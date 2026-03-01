Три вершины Адыгеи. Суперактивный тур
Начало: Г. Краснодар
21 июн в 10:00
28 июн в 10:00
65 000 ₽ за человека
Майские выходные в горах Адыгеи
Начало: Краснодар
29 апр в 10:00
50 000 ₽ за человека
Дети и родители. Летние каникулы в Адыгее
Начало: Краснодар
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
80 000 ₽ за человека
Майские каникулы на геотермальных источниках. Неделя в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
от 36 000 ₽ за человека
Неделя на термальных источниках в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
15 мар в 10:00
от 22 200 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар
Завтра в 10:00
15 мар в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
-
15%
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар
«Стоимость данного аттракциона — от 2000-3000 руб»
20 сен в 10:00
27 сен в 10:00
от 36 600 ₽
43 000 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 8 дней осенью
Начало: Г. Краснодар
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 43 000 ₽ за человека
Летние приключения в Адыгее
Начало: Краснодар
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
60 000 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
Начало: Г. Краснодар
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
от 45 000 ₽ за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: Г. Краснодар
14 мар в 10:00
21 мар в 10:00
от 28 200 ₽ за человека
Провинциальная Кубань
Начало: Аэропорт Краснодара
Расписание: По договоренности
24 000 ₽ за человека
Мини-отпуск в Краснодаре с поездками в горы, к морю и на винодельню
Побывать в парке Галицкого, насладиться природой Кубани и Адыгеи, отведать вин и эскарго
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
10 апр в 14:00
28 апр в 14:00
55 400 ₽ за человека
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
28 мар в 10:00
29 апр в 10:00
98 600 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
«На вершине находятся аттракционы, фотозоны, кафе, зоны отдыха и открываются живописные панорамы окрестностей Горячего Ключа»
29 мар в 14:00
30 апр в 14:00
45 300 ₽ за человека
-
6%
Адыгея. Семейный активный тур с 7 лет
Начало: Краснодар
«Стоимость участия в аттракционах не включена»
3 авг в 10:00
64 600 ₽
69 000 ₽ за человека
Кубань и Адыгея: казачьи традиции, горы и вина
Погулять по Краснодару и «Атамани», съездить в Лагонаки и Горячий Ключ, посетить Chateau Tamagne
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
«На вершине находятся аттракционы, фотозоны, кафе, зоны отдыха и открываются живописные панорамы окрестностей Горячего Ключа»
10 апр в 14:00
29 апр в 14:00
50 000 ₽ за человека
Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
27 мар в 08:00
17 апр в 08:00
83 000 ₽ за человека
-
10%
Активный тур в Адыгею
Начало: Россия, Краснодар
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
69 480 ₽
77 200 ₽ за человека
Западный вояж на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Г. Краснодар
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
от 120 000 ₽ за человека
Дети и родители. Осенние каникулы в Адыгее
Начало: Краснодар
24 окт в 10:00
73 000 ₽ за человека
Дети и родители. Весенние каникулы в Адыгее
Начало: Краснодар
28 мар в 10:00
70 500 ₽ за человека
Гастротур на Кавказе. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
23 авг в 10:00
2 окт в 10:00
от 85 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24:
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Краснодаре в марте 2026
Сейчас в Краснодаре в категории "Развлечения" можно забронировать 24 тура от 22 200 до 120 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 24 туров в Краснодаре на 2026 год по теме «Развлечения», 32 ⭐ отзыва, цены от 22200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май