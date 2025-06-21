Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие по Красноярску и его окрестностям предлагает уникальную возможность увидеть город с высоты часовни Параскевы Пятницы, насладиться историческим центром и посетить Восточные Столбы. Визит в Дивногорск и Красноярскую ГЭС позволит оценить мощь природы и инженерии. Утес Царь-рыба и деревушка Овсянка добавят колорита вашему дню. Это путешествие обещает стать незабываемым благодаря живописным видам и интересным историям 5 2 отзыва 6 причин купить эту экскурсию 🗺️ Уникальные виды с Караульной горы

🏞️ Посещение Восточных Столбов

⚡ Визит на Красноярскую ГЭС

📚 Исторические рассказы о Красноярске

🌊 Прогулка по набережной Дивногорска

📸 Возможность сделать уникальные фото

Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-3 человека 25% Скидка на заказ 13333 выгода 3333.20 ₽ 9999.80 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 3 чел.)

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть Часовня Параскевы Пятницы

Большой Такмак

Красноярская ГЭС

Утес Царь-рыба

Описание экскурсии Лучшее в городе Ваше путешествие начнется с одной из лучших смотровых площадок в городе – Караульной горы, где вы не только насладитесь видами на практически весь Красноярск, но и увидите тут самую часовню, хорошо знакомую по десятирублевой купюре. Здесь вы прикоснетесь к истории, узнаете легенду о появлении часовни Параскевы Пятницы, а также о роли этого места в эпоху освоения берегов Енисея. Затем посетите исторический центр города, прокатитесь по главной городской улице и не менее уютным переулкам. Узнаете как, где и благодаря чему появился наш город. Заповедник Столбы После вы посетите Восточный вход заповедника Столбы, где увидите его самую высокую скалу — Большой Такмак! Там же побываете на заброшенной каменоломне и узнаете, как и для чего здесь добывали прочный магматический минерал, а ещё выпьете чистейшей воды из серебряного родника. Дивногорск и Красноярская ГЭС Далее, пересекая Енисей, отправитесь к одной из крупнейших мировых электростанций — Красноярской ГЭС. По пути сделаете остановку на вершине утеса, в местечке, где любил проводить часы отдыха писатель Виктор Астафьев. Помимо головокружительных видов, это место славится памятником по одному из произведений Астафьева – Царь-Рыба. Попутно посетите деревушку, где он жил и работал, и отправитесь в уютный городок на берегу Енисея – Дивногорск. Там вы посетите одну из самых живописных набережных России, и постепенно узнавая все тайны великой и могучей ГЭС, приблизитесь к новой смотровой площадке над Енисеем с видом на станцию. Насладившись видами и сделав фото на память, вы вернетесь в город под удивительные истории освоения и становления этих земель, от появления острога до наших дней. Важная информация: Экскурсия состоится при температуре воздуха до −25 градусов. Можно с детьми не младше 7 лет.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Часовню Параскевы Пятницы

Исторический центр

Восточный вход заповедника Столбы

Утес Царь-рыба

Поселок Овсянка

Набережную Дивногорска

Смотровую площадку Красноярской ГЭС Что включено Услуги гида

Транспорт Место начала и завершения? По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.