Краснодарский край: Пешеходный тур через горы к Черному морю
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное
14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед.
Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж.
Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Треккинг по хребту Азиш-Тау
09:00 Завтрак.
10:00Выход на маршрут.
Треккинг по хребту Азиш-Тау.
Ручей Бачурина и одноименный водопад на нем, скала «Парус» и водопады Руфабго (входные билеты оплачиваются отдельно).
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Сплав на рафтах по реке Белая
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая (оплачивается отдельно).
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.
14:00 Обед.
15:00 Идем купаться на водопады в ущелье «Мешоко».
18:00 Ужин.
19:00 Сбор рюкзаков, проверка снаряжения.
Подготовка к утреннему выходу на маршрут.
Пеший маршрут к подножью горы Фишт
05:00Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.
Отсюда начинается пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику.
Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.
По приходу мы располагаемся на ночлег в палатках и готовим ужин.
День отдыха. Прогулка к малому леднику г. Фишт
09:00 Завтрак, приготовленный группой, бодрит и дает возможность наиболее полно насладиться заповедной красотой.
В это день мы отдыхаем.
Неспешная прогулка к малому леднику г. Фишт.
Запечатлеть прекрасные виды скальных бастионов и виды горных массивов можно во время прогулки.
У вас есть возможность релакса и расслабления у истоков реки Белая.
Ужин, приготовленный совместно, посиделки у костра.
Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"
07:00 Завтрак.
Переход по маршруту: приют «Фишт» — приют «Бабук-аул».
В этот день по ходу нашего маршрута преодолеем два горных перевала — Белореченский и Черкесский.
На последнем перевале нам предоставится возможность попробовать высокогорного молока, айрана и освежающего напитка тана.
Обед в полевых условиях, готовим вместе.
Затем «весёлый спуск», он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день.
Альпика, Субальпика, Субтропики и Тропики.
Добравшись до приюта мы располагаемся и совместно готовим ужин.
Переход до поселка Салох-аул. Отъезд
08:00 Завтрак.
Сразу после завтрака выход на маршрут Бабук-аул — Солох-аул.
По пути мы увидим большое количество водопадов, ручьев, рек впадающих в теплую, красивую горную реку Шахе.
Эта река необычайной красоты, её нежно бирюзовая вода так и манит к себе чтобы окунуться и взбодриться.
Конечной точкой нашего маршрута станет поселок Салох-аул, откуда наша группа прямиком отправится на солнечные пляжи Черного моря на рейсовом автобусе в г. Дагомыс (не входит в стоимость).
Если вы захотите отправиться домой в последний день похода, то билеты нужно брать с отлетом/отъездом не ранее 21 часов (уточнить время при бронировании).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в пос. Каменномостский в номерах или в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на турприютах «Фишт» и «Бабук аул» на активной части маршрута.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Проживание на базе отдыха в комфортабельных номерах – 43 700 руб.
- Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб.
- Доплата за размещение в БО «Белла» – 7 000 руб.
- Проживание в палаточном городке – 38 000 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Детям до 14 лет – 10%
Варианты проживания
Палаточный городок
Проживание в палаточном городке на базе отдыха в пос. Каменномостский.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
БО «Белла»
БО «Белая река»
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
Туристический приют «Бабук-аул»
Расположен на высоте 600 м над уровнем моря в 3 км ниже селения Бабук-аул, в буковом лесу на берегу реки Шахе. Приют расчитан на 80 мест. Открыт с середины июня до середины сентября.
На территории три деревянных дома, две облегченные деревянные постройки, а также 6-ти местные стационарные палатки с тремя 2-х местными отсеками с деревянными настилами, имеются матрасы. Удобства на территории, есть душ (работает от привозного газа), столовая под навесом, рация, костровая и волейбольная площадки. Пищу готовят сотрудники приюта, посуду туристы моют самостоятельно. Электричество вечером два часа.
Фишт
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы в день заезда из Краснодара
- Проживание в комфортабельных номерах
- Разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Обратный трансфер
- Хаджохская теснина: взрослый - 600 руб. детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
- Взрослый - 600 руб
- Детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб., до 7 лет бесплатно
- Пребывание в заповеднике - 400 руб. /сутки, детский - 200 руб
- Рафтинг - от 1 500 руб
- Палатка - 300 руб. /сутки
- Спальный мешок - 150 руб. /сутки
- Коврик - 100 руб. /сутки
- Билет на рейсовый автобус от Солох-аул до Дагомыс - 100 руб
- Купание в бассейне на территории размещения
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) - 400 руб./взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Спортивная страховка (возможно оформление по предварительной заявке)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собираясь в тур по Адыгее, имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Внимание! На данном маршруте все свои вещи и продукты питания участники несут на себе весь маршрут. Позаботьтесь о весе рюкзака заранее и не берите лишнее.
Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (которые принимаете Вы лично, обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- термобелье (комплект одежды для сна) и теплые носки;
- купальник, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя, штормовые брюки;
- ёмкость для воды (пластиковая бутылка/ гидросистема/ фляжка)
- спальник;
- коврик;
- сидушка (хоба);
- треккинговая обувь – туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве. Для туристов, которые в первый раз идут в горы, рекомендуем обувь с высоким голеностопом;
- легкая обувь (кеды или кроссовки, шлепки).
- налобный фонарик;
- очки солнцезащитные;
- рюкзак 65-75 литров.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
- Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
- Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 12:00;
- Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу (стоимость указана за машину, до 4-х чел., в одну сторону):
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 5 000 руб.;
- 6 пассажиров – 6 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 8 500 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 7 500 руб.;
- 6 пассажиров – 8 500 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 2 000 руб.;
- 6 пассажиров – 2 500 руб.
Где остановиться на море после окончания тура?
Опыт работы привел нас к тому, что каждый турист самостоятельно выбирает и бронирует себе жилье на побережье! Это связано с огромнейшим количеством предлагаемых вариантов размещения и индивидуальными запросами каждого туриста.
В любом населенном пункте на море вам предложат дома, квартиры, гостиницы, просто комнаты! Каждый сможет выбрать себе подходящий вариант.
Какое снаряжение можно взять в аренду и по какой цене?
Стоимость аренды снаряжения для туриста:
- коврик – 100 руб. /сутки;
- спальник – 150 руб. /сутки;
- палатка – 300 руб. /сутки;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
30ка просто великолепна. Нам повезло во всем: виды, тропы, погода, местные жители и попутчики. При этом мы были готовы к ливням и грязи, трудным подъемам и спускам.
Опыт этого похода бесценен! Мы готовы встретиться на Тхачах!