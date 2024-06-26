Экскурсии от вашего отеля в Красноярске

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Красноярске, цены от 6 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Живописное путешествие в Дивногорск
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
73 отзыва
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
245 отзывов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
1240011 160 за всё до 3 чел.
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
8 500 за всё до 3 чел.
Тропа шаманов - места силы Красноярска
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
6 500 за всё до 3 чел.
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: треккинг по Торгашинскому хребту и пикник
Проведите время вдали от городской суеты на индивидуальной экскурсии по Торгашинскому хребту. Вас ждут фантастические виды и пикник у скалы Сивая
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    26 июня 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Насыщенная на события и достопримечательности однодневная поездка. Гид Елена - отличный рассказчик и эрудированный человек. Рекомендую всем кто посещает Красноярск!
  • Н
    Нина
    25 июня 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Прекрасное путешествие с прекрасным гидом. Ирина очень интересно рассказывает, много информации. Путешествовали на машине, машина в отличном состоянии, водитель профессионал. Поездеа была очень комфортной. ГЭС поражает воображение, Дивногорск расположен в очень живописном месте.
    Прекрасное путешествие с прекрасным гидом. Ирина очень интересно рассказывает, много информации. Путешествовали на машине, машина в
  • Е
    Евгений
    24 июня 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Очень рекомендую воспользоваться услугами нашего гида Ирины, которая организовала для нас великолепное путешествие в Дивногорск с посещением Красноярской ГЭС и
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    наиболее интересных мест на маршруте. Сбалансированное представление информации по каждой точке нашего маршрута, все очень информативно, по существу и без лишних деталей, ни один вопрос не остался без ответа. В результате у нас сохранилось очень целостное впечатление от всего увиденного, и, по сути - экскурсия в Дивногорск вылилась в полноценное знакомство с Красноярском, Красноярским краем и его замечательными людьми. Обязательно вернемся еще раз.

  • Л
    Лада
    22 июня 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Прекрасная экскурсия. Еленаочень хороший рассказчик. Доброжелательная и веселая
  • М
    Мария
    20 июня 2024
    Живописное путешествие в Дивногорск
    Ирина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичный и актуальный рассказ, отлично
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    выверенная программа показывает профессионала во всей красе! С удовольствием вернусь к Ирине еще и буду рекомендовать всем знакомым как большого знатока края и талантливого организатора, который очень внимателен к туристам и при этом безусловно сильно любит эти места! 💚💚💚

    Ирина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичныйИрина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичныйИрина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичный
  • Е
    Елена
    17 июня 2024
    Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
    Шикарная экскурсия. Очень понравилась. Все было на высшем уровне. Большое спасибо Лене Саленковой. Она профессионал. Буду рекомендовать ее экскурсии всем. Большое спасибо!
    Шикарная экскурсия. Очень понравиласьШикарная экскурсия. Очень понравиласьШикарная экскурсия. Очень понравиласьШикарная экскурсия. Очень понравилась
  • Н
    Наталья
    12 июня 2024
    Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
    Спасибо организаторам и экскурсоводу за впечатления и заряд энергии. Сложность по физ. нагрузке средняя, если вы без подготовки будет тяжеловато местами, но гид поддержит и вдохновит осилить весь путь.
  • Т
    Татьяна
    11 июня 2024
    Тропа шаманов - места силы Красноярска
    Хочу выразить благодарность гиду Елене, за отлично проведённое время! Вместе с Еленой мы поднялись по Торгашинской лестнице,которая является самой длинной
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    лестницей в России. На вершине хребта нас застал сильный ветер, что только добавило атмосферы, это действительно места силы! Живописная природа, чистый воздух. Мы поднялись по скале Тамаре и дошли до скалы Арка, где загадали желание, а после мы спрятались от ветра за скалой и пили чай с вкусными бутербродами, любуясь прекрасными видами открывшимися нам со скалы. Елена очень внимательная, с ней было легко и приятно вести диалог на протяжении всего пути. А ещё Елена прекрасный фотограф, столько красивых снимков и видео у меня осталось после прогулки, спасибо за это Елене. 😊 Также Елена знает, где самые вкусные круассаны в Красноярске, это бонус после экскурсии! 😀 Было интересно и весело! Моя искренняя рекомендация! ☺

    Хочу выразить благодарность гиду Елене, за отлично проведённое время! Вместе с Еленой мы поднялись по ТоргашинскойХочу выразить благодарность гиду Елене, за отлично проведённое время! Вместе с Еленой мы поднялись по ТоргашинскойХочу выразить благодарность гиду Елене, за отлично проведённое время! Вместе с Еленой мы поднялись по Торгашинской
  • В
    Виктор
    24 апреля 2024
    Тропа шаманов - места силы Красноярска
    Наконец-то я посетил Красноярские столбы, прошел по самой длинной лестнице России и даже побывал в местах сильной силы шаманов -
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    давно хотел и вот сбылась мечта. Елена отличный гид - сам я ничего об этих местах не знал кроме того что есть столбы и все. Отлично организовано т. к. я в командировке времени самому искать куда пойти нет, а тут раз и ты уже там - шикарно.

    Наконец-то я посетил Красноярские столбы, прошел по самой длинной лестнице России и даже побывал в местах
  • Е
    Евгения
    25 февраля 2024
    Познакомиться с Красноярском за 3 часа
    Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «От вашего отеля»

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  1. Живописное путешествие в Дивногорск
  2. Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
  3. Познакомиться с Красноярском за 3 часа
  4. Тропа шаманов - места силы Красноярска
  5. Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2024
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