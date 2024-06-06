1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
«Погуляете по одной из самых благоустроенных набережных страны и раскроете тайны великой и могучей Красноярской ГЭС»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
«Там вы посетите одну из самых живописных и благоустроенных набережных России, которая стала победителем в номинации «Городская среда» в конкурсе AD Design Award 2020»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
«Мы проедем по самым впечатляющим набережным и смотровым площадкам города»
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Набережная Енисея — вы узнаете, от какого эвенкийского слова образовано название великой сибирской реки и действительно ли она делит Россию на две равные части»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
«Во время прогулки по набережной вы полюбуетесь красавцем Енисеем — его размахом и величием»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Следующая остановка — набережная города-спутника ГЭС Дивногорска»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
«В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
«Птицы, пролетающие рядом, смотрят на людей снизу вверх Набережная Дивногорска Заедем на набережную города Дивногорска, вид на скалы просто завораживает»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ЛЛена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ННаталья31 мая 2024Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
- ССофья28 мая 2024Не первый раз с Еленой и снова всё супер.
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
- ИИрина23 мая 2024Экскурсия понравилась, Елена много и интересно рассказывала, рекомендуем этого гиды для других туристов
- ЮЮлия22 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Набережная»
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Сейчас в Красноярске в категории "Набережная" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 500 до 11 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 563 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Красноярске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Красноярска. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024