Активный маршрут, где вы сможете отдохнуть от шума и городской суеты, а так же насладиться красотами природы.
На этом маршруте вы посетите немало известные места, такие как - Фанпарк Бобровый лог + Смотровая площадка Красноярские Столбы + Восточные ворота столбов + Торгашинская лестница.
Описание экскурсииОтправление на экскурсию от Театральной площади в 10:00.
- Фанпарк Бобровый лог Для всех, кто устал от шума и суеты большого города, Фанпарк «Бобровый лог» предлагает подняться на вершину, на канатно-кресельной дороге, посетить смотровую площадку национального парка «Столбы» и пройтись по пешеходным тропам.
- Смотровая площадка «Столбы» Насладитесь свежим воздухом и потрясающими видами на бескрайние лесные массивы. Это старейшая в России особо охраняемая природная территория.
- Восточные ворота Красноярских Столбов Восточный вход примечателен прежде всего гранитным карьером, который в холодное время года превращается в ледопад и служит тренировочной базой альпинистов и отличной фотолокацией для посетителей. На его территории есть смотровая площадка, с которой открывается потрясающий вид на скалу Такмак.
- Лестницу на Торгашинском хребте Совсем рядом находится самая длинная лестница России (1683 ступени). Торгашинский хребет наряду со «Столбами»— излюбленное место эко-отдыха. С его склонов открываются великолепные виды на город и горы, в западной части промаркировано около 100 км. пеших троп.
- Окончание экскурсии на Театральной площади Важная информация: Не забудьте удобную обувь. Дополнительно оплачивается подъем на канатно-кресельную дорогу в Фанпарке «Бобровый лог» (950 руб.). Работает только К2, она маленькая, туристы на месте могут определиться, хотят подняться или нет.
пятница в 10-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фанпарк Бобровый лог
- Смотровая площадка Красноярские Столбы
- Восточные ворота столбов
- Торгашинская лестница
Где начинаем и завершаем?
Начало: От Театральной площади в 10:00
Завершение: Окончание экскурсии на Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: пятница в 10-00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Не забудьте удобную обувь. Дополнительно оплачивается подъем на канатно-кресельную дорогу в Фанпарке «Бобровый лог» (950 руб.). Работает только К2
- Она маленькая
- Туристы на месте могут определиться
- Хотят подняться или нет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
