Отправьтесь в праздничное путешествие по сияющему Красноярску! В новогодний период город одевается в особый, волшебный наряд.
На двухчасовой вечерней экскурсии вы увидите, как местные улицы, мосты и памятники преображаются в сиянии тысяч огней, создавая неповторимую атмосферу зимней сказки.
Описание экскурсии
Сияние зимнего вечера Приглашаем вас на вечернюю прогулку, чтобы отвлечься от праздничной суеты и насладиться особой атмосферой Нового года на двухчасовой экскурсии по Красноярску. Вы откроете для себя праздничный город: Коммунальный и Вантовый мосты в сиянии иллюминации, прогуляетесь по набережной величественного Енисея. А кульминацией станет посещение часовни Параскевы Пятницы, с высоты которой откроется панорамный вид на сверкающий в ночи новогодний Красноярск! Важная информация:
Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек • Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников) в группе до 19 человек • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтаны
- Коммунальный мост
- Вантовый мост
- Памятник командору Резанову
- Площадь Мира
- Часовня Параскевы Пятницы
Что включено
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек
- Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников) в группе до 19 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
С
Светлана
20 ноя 2025
Увидели ночной Красноярск с холма Покровка, узнали на каком месте основался город, узнали про бронзовых сусликов, которых будем искать в следующей поездке😍. Спасибо Марине и водителю за экскурсию, желаем дальнейшего процветания вашего дела🙌
Е
Елоева
6 ноя 2025
Спасибо большое экскурсоводу Марине и агентству «Город-сказка» за интереснейшую обзорную экскурсию по вечернему Красноярску «Огни большого города» 28.10.2025г! Очень познавательно, эмоционально и интересно! За 2 часа нас провели и провезли
А
Анна
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, девушка Марина отличный гид, презентовала Красноярск на высшем уровне! Остались только самые положительные впечатления
А
Антон
28 окт 2025
Очень познавательно и интересно. Город реально порадывал
В
Вера
27 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Экскурсовод Марина знаток своего дела, было очень интересно ее слушать. Два часа пролетели как миг
С
Сергей
18 окт 2025
Все прошло отлично, интересно, несмотря на холод было очень увлекательно.
Е
Елена
11 окт 2025
Хорошая экскурсия, много интересного. Экскурсовод Марина позитивная, очень интересно рассказывает.
Е
Екатерина
10 окт 2025
Спасибо большое Марине за увлекательную познавательную экскурсию
Л
Любовь
3 окт 2025
Ночной Красноярск прекрасен! Спасибо за экскурсию и профессионализм экскурсовода
К
Каблова
24 сен 2025
Всё было отлично, на высшем уровне
Р
Роман
13 сен 2025
Восхитительная экскурсия Алены Андреевны, прекрасное знание истории города и ее чудесное акапелла из "Юнона и Авось" не смогли оставить никого равнодушным!!! Всем рекомендую!
Б
Баир
10 сен 2025
Всё было интересно, познавательно и красиво
Т
Татьяна
4 сен 2025
Интересная экскурсия, проехались по ночному Красноярску под увлекательные рассказы гида Марины. Увидели знаковые места города в свете ночных огней.
О
Оксана
4 сен 2025
Интересная экскурсия, гид Марина просто и увлекательно рассказывала об истории и о настоящем города. Точно по времени закончили. Благодарю
С
Светлана
28 авг 2025
Все очень понравилось! Познавательно! Комфортно! Дождь нас не испугал) Рекомендую турагента. Спасибо!
Входит в следующие категории Красноярска
