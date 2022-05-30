Мультиактивный отдых в Адыгее
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в пос. Каменномостский, купание в геотермальном источнике
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания на туре.
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.
Обед или ланч-бокс.
18:00-19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника (2 часа).
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
*Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Посещение горного ущелья «Руфабго»
9:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией, водопадами:"Шум","Малыш","Сердце Руфабго", “Шнурок” (входные билеты оплачиваются отдельно).
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке, и с помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Посещение Свято-Михайловского монастыря
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (входные билеты оплачиваются отдельно).
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Вкусный обед.
Во второй половине дня: поездка на геотермальный источник.
Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
8:00-10:00 Завтрак.
По живописной долине реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая, доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей заповедника и один из интереснейших мегалитических сооружений древности – дольмен (входные билеты и трассы оплачиваются отдельно).
14:00-15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
«Хаджохская теснина». Конная прогулка по желанию
9:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.
Вы посетите уникальный природный объект, который был назван “Хаджохская теснина” (вход оплачивается отдельно).
Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.
Глубина ущелье достигает 40 метров!
В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды - зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.
14:00 Вкусный обед.
15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье» (вход оплачивается отдельно).
Конная прогулка по урочищу Мишоко (оплачивается отдельно)
Горные панорамы на хребты Азиш-Тау и Уна-Коз.
Вы сможете выбрать время прогулки (от 30 мин до 2 часов).
Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. любуемся видами горными видами.
На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк (оплачивается отдельно).
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки, пещера «Большая Азишская»
9:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней» (входные билеты оплачиваются отдельно).
Поднимаемся на транспорте на горное плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками, с видами на горы – трехтысячники.
Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики и наслаждаемся первозданной природой!
Рельеф плато Лаго-Наки с его отвесными скальными стенами, просторными альпийскими лугами, многочисленными пещерами и утесами был сформирован 300 млн. лет назад волнами бескрайнего океана «Тетис».
И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги – у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку.
Можете взять ее с собой на память об Адыгее!
Обед ланч-бокс.
Если позволит погода, – идем в необорудованные пещеры.
При посещении необорудованных пещер – приключения гарантированы!
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную пещеру: «Азишская» (входные билеты оплачиваются отдельно).
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
19:00 Ужин.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр.
Отъезд
Завтрак.
Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных коттеджах, гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Замок Грез (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн) – 43 000 руб.;
- гостевой дом "Эдельвейс" (просторные номера с камином, уникальный дизайн) – 43 000 руб.;
- Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки):
- номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) – 42 000 руб.;
- 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) – 39 900 руб.;
- гостевой дом “У горы” (деревянный сруб в старинном русском стиле (с бассейном (вода не термальная) Номера со всеми удобствами) – 44 000 руб.;
- гостевой дом "Горная Лаванда" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 37 000 руб.;
- гостиница “Графство Хаджох. Стандарт” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 34 000 руб.;
- гостиница "Графство Хаджох". Улучшенный" (номера со всеми удобствами в номере, ТВ, холодильник) – 37 000 руб.;
- гостевой дом "У Николая" – номера со всеми удобствами. В номере: фен, холодильник, чайник, микроволновка, телевизор, вайфай – 37 000 руб. с чел.;
- гостевой дом "У Сергея" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 33 000 руб.;
- гостевой дом “На Аминовской” (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 33 000 руб.
- гостиница "Графство Хаджох" Маленький номер с двумя раздельными кроватями. В номере ТВ, холодильник – 28 000 руб. с чел.
Размещение в номерах от 4 чел:
- в номере: Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез – 34 000 руб. с чел.
- в гостевом доме "Деревянные коттеджи" – 32 000 руб. с чел.
Хостел:
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом "У Горы" расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Коттедж «Замок грез»
Замок Грез – двухуровневый коттедж. Внутри – единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа «Замок грез» также чувствуется атмосфера настоящего старинного замка – это выражается в интерьере здания: кованная бронзовая люстра, свисающая на длинных цепях, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- настоящий камин на дровах;
- фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами;
- круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров;
- центральное окно высотой 4 метра;
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Коттедж «Аквариум»
Коттедж «Аквариум включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) – с отдельным входом, двухкомнатный, в замковом стиле, с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала.
В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- камин;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек
2 -ой этаж, номер «Аквариум» – с отдельным входом, большой, двухкомнатный номер, в замковом стиле (44 кв. м.), с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды.
В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен;
- теплые полы.
Возможность проживания до 6 человек.
Гостевой дом «На Аминовской»
Номера в гостевом доме "На Аминовской" находятся в 6 минутах ходьбы от основной территории базы.
В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами (санузел с душем в номере), TV, холодильник, электрочайник.
Гостевой дом «Деревянные коттеджи»
Гостевой дом "Деревянные коттеджи" представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;\
- лектрический чайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных коттеджах или номерах со всеми удобствами
- Питание 3-х разовое, полноценное (в случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает, в том числе суп)
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Все трансферы по программе
- Купание в геотермальном источнике согласно программе
- Групповой трансфер из г. Минеральные Воды/г. Краснодара/г. Армавира до пос. Каменномостский
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская Теснина" - 600 руб. пещера "Большая Азишская" - 800 руб. "Водопады Руфабго" - 500 руб. "Музей природы" - 300 руб. подземный монастырь - 400 руб. частная коллекция "Сад камней" - 200 руб. музей "Беловодье" - 200 руб. конная прогулка - 1 час - 1 000 руб., 2 часа - 1 800 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
- «Хаджохская Теснина» - 600 руб
- Пещера «Большая Азишская» - 800 руб
- «Водопады Руфабго» - 500 руб
- «Музей природы» - 300 руб
- Подземный монастырь - 400 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 200 руб
- Музей «Беловодье» - 200 руб
- Конная прогулка - 1 час - 1 000 руб., 2 часа - 1 800 руб. Оплачивается на месте. Доставка к месту проведения и обратно конной прогулки входит в стоимость
- Обратный трансфер в г. Минеральные воды - 800 руб
- Обратный трансфер в г. Краснодар - 500 руб
- Обратный трансфер в г. Армавир - 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- куртку-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- трекинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на смену на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Предусмотрен ли трансфер к месту начала тура?
Трансфер осуществляется в день заезда (воскресенье).
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский.
Время отправления автобуса из г. Минеральные воды - 13 часов.
Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский
Время отправления автобуса из г. Краснодара - 12:10 часов.
Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.
Автобус выезжает из аэропорта г. Краснодара после сбора группы, но не позднее 12.00. Трансфер в день заезда, раньше или позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из г. Армавир в 15.00 - 15.20.
В случае, вашего прибытия в г. Сочи мы вас встретим в г. Майкоп в 22.00.
Добраться до г. Майкопа Вы сможете на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Время отправления электрички из Адлера - 16.18
Обратный трансфер
- Обратный трансфер в субботу.
Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и г. Армавир отправляется в 06.30 - 07.00
Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 10.00 в аэропорт, далее на ж/. д вокзал.
Обратный трансфер не входит в стоимость тура.
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 800 руб
Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.
Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 500 руб.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке "Ласточка"
Трансфер из Каменномостского до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. (стоимость 500 руб.). Электричка отправляется из г. Майкоп в 07.00
Какие скидки есть в туре?
- 15% - для детей до 16 лет
- 10% - для студентов.
Страховка
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой. Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.
Что нужно знать о термальной воде?
Термальная вода, которая добывается из скважины №12 - Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты. Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества. Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно нениям ученых кремний- мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.
Лечебные,оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию». Скважина №12-т. Глубина скважины- 1595м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2,СН4,N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты(базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах-37-39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет.
Лечебные услуги не предоставляются.
С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.