Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Вас ждет атмосферное путешествие по Красноярску после заката, когда старинные здания, мосты и памятники нарядно подсвечены. Вы рассмотрите главные достопримечательности в новом ракурсе, услышите о прошлом города и узнаете, чем он живет и дышит сегодня. А также впечатлитесь панорамным видом на огни ночного Красноярска с часовни Святой великомученицы Параскевы Пятницы!

Описание экскурсии

Красноярск сквозь века

Вы узнаете, какими были первооткрыватели Сибири, зачем они пришли в наши края и как строили будущий город Красный Яр. Услышите о нравах первых диких народностей, населявших берега Енисея, и о суровом характере местных женщин. Проследите историю города на протяжении столетий и раскроете, почему именно здесь в советское время появилось первое в стране казино. Кроме того, я обязательно расскажу о перспективах, которые открываются перед Красноярском сегодня.

Магия ночного Красноярска

Красноярск славится не только богатой историей, но и любопытными достопримечательностями и живописными видами. Вы увидите переливающуюся в вечернем свете гладь могучего Енисея, летом посмотрите шоу поющих фонтанов (если они работают в этот день) на Театральной площади и оцените Вантовый и Коммунальный мосты. А еще рассмотрите Триумфальную арку и памятник командору Резанову на площади Мира, отыщете скульптуру «Лошадь белая» и прокатитесь мимо мемориала Победы.

Организационные детали