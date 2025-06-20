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Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска

Вас ждёт захватывающее путешествие по Красноярску и его окрестностям: величественные горы, Енисей и Дивногорск. Всё это в сопровождении опытного гида
В окрестностях Красноярска множество удивительных мест. Экскурсия начнётся в фан-парке "Бобровый лог", откуда отправитесь по горной дороге. Первая остановка - памятник "Царь-рыба", где откроются виды на Енисей. Затем посетите Дивногорск, прогуляетесь по его набережной и полюбуетесь на Дивные горы. Заключительный этап - Красноярская ГЭС и залив Красноярского моря. Всё это в сопровождении увлекательных рассказов гида
4.96
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды на Енисей
  • 🏞️ Прогулка по Дивногорской набережной
  • 🚗 Комфортабельный минивэн
  • 📚 Интересные истории от гида
  • 🌊 Посещение Красноярской ГЭС

Лучшее время для посещения

янв
фев
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май
июн
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Лучшее время для экскурсии «Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться видами на Енисей и горные массивы. Летние месяцы обеспечивают приятные температуры для прогулок и поездок. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием природы.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска
Ближайшие даты:
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июн
Время начала: 10:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Памятник Царь-рыба
  • Дивногорская набережная
  • Красноярская ГЭС
  • Залив Красноярского моря

Описание экскурсии

  • Встречаемся в фан-парке «Бобровый лог»: отсюда отправляемся в путь по серпантинной горной дороге.
  • Первая остановка — памятник «Царь-рыба». Виды на Енисей с высоты птичьего полёта не оставят вас равнодушными. А интересный рассказ об истории памятника и творчестве Астафьева дополнит впечатления.
  • Далее направимся через город Дивногорск — город у «Дивных гор», который получил свое название вполне заслуженно. Великолепие местных горных массивов просто поражает!
  • Прогуляемся по Дивногорской набережной — там, где течёт кристально прозрачный Енисей. Главная особенность бульвара — вид на Дивные горы. Здесь также можно спуститься к воде и покормить уток.
  • Наш путь лежит к Красноярской ГЭС — второй по мощности электростанции в России.
  • Заключительная точка маршрута — залив Красноярского моря. Уникальное природное место с красивыми видами покорит вас. Вы узнаете историю возникновения водохранилища и интересные факты о нём.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один их гидов нашей команды.
  • Ограничений по физической подготовке нет. Маршрут предполагает комфортную нагрузку.
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне вместимостью до 6 человек. При необходимости возможно установить детские кресла.

ежедневно в 10:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2755 ₽
Дети до 12 лет1805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сибирской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Лариса)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Лариса)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Лариса)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Лариса)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Лариса)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Лариса)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Лариса)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Олеся)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Олеся)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Олеся)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Софья)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Софья)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Софья)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Анастасия)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Юрий)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Юрий)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Юрий)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Юрий)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Леонид)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Леонид)Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска (Леонид)
Т
20 июн 2025
Спасибо огромное за чудесную экскурсию 🙏 Светлана великолепна! Мы прям влюбились в Красноярск 😅 обязательно вернёмся 💪
Н
14 июн 2025
Все отлично.
Лариса
8 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)
Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)
Ф
6 июн 2025
Да все четко вообще, что тут расписывать и рассказывать. Круто организовано, пробуйте.
А
5 июн 2025
Всё отлично!
Владимир
4 июн 2025
Отличная поездка. Как раз для начале знакомства с этим суровым краем. 3,5 часа, которые можно вместить между пунктами рабочей программы. Потрясающая природа, горы, Енисей. Дмитрий - великолепный рассказчик и собеседник, очень аккуратный водитель. Весь маршрут продуман для мелочей. Например, на ключе у вода на столбы Дмитрий снабдил нас всех стаканчиками с крышками, чтобы можно было взять воду в дорогу.
О
28 мая 2025
Посещали экскурсию 28 мая, без сомнения готовы рекомендовать всем! Дмитрий - отличный рассказчик, легко скорректировал маршрут под наш запрос, бонусом показал места, не входящие в стандартную экскурсию. Информация во время экскурсии донесена интересно, корректно и со здоровым чувством юмора, за что отдельное спасибо!
Посещали экскурсию 28 мая, без сомнения готовы рекомендовать всем! Дмитрий - отличный рассказчик, легко скорректировал маршрутПосещали экскурсию 28 мая, без сомнения готовы рекомендовать всем! Дмитрий - отличный рассказчик, легко скорректировал маршрутПосещали экскурсию 28 мая, без сомнения готовы рекомендовать всем! Дмитрий - отличный рассказчик, легко скорректировал маршрут
С
27 мая 2025
Все прошло великолепно.
Евгений
25 мая 2025
Отличная экскурсия-прогулка, красивая природа
Е
18 мая 2025
Экскурсии понравилась. Ко всем местам привозят на машине. Очень красивая природа.
А
15 мая 2025
Отличная экскурсия)
А
15 мая 2025
Отлично спланированный маршрут. Комфортный темп прогулки. Единственное, что можно улучшить - сделать точку сбора где-то в центре города.
Софья
11 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, увидели потрясающую сибирскую природу, услышали много интересных рассказов от экскурсовода Дмитрия, рекомендуем!!!
Очень понравилась экскурсия, увидели потрясающую сибирскую природу, услышали много интересных рассказов от экскурсовода Дмитрия, рекомендуем!!!Очень понравилась экскурсия, увидели потрясающую сибирскую природу, услышали много интересных рассказов от экскурсовода Дмитрия, рекомендуем!!!Очень понравилась экскурсия, увидели потрясающую сибирскую природу, услышали много интересных рассказов от экскурсовода Дмитрия, рекомендуем!!!
Л
10 мая 2025
Дмитрий провел замечательную экскурсию, очень интересно рассказывал, при этом не нужно и понятно. Показал великолепные места после которых я просто влюбилась в Красноярск и его природу. Очень рекомендую Дмитрия и эту экскурсию!!!!
И
5 мая 2025
Начнем с плюсов - экскурсия началась вовремя, нас забрали с точки, которая оговорена. Дмитрий был общителен, улыбчив, уверено вел автомобиль. По ощущениям было так, что мы с друзьями решили прокатиться
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за город просто так.
Из минусов - экскурсия длилась не заявленные 3,5 часа, а всего 2. Нам хватило, мы посмотрели ровно три точки - Царь-рыба, набережная Дивногорска и Красноярская ГЭС. Однако в описании заявлены и Столбы, и залив Красноярского моря, но нам этого не показали. Вероятно, стоит или пересмотреть описание тура, или все таки проводить его полностью за указанную стоимость, или просто пересмотреть ценник.
Экскурсии как таковой в стандартном представлении с историческими фактами, интересными легендами и так далее - не случилось. Нам по факту рассказали про те места, в которые нас привезли - сейчас мы вот тут. Частично информацию мы почитали на стендах (например, на ГЭС), частично ничего так и не узнали, но интернет нам в помощь, почитаем. Нам для первого раза и чисто для "посмотреть красивые виды" хватило. Но как путешественникам со стажем и привыкшим к хорошему экскурсионному сопровождению - сильно не хватило и не соответствие расстроило…

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