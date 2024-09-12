1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская поездка на джипе: Торгашинский хребет и Красный гребень
Начало: Ул. Лесников, 21 (набережная возле Платинум Арена)
«Мы составили авторский маршрут: вы увидите Красноярск практически с высоты птичьего полета, насладитесь видами на город и знаменитые Столбы»
Расписание: понедельник,вторник,среда,четверг, пятница, суббота в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
16 дек в 10:00
6000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия «Столбизм, история и легенды национального парка»
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4900₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Енисей-батюшка: авторская экскурсия
Смотровые площадки, Красноярская ГЭС, набережная Дивногорска, тайны великой реки и истории края
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
8000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 сентября 2024Большое спасибо организаторам!! Рекомендую.
- ННаталия18 июля 2024Великолепная экскурсия, гид Светлана просто молодец. Подробный рассказ о Торгашинском хребте и городе Красноярск. Сами мы бы не поднялись на такую высоту. В общем рекомендую всем не спортивным, но любознательным.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Авторские»
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