Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Групповой тур в Краснодаре

Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней

4.4
3 отзыва
Очень насыщенная и сбалансированная программа тура, сочетающая яркие впечатления от занятий активными видами отдыха и расслабляющее купание в геотермальных источниках.

На маршрутах участники приобретают навыки рационального движения, преодоления препятствий в горной местности и управления водной стихией на сплаве.

Каждый из дней, в разумной мере насыщен элементами преодоления — каньоны, реки, скалы, пещеры, водопады.

Тур предусмотрен для участником с детьми, альтернативный маршрут только для взрослых участников https://bolshayastrana.com/adygeya/multiaktivnyj-otdyh-v-adygee-za-11-dnej-247561.
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
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Что вас ожидает:

Релакс на термальных источниках
Релакс на термальных источниках
Нас ждет расслабляющее купание в геотермальных источниках, насыщение энергией и здоровьем
Конная прогулка
Конная прогулка
Покатаемся на лошадях с видом на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз
По канатной дороге на хребет Уна-Коз
По канатной дороге на хребет Уна-Коз
Поднимемся на вершину Уна-Коз, откуда открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой
Адыгейский сыр
Адыгейский сыр
Заедем на рынок, где можно купить пряности, специи, различные виды адыгейского сыра

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке “Важно знать”.

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед или ланч-бокс.

18.00:19.00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).

В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источникеПрибытие в пос. Каменномостский. Купание в геотермальном источнике
2 день

Прогулка к скале «Молоток». Конный маршрут

09:00 Завтрак.

10:00 Интересный, несложный пешеходный маршрут к скале «Молоток».

Тропа к скале Молоток начинается от поселка Каменномостский.

Вы увидите необычные скалы и загадочные гроты, узкий каньон, огромное ущелье и живописный лес, а также необычное отверстие в скале, почему-то названное «Окно в Европу».

С панорамных точек открывается потрясающий вид на поселок Каменномостский, Хаджохский каньон реки Белой, хребты Унакоз и Азиш-Тау

Время маршрута со всеми остановками, привалами и фотографированием красот — 2-2,5 часа.

Пройдем около 3 км.

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка по предгорьям Адыгеи (доп. плата). Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.

  • Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Прогулка к скале «Молоток». Конный маршрутПрогулка к скале «Молоток». Конный маршрутПрогулка к скале «Молоток». Конный маршрутПрогулка к скале «Молоток». Конный маршрут
3 день

Знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго»

09:00 Завтрак.

10:00 Поездка на геотермальный источник.

Купание в бассейне с геотермальной водой (2 часа)

14:00 Обед.

Прогулка по четырем водопадам ущелья реки "Руфабго".

Возвращаемся к 17:00.

Общая протяженность маршрута — 7, 5 км.

При хорошей погоде возможно купание в водопадах.

Возьмите купальники.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго»Знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго»Знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго»Знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго»
4 день

Веревочный парк. Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00-10:00 Завтрак.

По живописной долине реки Белой с остановками в Большом Гранитном каньоне, в месте слияния рек Киша и Белая и в пос. Хамышки доедем на транспорте до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен.

Посещение веревочного парка.

Обед-пикник.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Веревочный парк. Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Кавказский государственный биосферный заповедник. Древние мегалиты
5 день

Несложный сплав по реке "Белая". Экскурсия на "Хаджохскую теснину"

09:00 Завтрак.

10:00 Несложный сплав (доп. плата) по Гранитному каньону на реке Белой (1,5 часа).

Гранитный каньон — памятник природы, интересен тем, что скальные берега высотой до 50 метров имеют голубой и красный цвета, протяженность гранитного каньона 4,5 км и глубина доходит до 200 метров.

В отдельных местах русло реки сужается до двух метров и образуют потоки колоссальной силы.

14:00 Обед.

После обеда гид-инструктор поведет вас на уникальный, природный объект — «Хаджохскую теснину».

Это грандиозное ущелье, в которое даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи.

Очень глубокий (до 40 метров) четырехсотметровый коридор ущелья был создан горной рекой.

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Несложный сплав по реке "Белая". Экскурсия на "Хаджохскую теснину"Несложный сплав по реке "Белая". Экскурсия на "Хаджохскую теснину"Несложный сплав по реке "Белая". Экскурсия на "Хаджохскую теснину"Несложный сплав по реке "Белая". Экскурсия на "Хаджохскую теснину"
6 день

Плато «Лаго-наки» и необорудованные пещеры

08:00 Завтрак.

09:00 Поднимаемся на автотранспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками с видами на горы — трехтысячники.

Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад! волнами бескрайнего океана «Тетис».

И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.

Посещение необорудованных карстовых пещер.

Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря.

При посещении необорудованных пещерприключения гарантированы!

Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).

19:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями и фотографиями.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Плато «Лаго-наки» и необорудованные пещерыПлато «Лаго-наки» и необорудованные пещерыПлато «Лаго-наки» и необорудованные пещерыПлато «Лаго-наки» и необорудованные пещеры
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец»

09:00 Завтрак.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз.

Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец» и к необорудованным пещерам.

Доезжаем до «Савранской» канатной дороги.

Общая протяженность трассы — 1256 метров.

Канатка уходит вверх, на хребет Уна-Коз, откуда открываются потрясающие по своей красоте панорамы на горы и предгорья.

Время подъема занимает около 20 минут.

Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец» и к необорудованным пещерам.

Обед на маршруте (ланч-бокс выдается за завтраком).

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец»Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец»Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец»Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия к скале «Чертов палец»
8 день

Прогулка по альпийским лугам Кавказского государственного биосферного заповедника. Видовые смотровые площадки

08:00 Завтрак.

09:00 Выезд на плато Лаго-наки.

Пойдем через КПП «Лаго-Наки» до Абадзешского перевала (2043 м.).

Отсюда снежники на склонах дают начало рекам Курджипс и Армянка.

Обед на перевале (ланч-бокс выдается за завтраком).

Возвращаемся обратно через КПП "Лаго-наки".

Общая протяженность маршрута туда и обратно — 7 км.

Плавный набор высоты и спуск.

19:00 Ужин на базе.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Прогулка по альпийским лугам Кавказского государственного биосферного заповедника. Видовые смотровые площадкиПрогулка по альпийским лугам Кавказского государственного биосферного заповедника. Видовые смотровые площадкиПрогулка по альпийским лугам Кавказского государственного биосферного заповедника. Видовые смотровые площадкиПрогулка по альпийским лугам Кавказского государственного биосферного заповедника. Видовые смотровые площадки
9 день

Гуамское ущелье

08:00 Завтрак.

08:30 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет.

Это естественный каньон с высотой стен до 400 метров, который образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе.

Вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде.

Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс, и оставляет очень сильное впечатление.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед на маршруте.

Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
10 день

Экскурсия в столицу Адыгеи. Купание в бассейне с геотермальной водой

08:00 Завтрак.

09:00 Доезжаем до города Майкопа.

Экскурсия по Майкопу раскроет перед вами всё величие древнего адыгейского народа, а также увлекут занимательными тайнами и загадками истории.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе.

Национальный музей Адыгеи представляет обширную этнографическую коллекцию.

Особой популярностью пользуется выставка «Культура и быт адыгов».

Мы также заедем на городской рынок.

На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких: пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник. Купание в бассейнах с геотермальной водой (2 часа).

19:00 Ужин.

Входные билеты в экскурсионные объекты оплачиваются отдельно.

Экскурсия в столицу Адыгеи. Купание в бассейне с геотермальной водойЭкскурсия в столицу Адыгеи. Купание в бассейне с геотермальной водойЭкскурсия в столицу Адыгеи. Купание в бассейне с геотермальной водойЭкскурсия в столицу Адыгеи. Купание в бассейне с геотермальной водой
11 день

Отъезд

Завтрак или ланч-бокс.

Отъезд.

Освобождение номеров до 11:00.

Время отправления трансферов смотрите в блоке “Важно знать”.

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.

Стоимость тура (на одного человека) при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • гостевой дом «Эдельвейс». Просторные номера с камином. Уникальный дизайн — 59 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами — 59 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом "Горная Лаванда". Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник — 51 500 руб. /чел.;
  • гостиница «Графство Хаджох. Улучшенный». Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 48 500 руб. /чел.;
  • гостиница “Графство Хаджох. Стандарт”. Номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник — 44 000 руб. /чел.;
  • гостевой дом "У Сергея". Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 500 руб. /чел.;
  • гостевой дом “На Аминовской”. Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник — 43 500 руб. /чел.;

Размещение в номерах от 4 чел:

  • в гостевом доме “Деревянные коттеджи” — 44 000 руб. /чел.;

Хостел:

  • Гостиница "Графство Хаджох. Хостел" Общий санузел и душ — 32 000 руб. /чел.;

Палатки походные, без тамбура. Предоставляются матрас, спальник, полотенца, постельное белье. Душ с горячей водой — 29 500 руб. /чел.

Тур не предусматривает подселения. Доплата за одноместное размещение — уточняется.

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

10 ночей

Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»

Гостевой дом «Эдельвейс»

10 ночей

Гостевой дом «Эдельвейс» расположен в поселке Каменномостский, в 25 км от храма Агуа. К услугам гостей — бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Отель находится в 49 км от крепости Ачипсе, менее чем в 1 км от Каменномостского и в 15 минутах ходьбы от станции Хаджох. В некоторых номерах есть выход на балкон с видом на горы.

Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»Гостевой дом «Эдельвейс»

Графство Хаджох

10 ночей

Гостевой дом «Графство Хаджох» находится в центральной части Каменномостской, в 231 метре от универмага Универмаг. Добраться можно пешком. Отель «Графство хаджох» – это хороший выбор для проживания в Каменномостской.

Графство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство Хаджох

Гостевой дом «Горная Лаванда»

10 ночей

«Горная Лаванда» – современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»Гостевой дом «Горная Лаванда»

Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

10 ночей

Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • лектрический чайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»Гостевой дом «Деревянные коттеджи»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных коттеджах, в поселке нормально работает сотовая связь и USB-модемы любых операторов, Wi-fi, есть не везде
  • Питание 3-х разовое, полноценное, (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе первое блюдо)
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Трансферы по программе тура
  • Купание в геотермальных бассейнах (в соответствии с программой тура)
  • Трансфер до места проживания на туре
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доплата за одноместное размещение
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская Теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.)., проход в заповедник - 300 руб. «Водопады Руфабго» - 500 руб., (детский с 5 до 13 лет - 250 руб.) конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьсплав - 1 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимостьстоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. в зависимости от трассыподъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 800 руб. детский с 6 до 13 лет - 500 руб. проход в заповедник - 300 руб. Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб. музей Востока - 150 руб. поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.) обратный трансфер
  • Хаджохская Теснина - 600 руб., (детский с 7 до 14 лет - 400 руб.)., проход в заповедник - 300 руб
  • «Водопады Руфабго» - 500 руб., (детский с 5 до 13 лет - 250 руб.)
  • Конная прогулка. Стоимость зависит от времени прогулки: 35 мин - 700 руб. 1 час - 1 000 руб. 1,5 часа - 1 400 руб. 2 часа - 1800 руб: 3 часа - 2 500 руб., 5 часов - 4 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Сплав - 1 500 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Стоимость трасс в веревочном парке - от 300 до 1 500 руб. в зависимости от трассы
  • Подъем по канатной дороге (маршрут на Уна-Коз) - 800 руб. детский с 6 до 13 лет - 500 руб
  • Проход в заповедник - 300 руб
  • Национальный музей (в день, когда проводится экскурсия по Майкопу) - 300 руб
  • Музей Востока - 150 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге (в день, когда проводится экскурсия по Гуамскому ущелью) - 800 руб. (детский с 5 до 13 лет - 600 руб.)
  • Обратный трансфер
  • Маленький рюкзак 20-30 л. Стоимость - 300 руб. /сутки
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • паспорт (для детей — свидетельство о рождении);
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся в тур в сопровождении ответственного лица (без родителей), необходимо иметь письменное согласие родителей;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак 20-30 литров;
  • одежду, подходящую для активных приключений. Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
  • легкую одежду (футболки, шорты, купальник);
  • куртку (желательно мембрана), ветровка, плащ-дождевик или накидку;
  • треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или трекинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Треккинговые сандалии используются для переходов речек вброд;;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • фонарик налобный;
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
  • головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада — с фактором защиты от солнца.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?

Трансфер осуществляется в дни заездов (воскресенье).

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Минеральные воды — 13:30.

  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский:

Время отправления автобуса из г. Краснодара — 12:00.

Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11:30, а в аэропорт г. Краснодара до 12:00.

Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.

  • Трансфер из г. Армавир в 15:00-15:20.

В случае, вашего прибытия в г. Сочи:

  • Мы вас встретим в г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера — 16:18.

Обратный трансфер (обратный трансфер не входит в стоимость тура).

  • Обратный трансфер в среду.

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06:30-07:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал. .

  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды — 800 руб.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар — 500 руб. с чел.
  • Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир — 500 руб.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке “Ласточка”:

  • Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если вы планируете занятия активными видами отдыха, такими как спуски со скал, сплав на рафте, конные прогулки, то рекомендуем вам оформить спортивную страховку. Вы можете оформить страховку, обратившись к нашим менеджерам.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Для маршрутов не требуется специальных навыков. Но подготовка туриста к маршруту должна основываться на хорошем физическом и психологическом состоянии. В туре могут участвовать все желающие, включая детей в сопровождении родителей или близких родственников, несущих за них полную ответственность.

Абсолютным препятствием к исполнению программы являются неблагоприятные погодные условия: ливень; аномальное понижение температуры воздуха. Маршрут может быть изменен, турист снят с маршрута, по решению инструктора, если он посчитает, что погодные условия или иные обстоятельства угрожают жизни и здоровью данного человека или других людей.

При любых малейших подозрениях, свидетельствующих об изменении состояния здоровья туриста, инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

На маршруте турист не вправе употреблять алкогольные напитки. При малейшем подозрении на алкогольное или иное токсическое опьянение инструктор вправе снять туриста с маршрута. Возврат денежных средств не производится.

Если турист сошел или снят с маршрута, в том числе на высокогорье, оплата индивидуального трансфера производится за счет туриста.

Что нужно знать о термальной воде?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются.

С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как можно добраться самостоятельно?

Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера

У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.

Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом;

От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;

Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов

Какие скидки есть в туре?

Скидка для детей до 16 лет — 15%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
15 ноя 2023
Была в туре в августе 2023 г. Замечательные 11 дней! Это путешествие для активных, спортивных людей, которые готовы к экстремальным видам отдыха. Наверное, каждый из нашей команды во время тура столкнулся с чем-то, чего испугался, и преодолел этот страх с помощью инструкторов и других туристов (например, экстрим парк Мишоко, темные и тихие пещеры, каньонинг или даже страх перед лошадьми и т. д.).
Дни были насыщенными, а вечером еще оставалось время, чтобы передохнуть или куда-то сходить, т. к. п. камменомосткий - это довольно продвинутый и красивый поселок, то в свободное время было, что посмотреть и чем заняться.
Питание организовано на высшем уровне. Что особенно понравилось - наши обеды проходили, в основном, на маршруте, но приходя на базу, мы всегда могли помимо ужина поесть суп с обеда. Такое в туре я встречаю впервые и это однозначно порадовало. Питание "с собой" было хорошее - давали много всего, я бы даже сказала больше, чем нужно, но зато каждый мог взять именно то, что ему больше хотелось.
Хорошо обеспечивается безопасность на маршруте - все инструкторы действительно специалисты высокого класса.
Немного расстроило размещение - номера морально устарели (Графство хаджох), полотенца дают цветные (что обычно для того, чтобы скрыть пятна) либо белые, но грязные (на одном из моих полотенец была чья-то засохшая кровь. .), а также постельное белье в первый день было с каким-то огромным пятном желтым в ногах. Интернета, заявленного в программе, не было. Номинально вай фай был, но не работал, а в некоторых номерах плохо ловила связь, так что даже с телефона было проблематично и приходилось выходить на улицу. Само графство хаджох стоит прямо почти на дороге, потому постоянно слышишь машины - как будто из Москвы и не уезжала, за что, конечно, минус. Единственный плюс этого размещения - люди, которые там работают, особенно Наталья.
Другие туристы тоже неоднозначно отзывались о своих размещениях (нас было много и жили в разных гостиницах). Пожалуй, довольны были только те, кто поселился в Слободе.
Из развлечений лично мне не понравилась только прогулка на лошадях. Если вы в первый раз, то для вас будет отлично, а если же вы всё таки более-менее опытный наездник, то лучше не тратьте время. От улиточного шага в солнцепек лучше отказаться, ну или хотя бы выбирать маршрут на час, а не на два.
Так же отмечу, что страдала организация. Несколько раз туристов забывали забрать с размещения на экскурсии, организаторы чата в ватсап, судя по всему, сидят в Москве и не понимают обстановку на месте, так что советы по тому, как одеваться и что брать с собой, зачастую были неадекватные, из-за чего на маршрутах двое туристов обожглись боярышником, ну и по мелочи - кто-то не взял купальник, хотя об этом можно было предупредить, кто-то, наоборот, таскался весь день с ним, хотя на маршруте не было предусмотрено место для купания. Так что момент с организацией тура и размещениями стоит улучшить. По видам активностей, питанию, гостеприимству - всё отлично.
Ну а природа Адыгеи! говорить нечего - надо смотреть! Удивительной красоты места.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Неля!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации экскурсии на лошадях и проживания в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Т
28 авг 2023
Были в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательное местное население. Опытные инструкторы. Сам тур очень насыщенный, активный. Для тех, кто любит путешествовать ножками и не боится долгих переходов, кто хочет испытать крутые впечатления и эмоции. Для тех, кто хочет увидеть природу, еще не исковерканную цивилизацией окончательно. Время пролетело незаметно: только приехали, и уже нужно возвращаться, что никак не хотелось) Очень повезло с самой группой, что также является положительным моментом. При желании можно добавить в тур свои дополнительные "хотелки": "троллей" на канате через горное ущелье, необорудованные пещеры, квадроциклы, джиппинг и т. п. Большое спасибо всем!!!!
Были в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательноеБыли в августе 2023г. Тур 11 дней. Неожиданно открыли для себя Адыгею: красивейшая природа!!! Очень доброжелательное
Д
26 авг 2023
Добрый день. В основном тур прошёл хорошо, но в начале его в первый день думала, что попаду в больницу и буду лечить голову весь отпуск. Нас на машине повезли в лес на начало пешего маршрута. Дороги размыло дождями и водитель с нами пытался проехать по грязи в горку. Машину так сильно тряхнуло, что я сильно врезалась головой в напротив сидящую женщину. Мне на минуту стало очень плохо. Я ей сильно ударила головой в скулу и моя голова как раздвоилась. Если бы не она я бы разбилась сильно об машину. А она потом все 10 дней ходила с чёрным синяком. Я отделалась легче. Водитель поохал и мы пошли в лес в поход… Вот такое начало неприятное…

Тур входит в следующие категории Краснодара

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