Нестандартные смотровые и набережные Красноярска

Полюбоваться роскошными видами на город и раскрыть его с необычной стороны

Красноярск расположен в отрогах Саянских гор, поэтому вокруг него есть отличные смотровые площадки. Однако о них часто не знают даже местные.

Я стану вашим проводником по лучшим видам Красноярска, поделюсь интересными рассказами о городе и сделаю все, чтобы наша встреча запомнилась вам надолго.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
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Описание

Что вас ожидает

Фантастический Красноярск

Мы проедем по самым впечатляющим набережным и смотровым площадкам города. В программе экскурсии:

  • Торгашинский хребет — с вершины скалы Красный Гребень мы насладимся потрясающими видами не только на город, но и на долину реки Базаиха, и на горный массив Такмак в заповеднике Столбы.
  • Набережная под Николаевским мостом — место, где был зажжен факел Всемирной зимней универсиады 2019 года. Вы насладитесь панорамой Енисея, Афонтовской горы и высокого противоположного берега с подсвеченной по вечерам надписью «Енисейская Сибирь».
  • Николаевская сопка — часть эко-тропы Гремячая грива. С нее открывается обзорный вид на город и на бесконечный океан тайги, словно уходящей в горизонт.
  • Красивый берег — набережная, подаренная жителям Академгородка самой природой. Обрывистый берег над Енисеем позволит нам с высоты посмотреть на реку и панораму правого берега, украшенного горами и хвойными лесами.

У каждого из этих мест свои истории, которыми я обязательно поделюсь. Но главное — они позволяют увидеть Красноярск с разных ракурсов.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в маршрут Дивногорск: прогулку по набережной и вид на ГЭС

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Предмостной Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️НеобычныеСмотровые площадкиНовыеНабережная🗽Популярные места

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