Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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Красноярск под покровом ночи

Увидеть «визитные карточки» города в волшебном вечернем свете на авто-пешеходной экскурсии

Сергей
Сергей – представитель из Красноярска
Вас ждет атмосферное путешествие по Красноярску после заката, когда старинные здания, мосты и памятники нарядно подсвечены.

Вы рассмотрите главные достопримечательности 🏛️ в новом ракурсе, услышите о прошлом города и узнаете, чем он живет и дышит сегодня.

А также впечатлитесь панорамным видом на огни ночного Красноярска с часовни Святой великомученицы Параскевы Пятницы!
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Красноярск под покровом ночи
Красноярск под покровом ночи

Что вас ожидает

Красноярск сквозь века
Вы узнаете, какими были первооткрыватели Сибири, зачем они пришли в наши края и как строили будущий город 🏙️ Красный Яр. Услышите о нравах первых диких народностей, населявших берега Енисея, и о суровом характере местных женщин. Проследите историю 📖 города на протяжении столетий и раскроете, почему именно здесь в советское время появилось первое в стране казино. Кроме того, я обязательно расскажу о перспективах, которые открываются перед Красноярском сегодня.

Магия ночного Красноярска
Красноярск славится не только богатой историей, но и любопытными достопримечательностями 🏛️ и живописными видами. Вы увидите переливающуюся в вечернем свете гладь могучего Енисея, посмотрите шоу поющих фонтанов на Театральной площади и оцените Вантовый и Коммунальный мосты. А еще рассмотрите Триумфальную арку и памятник командору Резанову на площади Мира, отыщете скульптуру «Лошадь белая» и посетите мемориал Победы.

Организационные детали

Программа экскурсии 🧭 и маршрут могут быть скорректированы по вашему желанию.

Красноярск под покровом ночи
Красноярск под покровом ночи
Красноярск под покровом ночи
Красноярск под покровом ночи
Красноярск под покровом ночи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск и Новосибирск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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