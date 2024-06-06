Экскурсии на Красноярскую ГЭС

Найдено 10 экскурсий в категории «Красноярская ГЭС» в Красноярске, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Красноярск и Дивногорск за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990 за всё до 3 чел.
Живописное путешествие в Дивногорск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
69 отзывов
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340 за всё до 3 чел.
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
209 отзывов
Автоэкскурсия по ключевым достопримечательностям Красноярска
Исследуйте Красноярск в комфорте автомобиля: исторические здания, панорамные виды и уникальные рассказы гида
Начало: Отель
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
7 650 за всё до 4 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
238 отзывов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160 за всё до 3 чел.
По речным просторам Красноярья
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200 за всё до 4 чел.
По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
79 отзывов
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 июня в 00:00
7 500 за всё до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Удивительный Красноярск: горы и Енисей
Путешествие по природным чудесам Красноярска начинается в Бобровом логу. Впечатляющие виды и интересные истории ждут вас на каждом шагу
Начало: Фан парк «Бобровый лог»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Посетили экскурсию по Красноярску с Максимом, могу сказать это одна из лучших экскурсий и все благодаря Максиму! Мы ездили с
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    подростком 11лет, даже он слушал с любопытством. 4,5 часа прошли на одном дыхании. Однозначно будем рекомендовать Максима как лучшего гида по Красноярску!

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  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Очень понравилась экскурсия, Максим интересно рассказывал о всех местах Красноярска, учитывал наш темп и пожелания, все прошло очень комфортно и интересно. У Максима получилось влюбить нас в Красноярск и его окрестности! Однозначно рекомендую!)
  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Красноярск и Дивногорск за один день
    Экскурсия понравилась. Все было в меру. Оценка "Отлично". Фото нет смысла загружать: их тысячи в сети
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
  • Л
    Лена
    3 июня 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    По речным просторам Красноярья
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    По речным просторам Красноярья
    Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
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    это ее изюминка. С Ильёй мы посмотрели на Енисей и горы со смотровой площадки Царь-рыба, а поскольку я была в Дивногорске, то мы его заменили на Овсянку) там посмотрели набережную и я посетила музейный комплекс Астафьева. Далее была пешая часть экскурсии по хребту вдоль реки Мана. В целом трекинг не сложный, но смотровые площадки, на которые меня выводил Илья шикарные, какие там виды открываются, ммммм… И заключительная точка экскурсии - Красноярская ГЭС, на которую мы посмотрели с двух точек. И заглянули за плотину, полюбовались Красноярским морем.

  • С
    Софья
    28 мая 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Не первый раз с Еленой и снова всё супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Красноярская ГЭС»

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  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
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  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
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