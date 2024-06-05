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это ее изюминка. С Ильёй мы посмотрели на Енисей и горы со смотровой площадки Царь-рыба, а поскольку я была в Дивногорске, то мы его заменили на Овсянку) там посмотрели набережную и я посетила музейный комплекс Астафьева. Далее была пешая часть экскурсии по хребту вдоль реки Мана. В целом трекинг не сложный, но смотровые площадки, на которые меня выводил Илья шикарные, какие там виды открываются, ммммм… И заключительная точка экскурсии - Красноярская ГЭС, на которую мы посмотрели с двух точек. И заглянули за плотину, полюбовались Красноярским морем.