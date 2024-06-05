1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Торгашинскому хребту: Живописные Саяны
Вас ждет погружение в первозданную красоту Саянских гор с их скальными арками и панорамами Красноярска
Начало: На остановке «Медицинский переулок»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 12 чел.
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярские Столбы - на один день в таёжную сказку
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Треккинг по Торгашинскому хребту: восточная часть - природный рай
Приглашаем в уникальное путешествие по скрытым тропам Торгашинского хребта, где природа ещё сохранила свою первозданность
Начало: От Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8 130₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 4 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Прогулка в сердце Торгашинского хребта: скалы и смотровые площадки
Увидеть таёжные красоты, надышаться тишиной и спокойствием, устроить пикник с красивыми видами
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
46004 140₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Треккинг по Торгашинскому хребту и пикник в горах
Покорить самую длинную лестницу России и увидеть природные жемчужины Красноярского края
Начало: У вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Красноярские Столбы 3 в 1: Ермак, Китайская стенка, Воробушки
Пройти тайными тропами по девственной тайге, посетить сразу три группы скал и пообедать в горах
Начало: На остановке Столбы-Восточный вход
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
45004 050₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Заповедник «Столбы» - топовые локации восточного входа
Забраться на каменных великанов, чтобы полюбоваться контрастом скал, тайги и города
Начало: У восточного входа в заповедник «Столбы»
Завтра в 16:00
10 июня в 15:00
от 69973 499₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Попить чай на самой высокой точке Торгашинского хребта и узнать её секреты по пути
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
5.5 часов
Прогулка по легендарным утёсам Енисея + фотосессия
Подняться на скалы, разглядеть сопки и проводить закат, отражённый речной гладью сибирской реки
Начало: У автобусной остановки «Посёлок Удачный»
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
50004 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Групповой треккинг в природном парке «Красноярские Столбы»
Увидеть разнообразные сибирские ландшафты и природные символы Красноярского края
Начало: В парке у остановки «Турбаза»
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия5 июня 2024Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Евгении за замечательную экскурсию. Евгения помогала всю дорогу. Рассказала много интересного. Экскурсия прошла очень легко, получили много эмоций. Сделала нам замечательные фотографии.
- ААндрей3 июня 2024Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ННаталья31 мая 2024Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
- ВВиктория28 мая 2024Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы и предпочтения. У нас
- ММихаил20 мая 2024Алексей - великолепный рассказчик и по-настоящему увлечен природой и историей родного края. Так как Столбы были закрыты, экскурсия была по
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