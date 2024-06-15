Вечерний Красноярск особенно красив! Ночная подсветка зданий, мостов и памятников придаёт городу особый шарм. Именно поэтому на обзорную экскурсию лучше всего отправляться после заката.
Вы узнаете город с другой стороны, побываете на смотровых площадках и полюбуетесь современной архитектурой.
Вы узнаете город с другой стороны, побываете на смотровых площадках и полюбуетесь современной архитектурой.
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На двухчасовой обзорной экскурсии вы проедете на автобусе живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями. И услышите о событиях как далёкого прошлого, так и сегодняшних дней.
Важнейшие достопримечательности:
- Коммунальный мост с его удивительной подсветкой
- Необычный вантовый мост
- Набережная вдоль могучей реки Енисей
- Торгашинская лестница
Остановки для фотографирования:
- Театральная площадь, набережная, Коммунальный мост
- Площадь Мира, набережная, вантовый мост
- Караульная гора, часовня Параскевы Пятницы
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе, микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Провели экскурсии для 2272 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.Задать вопрос
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