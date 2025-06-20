В окрестностях Красноярска множество удивительных мест. Экскурсия начнётся в фан-парке "Бобровый лог", откуда отправитесь по горной дороге. Первая остановка - памятник "Царь-рыба", где откроются виды на Енисей. Затем посетите Дивногорск, прогуляетесь по его набережной и полюбуетесь на Дивные горы. Заключительный этап - Красноярская ГЭС и залив Красноярского моря. Всё это в сопровождении увлекательных рассказов гида
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные виды на Енисей
- 🏞️ Прогулка по Дивногорской набережной
- 🚗 Комфортабельный минивэн
- 📚 Интересные истории от гида
- 🌊 Посещение Красноярской ГЭС
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Город, горы, Енисей: главные чудеса вокруг Красноярска» - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться видами на Енисей и горные массивы. Летние месяцы обеспечивают приятные температуры для прогулок и поездок. В мае, сентябре и октябре также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным осадкам. Эти месяцы привлекают меньшим количеством туристов, что позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием природы.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Царь-рыба
- Дивногорская набережная
- Красноярская ГЭС
- Залив Красноярского моря
Описание экскурсии
- Встречаемся в фан-парке «Бобровый лог»: отсюда отправляемся в путь по серпантинной горной дороге.
- Первая остановка — памятник «Царь-рыба». Виды на Енисей с высоты птичьего полёта не оставят вас равнодушными. А интересный рассказ об истории памятника и творчестве Астафьева дополнит впечатления.
- Далее направимся через город Дивногорск — город у «Дивных гор», который получил свое название вполне заслуженно. Великолепие местных горных массивов просто поражает!
- Прогуляемся по Дивногорской набережной — там, где течёт кристально прозрачный Енисей. Главная особенность бульвара — вид на Дивные горы. Здесь также можно спуститься к воде и покормить уток.
- Наш путь лежит к Красноярской ГЭС — второй по мощности электростанции в России.
- Заключительная точка маршрута — залив Красноярского моря. Уникальное природное место с красивыми видами покорит вас. Вы узнаете историю возникновения водохранилища и интересные факты о нём.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один их гидов нашей команды.
- Ограничений по физической подготовке нет. Маршрут предполагает комфортную нагрузку.
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне вместимостью до 6 человек. При необходимости возможно установить детские кресла.
ежедневно в 10:00 и 14:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 38 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2755 ₽
|Дети до 12 лет
|1805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сибирской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 281 туриста
Мы с командой — люди творческие, увлекающиеся и интересующиеся историей Красноярска и края. Мы знаем много удивительных нетуристических мест, которыми готовы с удовольствием поделиться с гостями города.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Т
Татьяна
20 июн 2025
Спасибо огромное за чудесную экскурсию 🙏 Светлана великолепна! Мы прям влюбились в Красноярск 😅 обязательно вернёмся 💪
Н
НИНА
14 июн 2025
Все отлично.
Лариса
8 июн 2025
Очень понравилась экскурсия! Светлана замечательный рассказчик и собеседник. Рекомендую)
Ф
Феликс
6 июн 2025
Да все четко вообще, что тут расписывать и рассказывать. Круто организовано, пробуйте.
А
Анна
5 июн 2025
Всё отлично!
Владимир
4 июн 2025
Отличная поездка. Как раз для начале знакомства с этим суровым краем. 3,5 часа, которые можно вместить между пунктами рабочей программы. Потрясающая природа, горы, Енисей. Дмитрий - великолепный рассказчик и собеседник, очень аккуратный водитель. Весь маршрут продуман для мелочей. Например, на ключе у вода на столбы Дмитрий снабдил нас всех стаканчиками с крышками, чтобы можно было взять воду в дорогу.
О
Олеся
28 мая 2025
Посещали экскурсию 28 мая, без сомнения готовы рекомендовать всем! Дмитрий - отличный рассказчик, легко скорректировал маршрут под наш запрос, бонусом показал места, не входящие в стандартную экскурсию. Информация во время экскурсии донесена интересно, корректно и со здоровым чувством юмора, за что отдельное спасибо!
С
Светлана
27 мая 2025
Все прошло великолепно.
Евгений
25 мая 2025
Отличная экскурсия-прогулка, красивая природа
Е
Елизавета
18 мая 2025
Экскурсии понравилась. Ко всем местам привозят на машине. Очень красивая природа.
А
Анастасия
15 мая 2025
Отличная экскурсия)
А
Анна
15 мая 2025
Отлично спланированный маршрут. Комфортный темп прогулки. Единственное, что можно улучшить - сделать точку сбора где-то в центре города.
Софья
11 мая 2025
Очень понравилась экскурсия, увидели потрясающую сибирскую природу, услышали много интересных рассказов от экскурсовода Дмитрия, рекомендуем!!!
Л
Людмила
10 мая 2025
Дмитрий провел замечательную экскурсию, очень интересно рассказывал, при этом не нужно и понятно. Показал великолепные места после которых я просто влюбилась в Красноярск и его природу. Очень рекомендую Дмитрия и эту экскурсию!!!!
И
Ирина
5 мая 2025
Начнем с плюсов - экскурсия началась вовремя, нас забрали с точки, которая оговорена. Дмитрий был общителен, улыбчив, уверено вел автомобиль. По ощущениям было так, что мы с друзьями решили прокатиться
Входит в следующие категории Красноярска
Похожие экскурсии из Красноярска
Групповая
Лучший выборВорота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
Познакомьтесь с историей Красноярска, посетите Караульную гору и Дивногорск. Узнайте о Красноярской ГЭС и насладитесь природой заповедника Столбы
Завтра в 10:30
8 июл в 10:30
12 000 ₽
15 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
27 июн в 08:00
28 июн в 08:00
12 667 ₽ за всё до 3 чел.