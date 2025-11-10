Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии мы познакомимся с Енисеем, судоходством и мостами.



Мы узнаем с какого момента начинается судоходство на Енисее, поговорим про труднопроходимый Казачинский порог, рассмотрим объекты связанные с судоходством: речной вокзал и памятный знак.



Немного превратимся в мостостроителей и выясним, как строились два уникальных моста через Енисей и как добирались с одного берега на другой до их появления.

Дарья Ваш гид в Красноярске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Размер группы 1-10 человек Как проходит Пешком

Описание экскурсии Скалистые берега, природное разнообразие, мощь и сила —это те ассоциации, которые возникают чаще всего. И, правда на 3478 км. протянулся Енисей с юга на север, самая многоводная река России судоходство по которой началось лишь в середине 19 века, также как и строительство первого моста, ведь любое поселение возле реки немыслимо без сначала переправ, а потом мостов. Сегодня Енисей — связующее звено между севером и югом, а мосты в Красноярске — между правым и левым берегом. Важная информация: Экскурсия проходит на улице. Надевайте удобную обувь и одежду. Примерное расстояние, которое мы пройдём - 1.5 км. Продолжительность 1 час 30 минут.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Во время экскурсии вы увидите:

‭ Современный причал и дебаркадер Красноярска

‭ Необычные детали Речного вокзала

‭ Памятный знак 100 лет судоходства на Енисее

Вы узнаете:

‭ Как и откуда началась навигация на Енисее

‭ Историю строительства речного вокзала

‭ Как раньше выглядел памятный знак 100 лет судоходства на Енисее

‭ Историю моста, которого нет, но который известен во всем мире

‭ Как сводились арки у Коммунального моста и почему он занесен в справочник ЮНЕСКО. Тот самый мост с 10-рублевой купюры Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Дубровинского, 1а Завершение: Ул. Дубровинского, 84 Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1.5 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Экскурсия проходит на улице. Надевайте удобную обувь и одежду. Примерное расстояние

Которое мы пройдём - 1.5 км. Продолжительность 1 час 30 минут