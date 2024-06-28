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Нестандартные смотровые и набережные Красноярска

Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Погрузитесь в атмосферу Красноярска, открыв его с непривычных углов на индивидуальной экскурсии.

Ваш личный гид раскроет секреты малоизвестных смотровых площадок, где каждый уголок хранит уникальные истории.

Вас ждет не просто прогулка, а настоящее приключение среди живописных пейзажей и городских легенд, которые оживут в рассказах эксперта.

Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Красноярск глазами его жителя и дотронуться до культурного сердца Сибири
4.9
27 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на Красноярск
  • 🗺️ Неизвестные местным маршруты
  • 🚗 Комфортный транспорт включен
  • 📚 Интересные истории о городе
  • 👥 Индивидуальный подход к каждому
  • 🌲 Близость к природе и тайге

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться открытыми видами и прогулками на свежем воздухе. В это время минимальная загруженность и комфортные температуры. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой экскурсия возможна, но холодная погода может ограничить комфорт пребывания на открытых площадках.
Сейчас август — это идеальное время.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска

Что можно увидеть

  • Торгашинский хребет
  • Набережная под Николаевским мостом
  • Николаевская сопка
  • Красивый берег

Описание экскурсии

Фантастический Красноярск

Мы проедем по самым впечатляющим набережным и смотровым площадкам города. В программе экскурсии:

  • Торгашинский хребет — с вершины скалы Красный Гребень мы насладимся потрясающими видами не только на город, но и на долину реки Базаиха, и на горный массив Такмак в заповеднике Столбы.
  • Набережная под Николаевским мостом — место, где был зажжен факел Всемирной зимней универсиады 2019 года. Вы насладитесь панорамой Енисея, Афонтовской горы и высокого противоположного берега с подсвеченной по вечерам надписью «Енисейская Сибирь».
  • Николаевская сопка — часть эко-тропы Гремячая грива. С нее открывается обзорный вид на город и на бесконечный океан тайги, словно уходящей в горизонт.
  • Красивый берег — набережная, подаренная жителям Академгородка самой природой. Обрывистый берег над Енисеем позволит нам с высоты посмотреть на реку и панораму правого берега, украшенного горами и хвойными лесами.

У каждого из этих мест свои истории, которыми я обязательно поделюсь. Но главное — они позволяют увидеть Красноярск с разных ракурсов.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в маршрут Дивногорск: прогулку по набережной и вид на ГЭС
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Предмостной Площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей
Тимофей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 501 туриста
Мы команда из Красноярска, влюбленные в город и край. Наши знания мест впитывались с детства и подпитывались любопытством и жаждой узнать про родной край что-то новое. С удовольствием поможем вам влюбиться в наш город так же, как мы. Проводим поездки самостоятельно, не представляя какие-либо агентства, мы за личное комфортное общение.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Тимофей очень эрудированный и подготовленный гид с которым эта экскурсия проходит на одном дыхании. Очень позитивный человек. Чувствуется, что он любит свой город и готов говорить о нем не переставая,
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ведь осветить столько роящейся в его голове интересной информации о Красноярском крае невозможно за 3 часа экскурсии. Эта экскурсия покажет вам Красноярск с необычных ракурсов, краеведческая информация представляется очень развернуто. Но для тех, кто с детьми может не быть так увлекательна, как для взрослых. Я рекомендую.

Тимофей очень эрудированный и подготовленный гид с которым эта экскурсия проходит на одном дыхании. Очень позитивный
Тимофей очень эрудированный и подготовленный гид с которым эта экскурсия проходит на одном дыхании. Очень позитивный
Тимофей очень эрудированный и подготовленный гид с которым эта экскурсия проходит на одном дыхании. Очень позитивный
Тимофей очень эрудированный и подготовленный гид с которым эта экскурсия проходит на одном дыхании. Очень позитивный
Тимофей очень эрудированный и подготовленный гид с которым эта экскурсия проходит на одном дыхании. Очень позитивный
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А
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от нашей группы туристок за такую чудесную презентацию города Красноярск!
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от+2
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
Очень хорошая экскурсия. Идеальное сочетание мест, чтобы посмотреть на город со всех сторон. Большая благодарность от
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Юлия
Очень красивая и интересная экскурсия, подходит всем возрастам, прекрасные виды, интересные и познавательные рассказы, спасибо гиду и организатору Тимофею, было супер!!! 👍
Очень красивая и интересная экскурсия, подходит всем возрастам, прекрасные виды, интересные и познавательные рассказы, спасибо гиду
Очень красивая и интересная экскурсия, подходит всем возрастам, прекрасные виды, интересные и познавательные рассказы, спасибо гиду
Очень красивая и интересная экскурсия, подходит всем возрастам, прекрасные виды, интересные и познавательные рассказы, спасибо гиду
Очень красивая и интересная экскурсия, подходит всем возрастам, прекрасные виды, интересные и познавательные рассказы, спасибо гиду
Очень красивая и интересная экскурсия, подходит всем возрастам, прекрасные виды, интересные и познавательные рассказы, спасибо гиду
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Галина
Мы поехали из Новосибирска, чтобы лично познакомиться с Красноярском. Нам очень понравилась экскурсия: потрясающе красивые места, ветер дал нам почувствовать какую-то особую мощь природы и любовь к своей Родине - широка страна моя родная! Тимофей рассказал много интересного об истории края. Спасибо большое🙏💕
Мы поехали из Новосибирска, чтобы лично познакомиться с Красноярском. Нам очень понравилась экскурсия: потрясающе красивые места,
Мы поехали из Новосибирска, чтобы лично познакомиться с Красноярском. Нам очень понравилась экскурсия: потрясающе красивые места,
Мы поехали из Новосибирска, чтобы лично познакомиться с Красноярском. Нам очень понравилась экскурсия: потрясающе красивые места,
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А
Очень понравилась экскурсия! Действительно, не стандартные смотровые с чудесными видами! Александр замечательный гид, много интересных фактов и информации! Однозначно советую экскурсию!
Очень понравилась экскурсия! Действительно, не стандартные смотровые с чудесными видами! Александр замечательный гид, много интересных фактов
Очень понравилась экскурсия! Действительно, не стандартные смотровые с чудесными видами! Александр замечательный гид, много интересных фактов
Очень понравилась экскурсия! Действительно, не стандартные смотровые с чудесными видами! Александр замечательный гид, много интересных фактов
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А
Нам всё понравилось кроме погоды, но на неё Тимофей повлиять не мог) Интересно обо всём рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Красноярск обязателен к посещению с экскурсией👍🏼
Нам всё понравилось кроме погоды, но на неё Тимофей повлиять не мог) Интересно обо всём рассказывал,
Нам всё понравилось кроме погоды, но на неё Тимофей повлиять не мог) Интересно обо всём рассказывал,
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