к водопадам, находящимся в ущелье. Место довольно таинственное и живописное!

Если вы с детьми, следует учитывать, что даже по крутым дорожкам ущелья можно ходить спокойно, поскольку они оборудованы надежными перилами и ступенями. Также здесь есть безопасные мостики.

Мы рассмотрим восхитительные водопады Девичьи косы, Сердце Руфабго и другие. Высота потоков достигает 14 метров.

Зимой водопады превращаются в причудливо переливающиеся ледяные скульптуры. А некоторые потоки трансформируются в громадные бриллиантовые сосульки, весьма эффектно выглядящие на фоне сурового ущелья.

Посещение заманчивой пещеры Кошачий глаз, названной так из-за оригинального отверстия, украшающего её купол.

Активная часть 13,8 км пешком, перепад высот 410-580 м, продолжительность 6-7 часов.

4 день

Плато Лаго-Наки. Азишская пещера. Катание на санках

Вас ожидает насыщенная программа. Отправимся на плато Лаго-Наки, находящееся на высоте 2 км над уровнем моря. Это живописная горная страна, откуда открывается великолепная панорама.

По пути на плато мы остановимся, чтобы рассмотреть известные трёхтысячники и посетить сувенирные лавки.

Природа здесь, надо сказать, превзошла сама себя: воздух, напоенный зимней свежестью, кажется, можно черпать ладонями, а величественные горы снисходительно взирают на пришельцев, проглядывая сквозь перламутровые облака.

Можно будет покататься на тюбингах и санках!

Большая Азишская пещера — чудо природы на хребте Азиш-Тау также удостоится нашего внимания.

Активная часть 4,5 км пешком, продолжительность треккинга 6-7 часов.

5 день

Треккинг в ущелье Мишоко

Нас ожидает треккинг в ущелье реки Мишоко. Вначале посетите Красное родниковое озеро, образовавшееся на дне огромного карьера. Необычный оттенок водоема появился благодаря солнечному свету, активно отражающемуся от скал.

Треккинг пройдёт сквозь густой сосновый бор в гору. Ущелье очень красиво, с обзорных площадок виден хребет Азиш-Тау, а также сам каньон и его окрестности.

Возле Мишоко множество древних гротов и террас. Туристы нередко устраивают здесь вкусные привалы — новогодний зимний воздух благоприятствует прекрасному аппетиту!

Активная часть 9,3 км пешком, перепад высот 410-570 м, продолжительность экскурсии 5-6 ч.

6 день

Термальные источники «Водная Ривьера»

Сегодня нас ждет новогодняя поездка к термальным источникам «Водная Ривьера». Локация представляет собой пять купелей, находящихся под открытым небом. Минеральная вода, наполняющая каменные чаши, поступает сюда из артезиана глубиной 1 800 м.

Термальный родник очень полезен для организма — он наполнен кремнием, сульфатами, натрием, а также многими другими ценными минеральными веществами.

Зимние купания в Водной Ривьере особенно хороши, поскольку на улице минусовая температура, а горячая вода не позволяет замерзнуть.

Активная часть 2,1 км.

Переезд на автобусе в Краснодар.

14:00–15:00 Прибытие на ж/д вокзал и в аэропорт Краснодара, отъезд домой.

Проживание

В туре предусмотрено 2, 3-местное размещение в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека — 79 000 руб.

При необходимости доплата за одноместное размещение — 25 000 руб. за весь период.

Варианты проживания

Любава

5 ночей

Находится в тихом поселке Каменномостский. К услугам ухоженная территория с садом и террасой для вечерних посиделок. Круглосуточно работает стойка приема и регистрации гостей.

В номерах эргономичная мебель, телевизор с кабельным телевидением и система кондиционирования. В душевой комнате установлен туалет, душ и есть средства гигиены.

На общей кухне есть возможность приготовить самостоятельно еду. На территории имеется мангал и принадлежности для шашлыка, при желании можно устроить пикник.

В окрестностях популярны горнолыжные виды досуга, все необходимое снаряжение можно арендовать в специализированном пункте. Приветливые сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостевом доме: двух-, трехместные номера
  • Питание: в дни 2-6 готовые завтраки по комплексному менюв дни 2-5 обед сухим пайком в горах: колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости
  • В дни 2-6 готовые завтраки по комплексному меню
  • В дни 2-5 обед сухим пайком в горах: колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости
  • Входные билеты в: музей «Сад камней» Хаджохскую теснинуБольшую Азишскую пещеру
  • Музей «Сад камней»
  • Хаджохскую теснину
  • Большую Азишскую пещеру
  • Билеты на термальные источники
  • Групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины (стоимость питания в кафе от 600 руб.)
  • Доплата за одноместное размещение - 25 000 руб. за весь период отдыха
  • Прокат санок и ватрушек
  • Страховка по желанию
Место начала и завершения?
Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка и флиска;
  • шапка, перчатки;
  • ходовые брюки и футболка;
  • нижнее белье, колготки, носки;
  • теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
  • сидушка туристическая (хоба);
  • купальник, полотенце, шлепки;
  • паспорт/свидетельство о рождении ребенка;
  • фотоаппарат/видеокамера;
  • зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва и расческа;
  • очки солнцезащитные обязательно от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (термос, бутылка с водой), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • туалетная бумага (пригодится днём во время прогулок);
  • термос обязательно (объем 0,75-1 л). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • кружка, ложка;
  • сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут экскурсий может быть изменен.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Есть постоянно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок в ущелья мобильная связь иногда отсутствует.

Где находятся ближайшие аптеки и магазины?

В поселке Хаджох есть супермаркет «Магнит», небольшие продуктовые магазины, кафе, аптеки, банкоматы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

