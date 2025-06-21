Путешествие по Красноярску и его окрестностям предлагает уникальную возможность увидеть город с высоты часовни Параскевы Пятницы, насладиться историческим центром и посетить Восточные Столбы. Визит в Дивногорск и Красноярскую ГЭС позволит оценить мощь природы и инженерии. Утес Царь-рыба и деревушка Овсянка добавят колорита вашему дню. Это путешествие обещает стать незабываемым благодаря живописным видам и интересным историям
6 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные виды с Караульной горы
- 🏞️ Посещение Восточных Столбов
- ⚡ Визит на Красноярскую ГЭС
- 📚 Исторические рассказы о Красноярске
- 🌊 Прогулка по набережной Дивногорска
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Часовня Параскевы Пятницы
- Большой Такмак
- Красноярская ГЭС
- Утес Царь-рыба
Описание экскурсииЛучшее в городе Ваше путешествие начнется с одной из лучших смотровых площадок в городе – Караульной горы, где вы не только насладитесь видами на практически весь Красноярск, но и увидите тут самую часовню, хорошо знакомую по десятирублевой купюре. Здесь вы прикоснетесь к истории, узнаете легенду о появлении часовни Параскевы Пятницы, а также о роли этого места в эпоху освоения берегов Енисея. Затем посетите исторический центр города, прокатитесь по главной городской улице и не менее уютным переулкам. Узнаете как, где и благодаря чему появился наш город. Заповедник Столбы После вы посетите Восточный вход заповедника Столбы, где увидите его самую высокую скалу — Большой Такмак! Там же побываете на заброшенной каменоломне и узнаете, как и для чего здесь добывали прочный магматический минерал, а ещё выпьете чистейшей воды из серебряного родника. Дивногорск и Красноярская ГЭС Далее, пересекая Енисей, отправитесь к одной из крупнейших мировых электростанций — Красноярской ГЭС. По пути сделаете остановку на вершине утеса, в местечке, где любил проводить часы отдыха писатель Виктор Астафьев. Помимо головокружительных видов, это место славится памятником по одному из произведений Астафьева – Царь-Рыба. Попутно посетите деревушку, где он жил и работал, и отправитесь в уютный городок на берегу Енисея – Дивногорск. Там вы посетите одну из самых живописных набережных России, и постепенно узнавая все тайны великой и могучей ГЭС, приблизитесь к новой смотровой площадке над Енисеем с видом на станцию. Насладившись видами и сделав фото на память, вы вернетесь в город под удивительные истории освоения и становления этих земель, от появления острога до наших дней. Важная информация: Экскурсия состоится при температуре воздуха до −25 градусов. Можно с детьми не младше 7 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовню Параскевы Пятницы
- Исторический центр
- Восточный вход заповедника Столбы
- Утес Царь-рыба
- Поселок Овсянка
- Набережную Дивногорска
- Смотровую площадку Красноярской ГЭС
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
21 июн 2025
Замечательная экскурсия, много интересной информации, спасибо Максиму
А
Анна
11 апр 2025
Восторг!
Для знакомства с Красноярском хотели посмотреть не только сам город, но и окрестности, в том числе знаменитую Красноярскую ГЭС. То, что мы увидели, вам обязательно надо посмотреть самим.
Максим нас удивил и показал и рассказал гораздо больше, чем ожидали. Спасибо вам за столько впечатлений!
Интересная экскурсия, отличный гид.
Советую!
