Сергей проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Красноярск сквозь века

Вы узнаете, какими были первооткрыватели Сибири, зачем они пришли в наши края и как строили будущий город 🏙️ Красный Яр. Услышите о нравах первых диких народностей, населявших берега Енисея, и о суровом характере местных женщин. Проследите историю 📖 города на протяжении столетий и раскроете, почему именно здесь в советское время появилось первое в стране казино. Кроме того, я обязательно расскажу о перспективах, которые открываются перед Красноярском сегодня.

Магия ночного Красноярска

Красноярск славится не только богатой историей, но и любопытными достопримечательностями 🏛️ и живописными видами. Вы увидите переливающуюся в вечернем свете гладь могучего Енисея, посмотрите шоу поющих фонтанов на Театральной площади и оцените Вантовый и Коммунальный мосты. А еще рассмотрите Триумфальную арку и памятник командору Резанову на площади Мира, отыщете скульптуру «Лошадь белая» и посетите мемориал Победы.

Организационные детали

Программа экскурсии 🧭 и маршрут могут быть скорректированы по вашему желанию.