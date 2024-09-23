Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Красноярску

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Красноярске, цены от 7 340 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Секреты Енисея
На машине
24 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
«Летом он пронизан солнцем, а зимой каждая иголочка на ветках деревьев обрастает инеем»
1 окт в 08:30
2 окт в 08:30
7 340 за всё до 4 чел.
Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
На машине
18 отзывов
6.5 часов
Водная прогулка
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
«Заглянем и за ГЭС — туда, где лежит бесконечная водная гладь Красноярского моря, зимой скованная льдом»
Завтра в 08:00
29 сен в 08:00
10 500 за всё до 4 чел.
Удивительные места Торгашинского хребта: скалы, гроты и мистический кот
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительные места Торгашинского хребта: скалы, гроты и мистический кот
Треккинг-экскурсия по дну древнего моря
«Вам понадобится удобная одежда, не стесняющая движений, и спортивная обувь (зимой — нескользящие ботинки)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 сентября 2024
    Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
    Нам очень понравилось, как составлен маршрут, мы не только максимально близко увидели ГЭС, но и благодаря гиду увидели чудесные панорамы на Ману и Енисей) однозначно рекомендуем!
  • А
    Абдулла
    21 августа 2024
    Секреты Енисея
    Тимофею - долгих лет и много новых задумок. Мы еще обязательно вернемся
  • Е
    Екатерина
    17 августа 2024
    Секреты Енисея
    Огромное-огромное-огромное спасибо Тимофею!;) Всё очень понравилось!!! Конечно, сложно передать словами те эмоции, которые испытываешь, посещая такие красивые места, от прекрасных видов
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    захватывает дух! Отбросив эмоции, могу сказать, что Тимофей - прекрасный гид, он настоящий профессионал. Маршрут спланирован идеально. Кроме того, ты не просто посещаешь удивительные места, ты узнаешь огромное количество интересной информации, которую Тимофей рассказывает в очень интересной и доступной форме. После его экскурсий хочется продолжать изучать историю, узнавать интересные факты о городе. Тимофей по-настоящему любит свой город и заражает этой любовью всех. Влюбились в Красноярск, влюбились во все места, которые посещали в рамках экскурсии, остались в восторге от общения с Тимофеем. Если вам посчастливится попасть к нему на экскурсию, вы совершенно точно останетесь в восторге!!! Спасибо!!!!:))))))

  • О
    Ольга
    16 августа 2024
    Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
    Замечательная экскурсия! Виды захватывают дух! Все прошло очень динамично и захватывающе. Илья очень внимателен ко всем участникам группы, доброжелателен и
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    спокоен. Увидели ГЭС с разных ракурсов, а также много других великолепных видов Енисея и Маны. День прошел прекрасно, Илья подарил нам прекрасную возможность насладиться природой Енисейской Сибири

    Замечательная экскурсия! Виды захватывают дух! Все прошло очень динамично и захватывающе. Илья очень внимателен ко всем
  • Ю
    Юлия
    16 августа 2024
    Речные просторы Красноярья: Енисей, Мана, ГЭС
    Невероятно интересная, познавательная и динамичная экскурсия. Весь маршрут продуман до мелочей с тем, чтобы максимально показать нам, гостям, историю края,
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    его красоту, в том числе природную. Виды, которые открываются на реку Мана с высоты - фантастически красивы. Эта экскурсия оставила очень теплый след в душе. Большая благодарность Элиасу!

  • Г
    Галина
    25 июля 2024
    Секреты Енисея
    Большое спасибо Александру за этот день! (Тимофей не смог провести экскурсию, но прислал гида на замену). Я смогла увидеть Енисей
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    с необычных ракурсов, сделать отличные фото и пощекотать себе нервы! Но все безопасно и проверено. Совет будущим туристам: обязательно хорошие кроссовки! В некоторых местах подъем и спуск очень крутой!

  • К
    Константин
    6 июля 2022
    Енисейск и старинные сибирские села
    Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
  • А
    Андрей
    16 ноября 2020
    Енисейск и старинные сибирские села
    Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно,
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    что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге). Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда. С удовольствием ставлю всем отлично!

  • С
    Свелана
    11 ноября 2020
    Енисейск и старинные сибирские села
    Очень благодарны этой организации за отличную организацию на всём протяжении тура, точность в расписании, разнообразие экскурсий и профессиональных гидов, удивительные рассказы о красотах края и замечательное тёплое общение.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Зимние»

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  1. Самое главное
  2. Красноярская ГЭС
  3. Красноярские Столбы
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в сентябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 7 340 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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