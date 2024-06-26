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лестницей в России. На вершине хребта нас застал сильный ветер, что только добавило атмосферы, это действительно места силы! Живописная природа, чистый воздух. Мы поднялись по скале Тамаре и дошли до скалы Арка, где загадали желание, а после мы спрятались от ветра за скалой и пили чай с вкусными бутербродами, любуясь прекрасными видами открывшимися нам со скалы. Елена очень внимательная, с ней было легко и приятно вести диалог на протяжении всего пути. А ещё Елена прекрасный фотограф, столько красивых снимков и видео у меня осталось после прогулки, спасибо за это Елене. 😊 Также Елена знает, где самые вкусные круассаны в Красноярске, это бонус после экскурсии! 😀 Было интересно и весело! Моя искренняя рекомендация! ☺