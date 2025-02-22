Экскурсия включает посещение ключевых достопримечательностей Красноярска и его окрестностей. Туристы увидят город с высоты Николаевской сопки, пройдут по старинным улочкам и насладятся видами на Енисей. В программе также посещение заповедника «Столбы» и Дивногорской набережной. Это отличная возможность познакомиться с культурой и природой региона, а также насладиться спокойствием и красотой Сибири

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Описание экскурсии

Красноярск в долине реки и с высоты

Вы увидите город, Енисей и даже дальние скалы Столбов с вершины потухшего вулкана — новой смотровой площадки на Николаевкой сопке

Гуляя по Красивому берегу, рассмотрите монументальный храм Новомучеников, а над самым обрывом над рекой разглядите статую Христа

На улочках старого центра я познакомлю вас с архитектурными памятниками прошлых эпох

По пути расскажу о том, как проходило освоение местных земель: от появления острога до наших дней

Кроме того, мы прокатимся по лучшим частям городской набережной

Заповедник «Столбы»

После отправимся в восточную долину заповедника, к подножью самой высокой скалы — Большому Такмаку. Вы увидите, где и как раньше добывали камень. И посетите уютную смотровую площадку с серебряным родником.

Лучшее за городом

Вы оцените мощь и размах Енисея с высоты стометрового Слизнёвского утёса — здесь вас будет ждать ещё одна видовая площадка, «Царь-Рыба». Прогуляетесь по одной из лучших набережных России в тихом и уютном Дивногорске. А также увидите новую смотровую Красноярской ГЭС.

Организационные детали