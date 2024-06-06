1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 июня в 00:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 июня 2024Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
- ЮЮлия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
- ЕЕвгения4 июня 2024Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
- ЛЛена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ЮЮлия3 июня 2024Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
- ИИрина3 июня 2024Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
- ННаталья31 мая 2024Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
- ССофья28 мая 2024Не первый раз с Еленой и снова всё супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Красноярская ГЭС»
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