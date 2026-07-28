Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Вы узнаете, какими были первооткрыватели Сибири, зачем они пришли в наши края и как строили будущий город Красный Яр. Услышите о нравах первых диких народностей, населявших берега Енисея, и о суровом характере местных женщин. Проследите историю города на протяжении столетий и раскроете, почему именно здесь в советское время появилось первое в стране казино. Кроме того, я обязательно расскажу о перспективах, которые открываются перед Красноярском сегодня.
Магия ночного Красноярска
Красноярск славится не только богатой историей, но и любопытными достопримечательностями и живописными видами. Вы увидите переливающуюся в вечернем свете гладь могучего Енисея, летом посмотрите шоу поющих фонтанов (если они работают в этот день) на Театральной площади и оцените Вантовый и Коммунальный мосты. А еще рассмотрите Триумфальную арку и памятник командору Резанову на площади Мира, отыщете скульптуру «Лошадь белая» и прокатитесь мимо мемориала Победы.
Организационные детали
Экскурсия может начаться в любое время, но в 22:00 и позднее необходима доплата за ночное время. Подробности уточняйте в переписке с гидом.
Программа экскурсии и маршрут могут быть скорректированы по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6314 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
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–
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–
Е
Елена
Ночные города очень красивые. Красноярск в том числе. Город очень интересный. Рекомендую посмотреть город именно после 21.00 - 22.00.
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А
Александр
Спасибо Светлане - отличный рассказчик, заинтересованный гид, прекрасный заботливый человек!!! Максимально помогла увидеть всё возможное в ночном городе и рядом, учитывая наши "пересадочные" несколько часов.
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Андрей
Отлично прошел вечер благодаря нашему гиду Светлане.
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Рустем
Отличный вариант для первого знакомства с городом дочюстопримечательностями
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О
Ольга
Нам экскурсия понравилась, именно то, что мы и ожидали, не перегружена историческим фактами, зато много рассказов из личного опыта, городских баек, историй про современников, и, конечно, все знаковые места города с шикарной подсветкой и завораживаюшая ночная панорама города. Гид Анастасия - прекрасный собеседник, найдёт общий язык с человеком любого возраста, ненавязчиво, если нужно, поможет и с фото… Нам всё понравилось.
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Анджела
Очень милая девушка с водителем приехали в отель и после экскурсии вернули обратно. Во время экскурсии еще светило солнце и назвать экскурсию ночной я бы не смогла. Девушка -милое, юное читать дальшеуменьшить
создание, провезла по знаковым местам Красноярска, проговорила текст ну как бы и все. 3 года назад я была на этой же экскурси, но во первых она была реально в темноте, а во вторых гидом был парень, кажется Дмитрий. Вот это был рассказчик на 5+. Просто настолько интересно подавал информацию. Что запомнился своим мамтерством рассказчика. Поэтому и в этот приезд захотела повторить. Но «не случилось». Произошло «чистенько но бедненько», и вроде претензий нет, но как- то без огня и жизни. Мне кажется в гиды надо брать людей немного повзрослее, хотя бы тех, кто помнит как выглядел фонтан-каскад с реками. Чтобы можно было поговорить, порассуждать а не просто выслушать выученную историю города. Такой текст можно просто прочитать в интернет-ресурсах. Эта милая девушка родилась в этом веке и она в силу своего возраста не подкопила знаний и опыта. К ней претензий нет. Вроде отработала, меня повозили по городу. Но как то осталось чувство кофейной водички, а не хорошего, крепкого, горького напитка, в меру горячего и с правильной пенкой. Но ей я благодарна за то, что показала улицу Горького. Это очень красивый пример восстановления и бережного отношения к истории. Фотографии сделаны на ночной экскурсии.
+1
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