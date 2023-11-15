Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней
На маршрутах участники приобретают навыки рационального движения, преодоления препятствий в горной местности и управления водной стихией на сплаве.
Каждый из дней, в разумной мере насыщен элементами преодоления — каньоны, реки, скалы, пещеры, водопады.
Тур предусмотрен для участником с детьми, альтернативный маршрут только для взрослых участников https://bolshayastrana.com/adygeya/multiaktivnyj-otdyh-v-adygee-za-11-dnej-247561.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке “Важно знать”.
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.
Обед или ланч-бокс.
18.00:19.00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Прогулка к скале «Молоток». Конный маршрут
09:00 Завтрак.
10:00 Интересный, несложный пешеходный маршрут к скале «Молоток».
Тропа к скале Молоток начинается от поселка Каменномостский.
Вы увидите необычные скалы и загадочные гроты, узкий каньон, огромное ущелье и живописный лес, а также необычное отверстие в скале, почему-то названное «Окно в Европу».
С панорамных точек открывается потрясающий вид на поселок Каменномостский, Хаджохский каньон реки Белой, хребты Унакоз и Азиш-Тау
Время маршрута со всеми остановками, привалами и фотографированием красот — 2-2,5 часа.
Пройдем около 3 км.
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка по предгорьям Адыгеи (доп. плата). Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
- Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго»
09:00 Завтрак.
10:00 Поездка на геотермальный источник.
Купание в бассейне с геотермальной водой (2 часа)
14:00 Обед.
Прогулка по четырем водопадам ущелья реки "Руфабго".
Возвращаемся к 17:00.
Общая протяженность маршрута — 7, 5 км.
При хорошей погоде возможно купание в водопадах.
Возьмите купальники.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Веревочный парк. Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем на транспорте до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.
Посещение веревочного парка.
Обед-пикник.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Несложный сплав по реке "Белая". Экскурсия на "Хаджохскую теснину"
09:00 Завтрак.
10:00 Несложный сплав (доп. плата) по Гранитному каньону на реке Белой (1,5 часа).
Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.
В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образуют потоки колоссальной силы.
14:00 Обед.
После обеда гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект — «Хаджохскую теснину».
Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.
Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Плато «Лаго-наки» и необорудованные пещеры
08:00 Завтрак.
09:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками с видами на горы — трехтысячники.
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад! волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Посещение необорудованных карстовых пещер.
Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря.
При посещении необорудованных пещер — приключения гарантированы!
Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).
19:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями и фотографиями.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец»
09:00 Завтрак.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.
Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец» и к необорудованным пещерам.
Доезжаем до «Савранской» канатной дороги.
Общая протяженность трассы — 1256 метров.
Канатка уходит вверх, на хребет Уна-Коз, откуда открываются потрясающие по своей красоте панорамы на горы и предгорья.
Время подъема занимает около 20 минут.
Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец» и к необорудованным пещерам.
Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Прогулка по альпийским лугам Кавказского государственного биосферного заповедника. Видовые смотровые площадки
08:00 Завтрак.
09:00 Выезд на плато Лаго-наки.
Пойдем через КПП «Лаго-Наки» до Абадзешского перевала (2043 м.).
Отсюда снежники на склонах дают начало рекам Курджипс и Армянка.
Обед на перевале (ланч-бокс выдается за завтраком).
Возвращаемся обратно через КПП "Лаго-наки".
Общая протяженность маршрута туда и обратно — 7 км.
Плавный набор высоты и спуск.
19:00 Ужин на базе.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Гуамское ущелье
08:00 Завтрак.
08:30 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.
Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.
Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.
Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед на маршруте.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Экскурсия в столицу Адыгеи. Купание в бассейне с геотермальной водой
08:00 Завтрак.
09:00 Доезжаем до города Майкопа.
Экскурсия по Майкопу раскроет перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.
Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.
Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».
Мы также заедем на городской рынок.
На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких: пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
14:00 Обед.
Во второй половине дня едем на геотермальный источник. Купание в бассейнах с геотермальной водой (2 часа).
19:00 Ужин.
Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.
Отъезд
Завтрак или ланч-бокс.
Отъезд.
Освобождение номеров до 11:00.
Время отправления трансферов смотрите в блоке “Важно знать”.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 59 000 руб. /чел.;
- гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 59 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "Горная Лаванда". Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
- гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 48 500 руб. /чел.;
- гостиница “Графство Хаджох. Стандарт”. Номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник — 44 000 руб. /чел.;
- гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 500 руб. /чел.;
- гостевой дом “На Аминовской”. Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 500 руб. /чел.;
Размещение в номерах от 4 чел:
- в гостевом доме “Деревянные коттеджи” — 44 000 руб. /чел.;
Хостел:
- Гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ — 32 000 руб. /чел.;
Палатки походные, без тамбура. Предоставляются матрас, спальник, полотенца, постельное белье. Душ с горячей водой — 29 500 руб. /чел.
Тур не предусматривает подселения. Доплата за одноместное размещение — уточняется.
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Гостевой дом «Эдельвейс»
Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.
Графство Хаджох
Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;
- лектрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
- Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Трансферы по программе тура
- Купание в геотермальных бассейнах (в соответствии с программой тура)
- Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Доплата за одноместное размещение
- Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская Теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.)., проход в заповедник - 300 руб. «Водопады Руфабго» - 500 руб., (детский с 5 до 13 лет - 250 руб.) конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьсплав - 1 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьстоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. в зависимости от трассыподъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 800 руб. детский с 6 до 13 лет - 500 руб. проход в заповедник - 300 руб. Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб. музей Востока - 150 руб. поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.) обратный трансфер
- Хаджохская Теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.)., проход в заповедник - 300 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб., (детский с 5 до 13 лет - 250 руб.)
- Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Сплав - 1 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. в зависимости от трассы
- Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 800 руб. детский с 6 до 13 лет - 500 руб
- Проход в заповедник - 300 руб
- Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб
- Музей Востока - 150 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.)
- Обратный трансфер
- Маленький рюкзак 20-30 л. Стоимость - 300 руб. /сутки
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- полис обязательного медицинского страхования;
- паспорт (для детей — свидетельство о рождении);
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак 20-30 литров;
- одежду, подходящую для активных приключений. Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
- легкую одежду (футболки, шорты, купальник);
- куртку (желательно мембрана), ветровка, плащ-дождевик или накидку;
- треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или трекинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Треккинговые сандалии используются для переходов речек вброд;;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- фонарик налобный;
- репелленты;
- крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
- головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
- очки солнечные;
- гигиеническая помада — с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в дни заездов (воскресенье).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:30.
- Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:
Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
- Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи:
- Мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.
Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура).
- Обратный трансфер в среду.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал. .
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб.
- Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. с чел.
- Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке “Ласточка”:
- Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если вы планируете занятия активными видами отдыха, такими как спуски со скал, сплав на рафте, конные прогулки, то рекомендуем вам оформить спортивную страховку. Вы можете оформить страховку, обратившись к нашим менеджерам.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Для маршрутов не требуется специальных навыков. Но подготовка туриста к маршруту должна основываться на хорошем физическом и психологическом состоянии. В туре могут участвовать все желающие, включая детей в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.
Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.
При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.
Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Как можно добраться самостоятельно?
Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом;
От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Какие скидки есть в туре?
Скидка для детей до 16 лет — 15%.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Дни были насыщенными, а вечером еще оставалось время, чтобы передохнуть или куда-то сходить, т. к. п. камменомосткий - это довольно продвинутый и красивый поселок, то в свободное время было, что посмотреть и чем заняться.
Питание организовано на высшем уровне. Что особенно понравилось - наши обеды проходили, в основном, на маршруте, но приходя на базу, мы всегда могли помимо ужина поесть суп с обеда. Такое в туре я встречаю впервые и это однозначно порадовало. Питание "с собой" было хорошее - давали много всего, я бы даже сказала больше, чем нужно, но зато каждый мог взять именно то, что ему больше хотелось.
Хорошо обеспечивается безопасность на маршруте - все инструкторы действительно специалисты высокого класса.
Немного расстроило размещение - номера морально устарели (Графство хаджох), полотенца дают цветные (что обычно для того, чтобы скрыть пятна) либо белые, но грязные (на одном из моих полотенец была чья-то засохшая кровь. .), а также постельное белье в первый день было с каким-то огромным пятном желтым в ногах. Интернета, заявленного в программе, не было. Номинально вай фай был, но не работал, а в некоторых номерах плохо ловила связь, так что даже с телефона было проблематично и приходилось выходить на улицу. Само графство хаджох стоит прямо почти на дороге, потому постоянно слышишь машины - как будто из Москвы и не уезжала, за что, конечно, минус. Единственный плюс этого размещения - люди, которые там работают, особенно Наталья.
Другие туристы тоже неоднозначно отзывались о своих размещениях (нас было много и жили в разных гостиницах). Пожалуй, довольны были только те, кто поселился в Слободе.
Из развлечений лично мне не понравилась только прогулка на лошадях. Если вы в первый раз, то для вас будет отлично, а если же вы всё таки более-менее опытный наездник, то лучше не тратьте время. От улиточного шага в солнцепек лучше отказаться, ну или хотя бы выбирать маршрут на час, а не на два.
Так же отмечу, что страдала организация. Несколько раз туристов забывали забрать с размещения на экскурсии, организаторы чата в ватсап, судя по всему, сидят в Москве и не понимают обстановку на месте, так что советы по тому, как одеваться и что брать с собой, зачастую были неадекватные, из-за чего на маршрутах двое туристов обожглись боярышником, ну и по мелочи - кто-то не взял купальник, хотя об этом можно было предупредить, кто-то, наоборот, таскался весь день с ним, хотя на маршруте не было предусмотрено место для купания. Так что момент с организацией тура и размещениями стоит улучшить. По видам активностей, питанию, гостеприимству - всё отлично.
Ну а природа Адыгеи! говорить нечего - надо смотреть! Удивительной красоты места.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсии на лошадях и проживания в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!