Заразилось 2126 +99

Умерло 22

Выздоровело 697 +35

Болеют сейчас 1407 +64

Летальность 1.03% около 10 чел. на 1000 заболевших

В Краснодарском крае, включая Краснодар, находится 0.92%, 2126 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 22 умерло, 697 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1407 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Краснодаре и Краснодарском крае График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Краснодарском крае, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.13 раза в Краснодарском крае летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 10 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Краснодарском крае

Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Краснодарском крае от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Краснодарского края по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 2126 +99+5% 22 697 +35+5% ▲ 1407+64 11 мая 2020 2027 +98+5% 22 662 +40+6% ▲ 1343+58 10 мая 2020 1929 +99+5% 22 +1+5% 622 +27+5% ▲ 1285+71 9 мая 2020 1830 +98+6% 21 595 +41+7% ▲ 1214+57 8 мая 2020 1732 +99+6% 21 554 +31+6% ▲ 1157+68 7 мая 2020 1633 +99+6% 21 523 +56+12% ▲ 1089+43 6 мая 2020 1534 +97+7% 21 467 +24+5% ▲ 1046+73 5 мая 2020 1437 +97+7% 21 443 +34+8% ▲ 973+63 4 мая 2020 1340 +96+8% 21 +1+5% 409 +37+10% ▲ 910+58 3 мая 2020 1244 +82+7% 20 372 +53+17% ▲ 852+29 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Краснодарском крае по дням