Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах

Откройте для себя величие Красноярска и его окрестностей: от старинных кварталов до живописных утёсов и мощных рек. Всё это в одной экскурсии
Экскурсия включает посещение ключевых достопримечательностей Красноярска и его окрестностей.

Туристы увидят город с высоты Николаевской сопки, пройдут по старинным улочкам и насладятся видами на Енисей. В программе также посещение заповедника «Столбы» и Дивногорской набережной.

Это отличная возможность познакомиться с культурой и природой региона, а также насладиться спокойствием и красотой Сибири
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные виды с высоты
  • 🏞 Посещение заповедника «Столбы»
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🌊 Прогулка по набережной Енисея
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Лучшее в Красноярске, Дивногорске и Столбах
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Николаевская сопка
  • Красноярская ГЭС
  • Дивногорская набережная
  • Большой Такмак

Описание экскурсии

Красноярск в долине реки и с высоты

  • Вы увидите город, Енисей и даже дальние скалы Столбов с вершины потухшего вулкана — новой смотровой площадки на Николаевкой сопке
  • Гуляя по Красивому берегу, рассмотрите монументальный храм Новомучеников, а над самым обрывом над рекой разглядите статую Христа
  • На улочках старого центра я познакомлю вас с архитектурными памятниками прошлых эпох
  • По пути расскажу о том, как проходило освоение местных земель: от появления острога до наших дней
  • Кроме того, мы прокатимся по лучшим частям городской набережной

Заповедник «Столбы»

После отправимся в восточную долину заповедника, к подножью самой высокой скалы — Большому Такмаку. Вы увидите, где и как раньше добывали камень. И посетите уютную смотровую площадку с серебряным родником.

Лучшее за городом

Вы оцените мощь и размах Енисея с высоты стометрового Слизнёвского утёса — здесь вас будет ждать ещё одна видовая площадка, «Царь-Рыба». Прогуляетесь по одной из лучших набережных России в тихом и уютном Дивногорске. А также увидите новую смотровую Красноярской ГЭС.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с выходами в обозначенных точках
  • Экскурсия проводится при температуре воздуха до −25 градусов
  • Можно поехать с детьми от 7 лет
  • Я могу провести экскурсию для 4 человек за доплату — 1000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 фев 2025
Потрясающая экскурсия! Если вам нужно максимально емко и полно погрузиться в знакомство с Красноярском и окрестностями, Максим лучший экскурсовод для этого.
Маршрут выстроен так, что с каждым поворотом впечатления от красоты
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вокруг только увеличиваются - лучшие смотровые площадки, локации, потрясающие истории про места и людей, с ними связанных, а кофе с видом на скалы в Дивногорске - отдельная вишенка на торте. Максим очень подробно и терпеливо отвечает на все вопросы, рассказывает не только о месте, в которое привез, но и о том, что можно ещё посмотреть, куда сходить, с чем познакомиться в городе, делиться такими нюансами из разных областей, что не заразиться от него любовью к этому краю просто невозможно.
От всего сердца рекомендую начать знакомство с Красноярском именно с этой экскурсии. Теперь обязательно хочется вернуться сюда летом и я точно знаю, кто будет нашим экскурсоводом)

Светлана
19 фев 2025
Спасибо Максиму за экскурсию, очень интересно и познавательно! Захотелось вернуться в Красноярск еще 😉
Спасибо Максиму за экскурсию, очень интересно и познавательно! Захотелось вернуться в Красноярск еще 😉Спасибо Максиму за экскурсию, очень интересно и познавательно! Захотелось вернуться в Красноярск еще 😉Спасибо Максиму за экскурсию, очень интересно и познавательно! Захотелось вернуться в Красноярск еще 😉Спасибо Максиму за экскурсию, очень интересно и познавательно! Захотелось вернуться в Красноярск еще 😉Спасибо Максиму за экскурсию, очень интересно и познавательно! Захотелось вернуться в Красноярск еще 😉
А
4 янв 2025
Отличная экскурсия.
Максиму большое спасибо.
Интересно, познавательно и на одном дыхание.
🤝

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