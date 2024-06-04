Экскурсии на ГЭС из Красноярска

Найдено 6 экскурсий в категории «ГЭС» в Красноярске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
«Красноярская ГЭС — а вот и одно из самых масштабных технических сооружений Сибири»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
70 отзывов
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
«Дивногорские уголки и Красноярская ГЭС»
11 июня в 08:00
25 июня в 08:00
12 540 за всё до 4 чел.
Живописное путешествие в Дивногорск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
69 отзывов
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы увидите его главный символ — плотину Красноярской ГЭС — и узнаете, как человеку удалось покорить самую многоводную реку страны»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340 за всё до 3 чел.
По речным просторам Красноярья
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Следующая остановка — набережная города-спутника ГЭС Дивногорска»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200 за всё до 4 чел.
По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
79 отзывов
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
«Красноярская ГЭС Апогеем путешествия будет посещение Красноярской ГЭС»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
«от Дивногорска расположен Шумихинский створ — узкий гранитный каньон, в котором и была построена Красноярская ГЭС и уникальный наклонный судоподъемник»
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 июня в 00:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    По речным просторам Красноярья
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    По речным просторам Красноярья
    Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
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    это ее изюминка. С Ильёй мы посмотрели на Енисей и горы со смотровой площадки Царь-рыба, а поскольку я была в Дивногорске, то мы его заменили на Овсянку) там посмотрели набережную и я посетила музейный комплекс Астафьева. Далее была пешая часть экскурсии по хребту вдоль реки Мана. В целом трекинг не сложный, но смотровые площадки, на которые меня выводил Илья шикарные, какие там виды открываются, ммммм… И заключительная точка экскурсии - Красноярская ГЭС, на которую мы посмотрели с двух точек. И заглянули за плотину, полюбовались Красноярским морем.

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Экскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. Но самое главное это истинное
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    наслаждение природой сурового края. Погода не особо радовала, но в целом от полученных эмоций уходила на второй план. Замечательная экскурсия, рекомендую

    Экскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. НоЭкскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. Но
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
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    и будешь знать почти всё о городе и окрестностях! Она очень интересно преподносит информацию, доступно любому контингенту. Прекрасно владеет тематикой! Большое ей спасибо! По-больше бы таких профессиональных гидов! Экскурсию 100% рекомендую к посещению!

  • Я
    Яна
    22 мая 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Отличная экскурсия! Прекрасный гид Ирина! Интересный рассказ, доброжелательная атмосфера. Получила ответы на все вот вопросы. Очень познавательная, интересная, красивая поездка. Однозначно, гида Ирину порекомендую друзьям и неоднократно обращусь сама.
    Отличная экскурсия! Прекрасный гид Ирина! Интересный рассказ, доброжелательная атмосфера. Получила ответы на все вот вопросы. Очень
  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Красноярская ГЭС, Столбы и природа Сибири
    Спасибо Игорю за отлично проведённый день! Воврямя забрал из гостиницы на хорошей машине, в течение всей поездки рассказывал и показывал
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    интересные места, до которых на экскурсионном автобусе не доберёшься. Фото ГЭС у нас просто профессиональные получились! И место для перекуса подобрал хорошо. Поездка подойдет даже для тех, кому ходить тяжеловато.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «ГЭС»

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  1. Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
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  3. Живописное путешествие в Дивногорск
  4. По речным просторам Красноярья
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  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "ГЭС" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 500 до 12 540. Туристы уже оставили гидам 358 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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