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Последние новости коронавируса в Краснодарском крае на сегодня со статистикой

  • Заразилось 2126+99
  • Умерло 22
  • Выздоровело 697+35
  • Болеют сейчас 1407+64
  • Летальность 1.03%около 10 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Краснодарском крае, включая Краснодар, находится 0.92%, 2126 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 22 умерло, 697 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1407 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Краснодаре и Краснодарском крае

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Краснодарском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.13 разав Краснодарском крае летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
10 человекв среднем умирает в Краснодарском крае на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Краснодарском крае от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Краснодарского края по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20202126+99+5%22697+35+5%1407+64
11 мая 20202027+98+5%22662+40+6%1343+58
10 мая 20201929+99+5%22+1+5%622+27+5%1285+71
9 мая 20201830+98+6%21595+41+7%1214+57
8 мая 20201732+99+6%21554+31+6%1157+68
7 мая 20201633+99+6%21523+56+12%1089+43
6 мая 20201534+97+7%21467+24+5%1046+73
5 мая 20201437+97+7%21443+34+8%973+63
4 мая 20201340+96+8%21+1+5%409+37+10%910+58
3 мая 20201244+82+7%20372+53+17%852+29
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Краснодарском крае по дням

Краснодарский край и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Краснодарском крае

Заммэра российского города уволили за видео с шашлыками в режим самоизоляции
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11.05.2020 21:29
Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко покинула пост из-за нарушения режима самоизоляции. Об этом написал мэр города Игорь Дьяченко. Демченко будет уволена за нарушения действующего на Кубани карантина. Глава города принял решение уволить зама после «новости о неподобающем поведении муниципального служащего».
Правительство назвало условие открытия российских курортов
Правительство назвало условие открытия российских курортов
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11.05.2020 15:15
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Российский губернатор обвинил священника в заражении 35 прихожан коронавирусом
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lenta.ru
10.05.2020 17:24
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Раскрыт план поэтапного открытия грядущего туристического сезона в Сочи и постепенного снятия ограничений и мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. В первую очередь в городе с 18 мая предполагается возобновить работу парков культуры и развлечений, канатных дорог, пляжей и набережных.
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Единороссы направят 70 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом
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В России впервые появятся чартерные рейсы в Анапу
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06.05.2020 14:22
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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