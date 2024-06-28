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заранее за недели 2 спланировали эту экскурсию и внесли предоплату, о чем совершенно не сожалею, потому что на эти экскурсии ещё тот спрос и не факт,что позвонив в этот день,Вы будете обладателем такого замечательного шанса,как мы. Прекрасное вождение авто Еленой оставило только положительные эмоции,много много интересной информации в сопровождении,что мой сын 10лет запереживал за неё,как же она не устаёт в таком режиме. Сын однозначно летом хочет приехать и экскурсию взять ещё раз с Еленой,это для меня очень ценно. Грамотно выстроенный маршрут,мы и ходили и ездили, много красивых видов запечатлели на фото,а уточки на берегу Енисея в Дивногорске просто чудо какое то. Всем гостям города советую при наличии времени выбрать именно эту экскурсию,она мне показалась при выборе более расширенной и я не сожалею,повторюсь,мы не устали и остались только с позитивными эмоциями и прекрасным настроением,Елена нас даже довезла до дома,за что отдельное спасибо. Процветания,успехов, здоровья и всего только самого наилучшего от нас!