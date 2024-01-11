По речным просторам Красноярья
Индивидуальная экскурсия в Красноярске

Покорить Усть-манские скалы, прогуляться по набережной Дивногорска и узнать тайны Красноярской ГЭС

Отправьтесь в путешествие к красивейшим локациям окрестностей Красноярска! Программа включает автопутешествие и небольшую треккинговую часть.

Вы увидите как природные достопримечательности — смотровые площадки, реки, скалы, виды на долины и тайгу, так и рукотворные — Красноярскую ГЭС, город Дивногорск и мосты через Енисей и Ману.
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
По речным просторам Красноярья
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Выезжаем на автомобиле с центральной Предмостной площади по вьющейся среди гор Дивногорской трассе и делаем остановку у смотровой площадки Царь-рыба с видами на уходящий вдаль Енисей и Дивные горы.
  • В посёлке Усть-Мана за мостом начинается треккинговая часть длительностью примерно 3 часа: мы поднимемся по тропе на горный хребет над рекой Мана, насладимся живописными таёжными панорамами. По пути я расскажу, как образовались эти места, когда они были заселены людьми и какие народы тут жили.
  • На одной из площадок с оборудованным столиком сделаем привал и перекусим. Затем вернёмся к машине и поедем в сторону Дивногорска, по пути сделав остановку ещё на одной смотровой площадке, с которой видно место впадения реки Мана в Енисей.
  • Следующая остановка — набережная города-спутника ГЭС Дивногорска. Здесь можно погулять, выпить кофе в популярном кафе, покормить уток.
  • Далее поедем изучать Красноярскую ГЭС, одно из самых грандиозных сооружений России. Сначала выйдем на каменистый правого берег Енисея, откуда хорошо видна плотина. А потом прогуляемся по лесу (500 м) до обзорной точки на левом берегу. Отсюда ГЭС будет как на ладони! Вы узнаете, как появилось это рукотворное чудо и с какими проблемами столкнулись строители.
  • Затем нас ждёт путь назад в Красноярск. Маршрут заканчивается там же, где и начинался — на Предмостной площади.

Кому подойдёт маршрут

Всем, кто хочет познакомиться с Красноярской природой, видами на Енисей и Ману, тайгой, городом-спутником Дивногорск, Красноярской ГЭС. Треккинговая часть несложная и не требует специальной физической подготовки. Пешком нам предстоит пройти около 5 км, прогулка займёт 3 часа — справятся и дети, и пенсионеры!

Организационные детали

  • Перемещаемся в основном на машине Nissan Expert, но для треккинговой части нужно иметь соответствующую обувь и взять тёплые вещи на случай ветра
  • Рекомендую захватить с собой перекус и термос с чаем
  • Кофе в кафе (по желанию) в стоимость не входит

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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