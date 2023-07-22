6 день

Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"

07:00 Завтрак.

Переход по маршруту: приют «Фишт» — приют «Бабук-аул».

В этот день по ходу нашего маршрута преодолеем два горных перевала — Белореченский и Черкесский.

На последнем перевале нам предоставится возможность попробовать высокогорного молока, айрана и освежающего напитка тана.

Обед в полевых условиях, готовим вместе.

Затем «весёлый спуск», он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день.

Альпика, Субальпика, Субтропики и Тропики.

Добравшись до приюта мы располагаемся и совместно готовим ужин.