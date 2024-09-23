4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
«Летом он пронизан солнцем, а зимой каждая иголочка на ветках деревьев обрастает инеем»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
7 340₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Водная прогулка
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Заглянем и за ГЭС — туда, где лежит бесконечная водная гладь Красноярского моря, зимой скованная льдом»
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные места Торгашинского хребта: скалы, гроты и мистический кот
Треккинг-экскурсия по дну древнего моря
«Вам понадобится удобная одежда, не стесняющая движений, и спортивная обувь (зимой — нескользящие ботинки)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 сентября 2024Нам очень понравилось, как составлен маршрут, мы не только максимально близко увидели ГЭС, но и благодаря гиду увидели чудесные панорамы на Ману и Енисей) однозначно рекомендуем!
- ААбдулла21 августа 2024Тимофею - долгих лет и много новых задумок. Мы еще обязательно вернемся
- ЕЕкатерина17 августа 2024Огромное-огромное-огромное спасибо Тимофею!;) Всё очень понравилось!!! Конечно, сложно передать словами те эмоции, которые испытываешь, посещая такие красивые места, от прекрасных видов
- ООльга16 августа 2024Замечательная экскурсия! Виды захватывают дух! Все прошло очень динамично и захватывающе. Илья очень внимателен ко всем участникам группы, доброжелателен и
- ЮЮлия16 августа 2024Невероятно интересная, познавательная и динамичная экскурсия. Весь маршрут продуман до мелочей с тем, чтобы максимально показать нам, гостям, историю края,
- ГГалина25 июля 2024Большое спасибо Александру за этот день! (Тимофей не смог провести экскурсию, но прислал гида на замену). Я смогла увидеть Енисей
- ККонстантин6 июля 2022Енисейск и старинные сибирские селаПотрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
- ААндрей16 ноября 2020Енисейск и старинные сибирские селаОрганизация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
- ССвелана11 ноября 2020Енисейск и старинные сибирские селаОчень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Зимние»
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