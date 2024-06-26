1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Живописное путешествие в Дивногорск из Красноярска
Исследуйте живописные уголки Сибири и культурное наследие Дивногорска в комфортной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
6 июля в 09:30
7 июля в 09:30
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
16 июля в 10:00
17 июля в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: треккинг по Торгашинскому хребту и пикник
Проведите время вдали от городской суеты на индивидуальной экскурсии по Торгашинскому хребту. Вас ждут фантастические виды и пикник у скалы Сивая
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил26 июня 2024Насыщенная на события и достопримечательности однодневная поездка. Гид Елена - отличный рассказчик и эрудированный человек. Рекомендую всем кто посещает Красноярск!
- ННина25 июня 2024Прекрасное путешествие с прекрасным гидом. Ирина очень интересно рассказывает, много информации. Путешествовали на машине, машина в отличном состоянии, водитель профессионал. Поездеа была очень комфортной. ГЭС поражает воображение, Дивногорск расположен в очень живописном месте.
- ЕЕвгений24 июня 2024Очень рекомендую воспользоваться услугами нашего гида Ирины, которая организовала для нас великолепное путешествие в Дивногорск с посещением Красноярской ГЭС и
- ЛЛада22 июня 2024Прекрасная экскурсия. Еленаочень хороший рассказчик. Доброжелательная и веселая
- ММария20 июня 2024Ирина - потрясающий гид, которому смело можно доверить ваше знакомство с Красноярском и окрестностями: живой, лаконичный и актуальный рассказ, отлично
- ЕЕлена17 июня 2024Шикарная экскурсия. Очень понравилась. Все было на высшем уровне. Большое спасибо Лене Саленковой. Она профессионал. Буду рекомендовать ее экскурсии всем. Большое спасибо!
- ННаталья12 июня 2024Спасибо организаторам и экскурсоводу за впечатления и заряд энергии. Сложность по физ. нагрузке средняя, если вы без подготовки будет тяжеловато местами, но гид поддержит и вдохновит осилить весь путь.
- ТТатьяна11 июня 2024Хочу выразить благодарность гиду Елене, за отлично проведённое время! Вместе с Еленой мы поднялись по Торгашинской лестнице,которая является самой длинной
- ВВиктор24 апреля 2024Наконец-то я посетил Красноярские столбы, прошел по самой длинной лестнице России и даже побывал в местах сильной силы шаманов -
- ЕЕвгения25 февраля 2024Экскурсовод Ирина- самый лучший специалист! Попросили приехать раньше, мгновенно среагировала и приехала! Провела великолепную экскурсию! Посоветовала где купить вкуснейшую рыбу! Мы остались в восторге от города, только благодаря Ирине! Огромное спасибо за Ваш труд❤️❤️❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «От вашего отеля»
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