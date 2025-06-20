В окрестностях Красноярска множество удивительных мест. Экскурсия начнётся в фан-парке "Бобровый лог", откуда отправитесь по горной дороге. Первая остановка - памятник "Царь-рыба", где откроются виды на Енисей. Затем посетите Дивногорск, прогуляетесь по его набережной и полюбуетесь на Дивные горы. Заключительный этап - Красноярская ГЭС и залив Красноярского моря. Всё это в сопровождении увлекательных рассказов гида

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться видами на Енисей и горные массивы. Летние месяцы обеспечивают приятные температуры для прогулок и поездок. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием природы.

Сейчас июнь — это идеальное время.