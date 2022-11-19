Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Фантастический Красноярск
Мы проедем по самым впечатляющим набережным и смотровым площадкам города. В программе экскурсии:
Торгашинский хребет — с вершины скалы Красный Гребень мы насладимся потрясающими видами не только на город, но и на долину реки Базаиха, и на горный массив Такмак в заповеднике Столбы.
Набережная под Николаевским мостом — место, где был зажжен факел Всемирной зимней универсиады 2019 года. Вы насладитесь панорамой Енисея, Афонтовской горы и высокого противоположного берега с подсвеченной по вечерам надписью «Енисейская Сибирь».
Николаевская сопка — часть эко-тропы Гремячая грива. С нее открывается обзорный вид на город и на бесконечный океан тайги, словно уходящей в горизонт.
Красивый берег — набережная, подаренная жителям Академгородка самой природой. Обрывистый берег над Енисеем позволит нам с высоты посмотреть на реку и панораму правого берега, украшенного горами и хвойными лесами.
У каждого из этих мест свои истории, которыми я обязательно поделюсь. Но главное — они позволяют увидеть Красноярск с разных ракурсов.
Организационные детали
Транспорт включен в стоимость
По желанию мы можем добавить в маршрут Дивногорск: прогулку по набережной и вид на ГЭС
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на Предмостной Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваш гид в Красноярске
Меня зовут Тимофей, я гид в Красноярске. Впитывал дух «Столбизма» с самого детства и помогу приобщиться к этой самобытной культуре вам. Я проехал на машине от Японского до Черного моря. Хорошо знаю Саяны и Алтай, вершины Кузнецкого Алатау и бескрайние степи Хакасии, Байкал и вулканы Камчатки. Но особенно ценю мощь сибирской тайги, в которой я нашел ощущение дома.