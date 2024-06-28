1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
Начало: ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
от 8 500₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборСаянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
Расписание: Ежедневно в 10:00
16 июля в 10:00
18 июля в 10:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав28 июня 2024Были семьёй 27.06.24 на индивидуальной экскурсии. Всё понравилось, Валерий Фёдорович учёл все пожелания по маршруту, дал рекомендации какие места ещё посетить и как до них лучше добраться. Было интересно и познавательно. Спасибо за проведённое время!
- ППавел19 мая 2024Прекрасная экскурсия. Валерий Федорович показал нам всё и рассказал. Очень высокий класс. Глубокие знания+ любовь к своему краю. Огромная благодарность. Рекомендую брать экскурсии только здесь.
- ННадежда25 марта 2024Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один деньСказать, что нам понравилось, ничего не сказать))Елена-человек настолько знающий историю своего края,что наши 6 -7часов пролетели,как на одном дыхании! Мы
- ЕЕвгения20 ноября 2023Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один деньЭкскурсия прошла на высшем уровне. Ольга отличный гид. Нешаблонная подача материала, хорошие фотки, корректировка времени экскурсии, помощь в выборе для дальнейших прогулок по городу и мест для посещения в крае.
- ННина15 сентября 2023Ездили в конце августа на экскурсию, экскурсовод Дмитрий. Очень всё понравилось. Рассказал и исторические факты и городские легенды, показал главные достопримечательности Красноярска и Дивногорска. Ответил на все интересующие вопросы.
- ИИрина23 августа 2023Большое спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию! С удовольствием прогулялись по самой длинной лестнице в России на Торгашинском хребте,
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Овсянка»
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