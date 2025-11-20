Сияние зимнего вечера Приглашаем вас на вечернюю прогулку, чтобы отвлечься от праздничной суеты и насладиться особой атмосферой Нового года на двухчасовой экскурсии по Красноярску. Вы откроете для себя праздничный город: Коммунальный и Вантовый мосты в сиянии иллюминации, прогуляетесь по набережной величественного Енисея. А кульминацией станет посещение часовни Параскевы Пятницы, с высоты которой откроется панорамный вид на сверкающий в ночи новогодний Красноярск! Важная информация:

Экскурсия состоится при наборе группы от 3-х человек • Экскурсия проходит на микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников) в группе до 19 человек • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.