Погрузитесь в атмосферу Красноярска, открыв его с непривычных углов на индивидуальной экскурсии.
Ваш личный гид раскроет секреты малоизвестных смотровых площадок, где каждый уголок хранит уникальные истории.
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение среди живописных пейзажей и городских легенд, которые оживут в рассказах эксперта.
Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Красноярск глазами его жителя и дотронуться до культурного сердца Сибири
Ваш личный гид раскроет секреты малоизвестных смотровых площадок, где каждый уголок хранит уникальные истории.
Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение среди живописных пейзажей и городских легенд, которые оживут в рассказах эксперта.
Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Красноярск глазами его жителя и дотронуться до культурного сердца Сибири
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Красноярск
- 🗺️ Неизвестные местным маршруты
- 🚗 Комфортный транспорт включен
- 📚 Интересные истории о городе
- 👥 Индивидуальный подход к каждому
- 🌲 Близость к природе и тайге
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
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авг
сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться открытыми видами и прогулками на свежем воздухе. В это время минимальная загруженность и комфортные температуры. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания на открытых площадках.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Торгашинский хребет
- Набережная под Николаевским мостом
- Николаевская сопка
- Красивый берег
Описание экскурсии
Фантастический Красноярск
Мы проедем по самым впечатляющим набережным и смотровым площадкам города. В программе экскурсии:
- Торгашинский хребет — с вершины скалы Красный Гребень мы насладимся потрясающими видами не только на город, но и на долину реки Базаиха, и на горный массив Такмак в заповеднике Столбы.
- Набережная под Николаевским мостом — место, где был зажжен факел Всемирной зимней универсиады 2019 года. Вы насладитесь панорамой Енисея, Афонтовской горы и высокого противоположного берега с подсвеченной по вечерам надписью «Енисейская Сибирь».
- Николаевская сопка — часть эко-тропы Гремячая грива. С нее открывается обзорный вид на город и на бесконечный океан тайги, словно уходящей в горизонт.
- Красивый берег — набережная, подаренная жителям Академгородка самой природой. Обрывистый берег над Енисеем позволит нам с высоты посмотреть на реку и панораму правого берега, украшенного горами и хвойными лесами.
У каждого из этих мест свои истории, которыми я обязательно поделюсь. Но главное — они позволяют увидеть Красноярск с разных ракурсов.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- По желанию мы можем добавить в маршрут Дивногорск: прогулку по набережной и вид на ГЭС
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Предмостной Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 501 туриста
Мы команда из Красноярска, влюбленные в город и край. Наши знания мест впитывались с детства и подпитывались любопытством и жаждой узнать про родной край что-то новое. С удовольствием поможем вам влюбиться в наш город так же, как мы. Проводим поездки самостоятельно, не представляя какие-либо агентства, мы за личное комфортное общение.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Тимофей очень эрудированный и подготовленный гид с которым эта экскурсия проходит на одном дыхании. Очень позитивный человек. Чувствуется, что он любит свой город и готов говорить о нем не переставая,
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А
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от нашей группы туристок за такую чудесную презентацию города Красноярск!
+2
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Очень красивая и интересная экскурсия, подходит всем возрастам, прекрасные виды, интересные и познавательные рассказы, спасибо гиду и организатору Тимофею, было супер!!! 👍
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Мы поехали из Новосибирска, чтобы лично познакомиться с Красноярском. Нам очень понравилась экскурсия: потрясающе красивые места, ветер дал нам почувствовать какую-то особую мощь природы и любовь к своей Родине - широка страна моя родная! Тимофей рассказал много интересного об истории края. Спасибо большое🙏💕
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А
Очень понравилась экскурсия! Действительно, не стандартные смотровые с чудесными видами! Александр замечательный гид, много интересных фактов и информации! Однозначно советую экскурсию!
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А
Нам всё понравилось кроме погоды, но на неё Тимофей повлиять не мог) Интересно обо всём рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Красноярск обязателен к посещению с экскурсией👍🏼
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Входит в следующие категории Красноярска
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