Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Красноярск под покровом ночи

Увидеть «визитные карточки» города в волшебном вечернем свете на авто-пешеходной экскурсии
Вас ждет атмосферное путешествие по Красноярску после заката, когда старинные здания, мосты и памятники нарядно подсвечены.

Вы рассмотрите главные достопримечательности в новом ракурсе, услышите о прошлом города и узнаете, чем он живет и дышит сегодня.

А также впечатлитесь панорамным видом на огни ночного Красноярска с часовни Святой великомученицы Параскевы Пятницы!
4.8
34 отзыва
Красноярск под покровом ночи
Красноярск под покровом ночи
Красноярск под покровом ночи

Описание экскурсии

Красноярск сквозь века

Вы узнаете, какими были первооткрыватели Сибири, зачем они пришли в наши края и как строили будущий город Красный Яр. Услышите о нравах первых диких народностей, населявших берега Енисея, и о суровом характере местных женщин. Проследите историю города на протяжении столетий и раскроете, почему именно здесь в советское время появилось первое в стране казино. Кроме того, я обязательно расскажу о перспективах, которые открываются перед Красноярском сегодня.

Магия ночного Красноярска

Красноярск славится не только богатой историей, но и любопытными достопримечательностями и живописными видами. Вы увидите переливающуюся в вечернем свете гладь могучего Енисея, летом посмотрите шоу поющих фонтанов (если они работают в этот день) на Театральной площади и оцените Вантовый и Коммунальный мосты. А еще рассмотрите Триумфальную арку и памятник командору Резанову на площади Мира, отыщете скульптуру «Лошадь белая» и прокатитесь мимо мемориала Победы.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в любое время, но в 22:00 и позднее необходима доплата за ночное время. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
  • Программа экскурсии и маршрут могут быть скорректированы по вашему желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6314 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
6
3
2
1
Е
Ночные города очень красивые. Красноярск в том числе. Город очень интересный. Рекомендую посмотреть город именно после 21.00 - 22.00.
Ночные города очень красивые. Красноярск в том числе. Город очень интересный. Рекомендую посмотреть город именно после 21.00 - 22.00.
Ночные города очень красивые. Красноярск в том числе. Город очень интересный. Рекомендую посмотреть город именно после 21.00 - 22.00.
Ночные города очень красивые. Красноярск в том числе. Город очень интересный. Рекомендую посмотреть город именно после 21.00 - 22.00.
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А
Спасибо Светлане - отличный рассказчик, заинтересованный гид, прекрасный заботливый человек!!!
Максимально помогла увидеть всё возможное в ночном городе и рядом, учитывая наши "пересадочные" несколько часов.
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Андрей
Отлично прошел вечер благодаря нашему гиду Светлане.
Отлично прошел вечер благодаря нашему гиду Светлане.
Отлично прошел вечер благодаря нашему гиду Светлане.
Отлично прошел вечер благодаря нашему гиду Светлане.
Отлично прошел вечер благодаря нашему гиду Светлане.
Отлично прошел вечер благодаря нашему гиду Светлане.
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Рустем
Отличный вариант для первого знакомства с городом дочюстопримечательностями
Отличный вариант для первого знакомства с городом дочюстопримечательностями
Отличный вариант для первого знакомства с городом дочюстопримечательностями
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О
Нам экскурсия понравилась, именно то, что мы и ожидали, не перегружена историческим фактами, зато много рассказов из личного опыта, городских баек, историй про современников, и, конечно, все знаковые места города с шикарной подсветкой и завораживаюшая ночная панорама города. Гид Анастасия - прекрасный собеседник, найдёт общий язык с человеком любого возраста, ненавязчиво, если нужно, поможет и с фото… Нам всё понравилось.
Нам экскурсия понравилась, именно то, что мы и ожидали, не перегружена историческим фактами, зато много рассказов
Нам экскурсия понравилась, именно то, что мы и ожидали, не перегружена историческим фактами, зато много рассказов
Нам экскурсия понравилась, именно то, что мы и ожидали, не перегружена историческим фактами, зато много рассказов
Нам экскурсия понравилась, именно то, что мы и ожидали, не перегружена историческим фактами, зато много рассказов
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Анджела
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии еще светило солнце и назвать экскурсию ночной я бы не смогла. Девушка -милое, юное
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создание, провезла по знаковым местам Красноярска, проговорила текст ну как бы и все. 3 года назад я была на этой же экскурси, но во первых она была реально в темноте, а во вторых гидом был парень, кажется Дмитрий. Вот это был рассказчик на 5+. Просто настолько интересно подавал информацию. Что запомнился своим мамтерством рассказчика. Поэтому и в этот приезд захотела повторить. Но «не случилось». Произошло «чистенько но бедненько», и вроде претензий нет, но как- то без огня и жизни. Мне кажется в гиды надо брать людей немного повзрослее, хотя бы тех, кто помнит как выглядел фонтан-каскад с реками. Чтобы можно было поговорить, порассуждать а не просто выслушать выученную историю города. Такой текст можно просто прочитать в интернет-ресурсах. Эта милая девушка родилась в этом веке и она в силу своего возраста не подкопила знаний и опыта. К ней претензий нет. Вроде отработала, меня повозили по городу. Но как то осталось чувство кофейной водички, а не хорошего, крепкого, горького напитка, в меру горячего и с правильной пенкой. Но ей я благодарна за то, что показала улицу Горького. Это очень красивый пример восстановления и бережного отношения к истории. Фотографии сделаны на ночной экскурсии.

Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии+1
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии
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