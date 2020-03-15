Последние новости коронавируса в Краснодарском крае на сегодня со статистикой
Заразилось 2126+99
Умерло 22
Выздоровело 697+35
Болеют сейчас 1407+64
Летальность 1.03%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Краснодарском крае, включая Краснодар, находится 0.92%, 2126 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 22 умерло, 697 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1407 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Краснодаре и Краснодарском крае
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Краснодарском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Краснодарском крае от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Краснодарского края по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
2126+99+5%
22
697+35+5%
▲1407+64
11 мая 2020
2027+98+5%
22
662+40+6%
▲1343+58
10 мая 2020
1929+99+5%
22+1+5%
622+27+5%
▲1285+71
9 мая 2020
1830+98+6%
21
595+41+7%
▲1214+57
8 мая 2020
1732+99+6%
21
554+31+6%
▲1157+68
7 мая 2020
1633+99+6%
21
523+56+12%
▲1089+43
6 мая 2020
1534+97+7%
21
467+24+5%
▲1046+73
5 мая 2020
1437+97+7%
21
443+34+8%
▲973+63
4 мая 2020
1340+96+8%
21+1+5%
409+37+10%
▲910+58
3 мая 2020
1244+82+7%
20
372+53+17%
▲852+29
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Краснодарском крае по дням
Краснодарский край и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Краснодарском крае
Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко покинула пост из-за нарушения режима самоизоляции. Об этом написал мэр города Игорь Дьяченко. Демченко будет уволена за нарушения действующего на Кубани карантина. Глава города принял решение уволить зама после «новости о неподобающем поведении муниципального служащего».
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Условие открытия российских курортов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, из-за пандемии отрасль туризма сильно пострадала.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обвинил местного священника в том, что он заразил коронавирусом 35 прихожан. Кондратьев заявил, что всего с батюшкой контактировали 66 человек и добавил, что новые случаи коронавируса выявили «буквально за трое суток». Он напомнил, что власти просили быть внимательнее.
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, вирус продолжает распространяться по краю и необходимо не расслабляться в ближайшее время. В крае нет ни одного муниципалитета без зараженных.
В Сочи наказали российскую туристку за несоблюдение введенных на фоне пандемии коронавируса ограничительных мер. 48-летняя жительница Ленинградской области, находившаяся в одном из местных обсерваторов, неоднократно выходила на прогулки из своего номера, а также не использовала средства индивидуальной защиты.
Десятки малых и средних предприятий Краснодарского края получили кредиты под ноль процентов. Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства выдал 98 миллионов рублей льготных займов на выплату зарплаты и налогов 39 кубанским предприятиям. Одобрено еще 12 заявок, 13 заявлений сейчас на рассмотрении.
Раскрыт план поэтапного открытия грядущего туристического сезона в Сочи и постепенного снятия ограничений и мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. В первую очередь в городе с 18 мая предполагается возобновить работу парков культуры и развлечений, канатных дорог, пляжей и набережных.
«Единая Россия» собрала более 70 миллионов рублей членских взносов на оказание поддержки гражданам в условиях пандемии коронавируса, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. По его словам, наибольшую активность проявили единороссы в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области.
В России впервые запустят туристические чартерные рейсы в Анапу в связи с ограничением международных перевозок из-за распространения коронавируса. Отмечается, что рейсы будут выполняться раз в неделю из Москвы, два раза в неделю из Казани, Уфы и Екатеринбурга. Запуск чартеров запланирован на лето 2020 года.
Группа ученых из Краснодарского края разработала нанонити для изготовления масок, способные сдержать распространение коронавируса. Нанонити также можно использовать для сменных фильтров в респираторах. По словам Лопатина, они более эффективны для защиты от распространения коронавируса, чем обычная ткань.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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