Групповая
до 20 чел.
Новогодняя экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Начало: Улица Урицкого, 94
«Пешеходная новогодняя экскурсия по центру Красноярска — это уникальная возможность увидеть город в самом сказочном и сияющем обличье»
Расписание: По четвергам в 17:00
11 дек в 17:00
18 дек в 17:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
К новогоднему столу: шоколадная фабрика и вкус Сибири
Начало: По договорённости
«Встретьте Новый год с сибирским размахом и вкусом»
Расписание: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00
Завтра в 09:00
7 дек в 09:00
9000 ₽ за всё до 2 чел.
-
15%
Групповая
Новогодние огни Красноярска
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
1700 ₽
2000 ₽ за человека
