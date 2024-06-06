Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска

Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)

«Птицы, пролетающие рядом, смотрят на людей снизу вверх Набережная Дивногорска Заедем на набережную города Дивногорска, вид на скалы просто завораживает»