Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска

Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)

«Красноярская ГЭС Апогеем путешествия будет посещение Красноярской ГЭС»