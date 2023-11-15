Была в туре в августе 2023 г. Замечательные 11 дней! Это путешествие для активных, спортивных людей, которые готовы к экстремальным видам отдыха. Наверное, каждый из нашей команды во время тура столкнулся с чем-то, чего испугался, и преодолел этот страх с помощью инструкторов и других туристов (например, экстрим парк Мишоко, темные и тихие пещеры, каньонинг или даже страх перед лошадьми и т. д.).

Дни были насыщенными, а вечером еще оставалось время, чтобы передохнуть или куда-то сходить, т. к. п. камменомосткий - это довольно продвинутый и красивый поселок, то в свободное время было, что посмотреть и чем заняться.

Питание организовано на высшем уровне. Что особенно понравилось - наши обеды проходили, в основном, на маршруте, но приходя на базу, мы всегда могли помимо ужина поесть суп с обеда. Такое в туре я встречаю впервые и это однозначно порадовало. Питание "с собой" было хорошее - давали много всего, я бы даже сказала больше, чем нужно, но зато каждый мог взять именно то, что ему больше хотелось.

Хорошо обеспечивается безопасность на маршруте - все инструкторы действительно специалисты высокого класса.

Немного расстроило размещение - номера морально устарели (Графство хаджох), полотенца дают цветные (что обычно для того, чтобы скрыть пятна) либо белые, но грязные (на одном из моих полотенец была чья-то засохшая кровь. .), а также постельное белье в первый день было с каким-то огромным пятном желтым в ногах. Интернета, заявленного в программе, не было. Номинально вай фай был, но не работал, а в некоторых номерах плохо ловила связь, так что даже с телефона было проблематично и приходилось выходить на улицу. Само графство хаджох стоит прямо почти на дороге, потому постоянно слышишь машины - как будто из Москвы и не уезжала, за что, конечно, минус. Единственный плюс этого размещения - люди, которые там работают, особенно Наталья.

Другие туристы тоже неоднозначно отзывались о своих размещениях (нас было много и жили в разных гостиницах). Пожалуй, довольны были только те, кто поселился в Слободе.

Из развлечений лично мне не понравилась только прогулка на лошадях. Если вы в первый раз, то для вас будет отлично, а если же вы всё таки более-менее опытный наездник, то лучше не тратьте время. От улиточного шага в солнцепек лучше отказаться, ну или хотя бы выбирать маршрут на час, а не на два.

Так же отмечу, что страдала организация. Несколько раз туристов забывали забрать с размещения на экскурсии, организаторы чата в ватсап, судя по всему, сидят в Москве и не понимают обстановку на месте, так что советы по тому, как одеваться и что брать с собой, зачастую были неадекватные, из-за чего на маршрутах двое туристов обожглись боярышником, ну и по мелочи - кто-то не взял купальник, хотя об этом можно было предупредить, кто-то, наоборот, таскался весь день с ним, хотя на маршруте не было предусмотрено место для купания. Так что момент с организацией тура и размещениями стоит улучшить. По видам активностей, питанию, гостеприимству - всё отлично.

Ну а природа Адыгеи! говорить нечего - надо смотреть! Удивительной красоты места.