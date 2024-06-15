Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску

Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Вечерний Красноярск особенно красив! Ночная подсветка зданий, мостов и памятников придаёт городу особый шарм. Именно поэтому на обзорную экскурсию лучше всего отправляться после заката.

Вы узнаете город с другой стороны, побываете на смотровых площадках и полюбуетесь современной архитектурой.
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На двухчасовой обзорной экскурсии вы проедете на автобусе живописными улочками вдоль набережных и площадей, освещенных разноцветными ночными огнями. И услышите о событиях как далёкого прошлого, так и сегодняшних дней.

Важнейшие достопримечательности:

  • Коммунальный мост с его удивительной подсветкой
  • Необычный вантовый мост
  • Набережная вдоль могучей реки Енисей
  • Торгашинская лестница

Остановки для фотографирования:

  • Театральная площадь, набережная, Коммунальный мост
  • Площадь Мира, набережная, вантовый мост
  • Караульная гора, часовня Параскевы Пятницы

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, микроавтобусе или минивэне (в зависимости от количества участников)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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