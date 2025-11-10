На экскурсии мы познакомимся с Енисеем, судоходством и мостами.
Мы узнаем с какого момента начинается судоходство на Енисее, поговорим про труднопроходимый Казачинский порог, рассмотрим объекты связанные с судоходством: речной вокзал и памятный знак.
Немного превратимся в мостостроителей и выясним, как строились два уникальных моста через Енисей и как добирались с одного берега на другой до их появления.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииСкалистые берега, природное разнообразие, мощь и сила —это те ассоциации, которые возникают чаще всего. И, правда на 3478 км. протянулся Енисей с юга на север, самая многоводная река России судоходство по которой началось лишь в середине 19 века, также как и строительство первого моста, ведь любое поселение возле реки немыслимо без сначала переправ, а потом мостов. Сегодня Енисей — связующее звено между севером и югом, а мосты в Красноярске — между правым и левым берегом. Важная информация: Экскурсия проходит на улице. Надевайте удобную обувь и одежду. Примерное расстояние, которое мы пройдём - 1.5 км. Продолжительность 1 час 30 минут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Во время экскурсии вы увидите:
- Современный причал и дебаркадер Красноярска
- Необычные детали Речного вокзала
- Памятный знак 100 лет судоходства на Енисее
- Вы узнаете:
- Как и откуда началась навигация на Енисее
- Историю строительства речного вокзала
- Как раньше выглядел памятный знак 100 лет судоходства на Енисее
- Историю моста, которого нет, но который известен во всем мире
- Как сводились арки у Коммунального моста и почему он занесен в справочник ЮНЕСКО. Тот самый мост с 10-рублевой купюры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Дубровинского, 1а
Завершение: Ул. Дубровинского, 84
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице. Надевайте удобную обувь и одежду. Примерное расстояние
- Которое мы пройдём - 1.5 км. Продолжительность 1 час 30 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
