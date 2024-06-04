1 чел.
По популярности
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС и смотровую Царь-Рыба
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
«Красноярская ГЭС — а вот и одно из самых масштабных технических сооружений Сибири»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
«Дивногорские уголки и Красноярская ГЭС»
11 июня в 08:00
25 июня в 08:00
12 540₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
«Вы увидите его главный символ — плотину Красноярской ГЭС — и узнаете, как человеку удалось покорить самую многоводную реку страны»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
9 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Следующая остановка — набережная города-спутника ГЭС Дивногорска»
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
«Красноярская ГЭС Апогеем путешествия будет посещение Красноярской ГЭС»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
«от Дивногорска расположен Шумихинский створ — узкий гранитный каньон, в котором и была построена Красноярская ГЭС и уникальный наклонный судоподъемник»
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 июня в 00:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Просто замечательная экскурсия. Нам её провела Анастасия. Очень легко, интересно с шутками всё рассказывает. Огромное спасибо.
- ЯЯна4 июня 2024Прекрасная экскурсия, посетили за один день много мест в городе и за городом. Игорь приятный собеседник, отвечал на наши вопросы, учитывал пожелания по времени осмотра достопримечательностей.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ЮЮлия3 июня 2024Прекрасный экскурсовод Анастасия, очень интересная и доступная подача информации, с юмором и задором. Хотели в автобусе поспать, но не удалось, настолько было интересно слушать экскурсионный материал. Анастасия-СПАСИБО!
- ИИрина3 июня 2024Гидом была Анастасия. бодрая, с юмором. Маршрут приятный. В Дивногорске очень хочется накинуть ещё хотя бы полчаса. Когда людей много, выделенного времени еле еле хватает чтобы забежать в туалет а хочется хотя бы немного прогуляться спокойно…
- ННаталья31 мая 2024Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
- ВВалентина29 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Увидели и услышали много интересного. Приняли решение, что хотим самостоятельно рассмотреть подробнее. Но самое главное это истинное
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
- ЯЯна22 мая 2024Отличная экскурсия! Прекрасный гид Ирина! Интересный рассказ, доброжелательная атмосфера. Получила ответы на все вот вопросы. Очень познавательная, интересная, красивая поездка. Однозначно, гида Ирину порекомендую друзьям и неоднократно обращусь сама.
- ААнна22 мая 2024Спасибо Игорю за отлично проведённый день! Воврямя забрал из гостиницы на хорошей машине, в течение всей поездки рассказывал и показывал
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «ГЭС»
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