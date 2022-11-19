Тимофей — ваш гид в Красноярске

Меня зовут Тимофей, я гид в Красноярске. Впитывал дух «Столбизма» с самого детства и помогу приобщиться к этой самобытной культуре вам. Я проехал на машине от Японского до Черного моря. Хорошо знаю Саяны и Алтай, вершины Кузнецкого Алатау и бескрайние степи Хакасии, Байкал и вулканы Камчатки. Но особенно ценю мощь сибирской тайги, в которой я нашел ощущение дома.