Экскурсии по набережной Красноярска

Найдено 8 экскурсий в категории «Набережная» в Красноярске, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
«Погуляете по одной из самых благоустроенных набережных страны и раскроете тайны великой и могучей Красноярской ГЭС»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990 за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
238 отзывов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
«Там вы посетите одну из самых живописных и благоустроенных набережных России, которая стала победителем в номинации «Городская среда» в конкурсе AD Design Award 2020»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160 за всё до 3 чел.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
«Мы проедем по самым впечатляющим набережным и смотровым площадкам города»
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Красноярск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Набережная Енисея — вы узнаете, от какого эвенкийского слова образовано название великой сибирской реки и действительно ли она делит Россию на две равные части»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 3 чел.
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
«Во время прогулки по набережной вы полюбуетесь красавцем Енисеем — его размахом и величием»
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
По речным просторам Красноярья
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Следующая остановка — набережная города-спутника ГЭС Дивногорска»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200 за всё до 4 чел.
Must-see Красноярска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
«В расслабленной атмосфере мы прогуляемся по историческому центру «Красного Яра», полюбуемся живописным видом на Енисей с набережной и посетим лучшие обзорные точки»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
79 отзывов
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
«Птицы, пролетающие рядом, смотрят на людей снизу вверх Набережная Дивногорска Заедем на набережную города Дивногорска, вид на скалы просто завораживает»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
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    подростком 11лет, даже он слушал с любопытством. 4,5 часа прошли на одном дыхании. Однозначно будем рекомендовать Максима как лучшего гида по Красноярску!

    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаряПосетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
  • Л
    Лена
    3 июня 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    По речным просторам Красноярья
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    По речным просторам Красноярья
    Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
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    это ее изюминка. С Ильёй мы посмотрели на Енисей и горы со смотровой площадки Царь-рыба, а поскольку я была в Дивногорске, то мы его заменили на Овсянку) там посмотрели набережную и я посетила музейный комплекс Астафьева. Далее была пешая часть экскурсии по хребту вдоль реки Мана. В целом трекинг не сложный, но смотровые площадки, на которые меня выводил Илья шикарные, какие там виды открываются, ммммм… И заключительная точка экскурсии - Красноярская ГЭС, на которую мы посмотрели с двух точек. И заглянули за плотину, полюбовались Красноярским морем.

  • С
    Софья
    28 мая 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Не первый раз с Еленой и снова всё супер.
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
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    и будешь знать почти всё о городе и окрестностях! Она очень интересно преподносит информацию, доступно любому контингенту. Прекрасно владеет тематикой! Большое ей спасибо! По-больше бы таких профессиональных гидов! Экскурсию 100% рекомендую к посещению!

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Экскурсия понравилась, Елена много и интересно рассказывала, рекомендуем этого гиды для других туристов
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Набережная»

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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Набережная" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 500 до 11 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 563 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Красноярске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Красноярска. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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