Погрузитесь в атмосферу Красноярска, открыв его с непривычных углов на индивидуальной экскурсии.



Ваш личный гид раскроет секреты малоизвестных смотровых площадок, где каждый уголок хранит уникальные истории.



Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение среди живописных пейзажей и городских легенд, которые оживут в рассказах эксперта.



Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Красноярск глазами его жителя и дотронуться до культурного сердца Сибири

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться открытыми видами и прогулками на свежем воздухе. В это время минимальная загруженность и комфортные температуры. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания на открытых площадках.

Сейчас август — это идеальное время.