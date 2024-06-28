Овсянка – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Овсянка» в Красноярске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
На машине
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
Начало: ул. Александра Матросова, 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
от 8 500 за всё до 2 чел.
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
На машине
51 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
Начало: Площадь Мира
Расписание: Ежедневно в 10:00
16 июля в 10:00
18 июля в 10:00
7 500 за всё до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
На машине
9 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
Узнайте два старинных города за один день! Пешеходная прогулка по Красноярску, посещение Овсянки и Дивногорска
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
13 июля в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    28 июня 2024
    Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
    Были семьёй 27.06.24 на индивидуальной экскурсии. Всё понравилось, Валерий Фёдорович учёл все пожелания по маршруту, дал рекомендации какие места ещё посетить и как до них лучше добраться. Было интересно и познавательно. Спасибо за проведённое время!
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Саянское созвездие Сибири: Дивногорск, Овсянка и Красноярская ГЭС
    Прекрасная экскурсия. Валерий Федорович показал нам всё и рассказал. Очень высокий класс. Глубокие знания+ любовь к своему краю. Огромная благодарность. Рекомендую брать экскурсии только здесь.
  • Н
    Надежда
    25 марта 2024
    Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
    Сказать, что нам понравилось, ничего не сказать))Елена-человек настолько знающий историю своего края,что наши 6 -7часов пролетели,как на одном дыхании! Мы
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    заранее за недели 2 спланировали эту экскурсию и внесли предоплату, о чем совершенно не сожалею, потому что на эти экскурсии ещё тот спрос и не факт,что позвонив в этот день,Вы будете обладателем такого замечательного шанса,как мы. Прекрасное вождение авто Еленой оставило только положительные эмоции,много много интересной информации в сопровождении,что мой сын 10лет запереживал за неё,как же она не устаёт в таком режиме. Сын однозначно летом хочет приехать и экскурсию взять ещё раз с Еленой,это для меня очень ценно. Грамотно выстроенный маршрут,мы и ходили и ездили, много красивых видов запечатлели на фото,а уточки на берегу Енисея в Дивногорске просто чудо какое то. Всем гостям города советую при наличии времени выбрать именно эту экскурсию,она мне показалась при выборе более расширенной и я не сожалею,повторюсь,мы не устали и остались только с позитивными эмоциями и прекрасным настроением,Елена нас даже довезла до дома,за что отдельное спасибо. Процветания,успехов, здоровья и всего только самого наилучшего от нас!

  • Е
    Евгения
    20 ноября 2023
    Красноярск, Дивногорск, ГЭС и «Бобровый лог» за один день
    Экскурсия прошла на высшем уровне. Ольга отличный гид. Нешаблонная подача материала, хорошие фотки, корректировка времени экскурсии, помощь в выборе для дальнейших прогулок по городу и мест для посещения в крае.
  • Н
    Нина
    15 сентября 2023
    Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
    Ездили в конце августа на экскурсию, экскурсовод Дмитрий. Очень всё понравилось. Рассказал и исторические факты и городские легенды, показал главные достопримечательности Красноярска и Дивногорска. Ответил на все интересующие вопросы.
  • И
    Ирина
    23 августа 2023
    Красноярск и Дивногорск за 1 день на транспорте туристов
    Большое спасибо Николаю за познавательную и интересную экскурсию! С удовольствием прогулялись по самой длинной лестнице в России на Торгашинском хребте,
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    полюбовались Красноярский столбами, восхитились Енисеем в Дивногорске, сфотографировались с Царь -рыбой, оглядели Красноярск с Николаевской сопки и узнали много нового про Красноярский край!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Овсянка»

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  1. Сибирская Швейцария «- тур в город Дивный, на ГЭС и» Столбы
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  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июле 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Овсянка" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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