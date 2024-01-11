Покорить Усть-манские скалы, прогуляться по набережной Дивногорска и узнать тайны Красноярской ГЭС
Отправьтесь в путешествие к красивейшим локациям окрестностей Красноярска! Программа включает автопутешествие и небольшую треккинговую часть.
Вы увидите как природные достопримечательности — смотровые площадки, реки, скалы, виды на долины и тайгу, так и рукотворные — Красноярскую ГЭС, город Дивногорск и мосты через Енисей и Ману.
Вы увидите как природные достопримечательности — смотровые площадки, реки, скалы, виды на долины и тайгу, так и рукотворные — Красноярскую ГЭС, город Дивногорск и мосты через Енисей и Ману.
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Описание
Что вас ожидает
- Выезжаем на автомобиле с центральной Предмостной площади по вьющейся среди гор Дивногорской трассе и делаем остановку у смотровой площадки Царь-рыба с видами на уходящий вдаль Енисей и Дивные горы.
- В посёлке Усть-Мана за мостом начинается треккинговая часть длительностью примерно 3 часа: мы поднимемся по тропе на горный хребет над рекой Мана, насладимся живописными таёжными панорамами. По пути я расскажу, как образовались эти места, когда они были заселены людьми и какие народы тут жили.
- На одной из площадок с оборудованным столиком сделаем привал и перекусим. Затем вернёмся к машине и поедем в сторону Дивногорска, по пути сделав остановку ещё на одной смотровой площадке, с которой видно место впадения реки Мана в Енисей.
- Следующая остановка — набережная города-спутника ГЭС Дивногорска. Здесь можно погулять, выпить кофе в популярном кафе, покормить уток.
- Далее поедем изучать Красноярскую ГЭС, одно из самых грандиозных сооружений России. Сначала выйдем на каменистый правого берег Енисея, откуда хорошо видна плотина. А потом прогуляемся по лесу (500 м) до обзорной точки на левом берегу. Отсюда ГЭС будет как на ладони! Вы узнаете, как появилось это рукотворное чудо и с какими проблемами столкнулись строители.
- Затем нас ждёт путь назад в Красноярск. Маршрут заканчивается там же, где и начинался — на Предмостной площади.
Кому подойдёт маршрут
Всем, кто хочет познакомиться с Красноярской природой, видами на Енисей и Ману, тайгой, городом-спутником Дивногорск, Красноярской ГЭС. Треккинговая часть несложная и не требует специальной физической подготовки. Пешком нам предстоит пройти около 5 км, прогулка займёт 3 часа — справятся и дети, и пенсионеры!
Организационные детали
- Перемещаемся в основном на машине Nissan Expert, но для треккинговой части нужно иметь соответствующую обувь и взять тёплые вещи на случай ветра
- Рекомендую захватить с собой перекус и термос с чаем
- Кофе в кафе (по желанию) в стоимость не входит
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Предмостной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Путешественник из Красноярска, посетил около 70 стран, и практически в каждой проходил треккинговые маршруты в поисках природных достопримечательностей. Создаю и провожу авторские туры в разных странах. Имею в активе более 30 многодневных горных походов. Пишу книгу, обучающую путешествовать супербюджетно. Активный каучсёрфер. Живу в Красноярске, отлично знаю окрестности. Решил начать показывать красоту родного края гостями.
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