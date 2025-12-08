1 день

Музей камней и дольмен. Свято-Михайловский монастырь

11:30 Сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 возле входа в Северное крыло.

12:15 Сбор группы в аэропорту Краснодара. Переезд на микроавтобусе в Хаджох около 3 ч.

Музей камней. Необычная локация находится возле посёлка Каменномостский (второе название Хаджоха). Здесь мы увидим закаменелые останки аммонитов, зубы мамонтов, вымерших много миллионов лет тому назад, а также черепа животных, обитавших здесь в разные эпохи.

Адыгея — край дольменов, поэтому знакомство с этими доисторическими громадами обязательно. Неподалеку от музея камней находится легендарный Хаджохский дольмен.

Вы увидите стены Свято-Михайловского монастыря. Скит возведен неподалёку от посёлка Хаджох. Православный монастырь считается единственной святыней России, находящейся ближе всего к небесам, высоко в горах.

В хранилищах скита до сих пор находятся уникальные артефакты, старинные фолианты, а также мастерская по изготовлению икон. Монастырь расположен на горе Физиабго, поэтому бонусом этих мест служат еще и неповторимые виды вокруг!

Путешествие завершится в посёлке Хаджох — вы поелитесь в уютной гостинице, сытно поужинаете.

Активная часть 3,1 км пешком, длительность треккинга 4-5 часов.

