За один день мы увидим лучшие места Торгашинского хребта. Побываем на самой длинной лестнице в России и посетим живописнейший изгиб горной реки Маны.
А также остановимся на культовой смотровой площадке «Царь-рыба» и выпьем чашечку чая на вершине уютного утеса.
Описание экскурсииТоргашинский хребет и его уникальные места Все начнется с одной из живописнейших точек Торгашинского хребта — скалы Красный Гребень. С нее открывается фантастический вид на город и Восточные Столбы, недаром коренные народы считали ее местом силы. При этом добраться практически до ее вершины можно на автомобиле. После, вновь на автомобиле, вы переместитесь к еще одной изюминке хребта — верхней части самой длинной лестницы в стране, где пройдя по лучшим ее частям, оцените мощь сибирской природы и снимите лучшие кадры с панорамой долины горной реки. А после, пешком отправитесь к самой загадочной части хребта — скале под названием Арка. По мере набора высоты будет масса потрясающих панорам, а сама Арка своим видом и энергетикой мало кого оставит равнодушной. Малая Манская петля и ее окрестности После отдыха на Арке путешествие продолжится за городом. На автомобиле, по живописным серпантинам, вы отправитесь к горной реке под названием Мана. По пути сделаете остановку на культовой смотровой «Царь-рыба», в местечке, где жил и черпал вдохновение для своих книг писатель Виктор Астафьев. А затем, пройдя сквозь хвойный лес, окажетесь на вершине уютного и малолюдного утеса, под которым делает изгиб горная река. Здесь, за чашкой чая, можно почувствовать тишину и спокойствие леса и оценить мощь величественной Маны. Финалом путешествия станут развлечения, которые щедро предоставляет эта местность. Летом в Мане можно искупаться, зимой прокатиться на плюшках, а еще круглый год работает зиплайн, натянутый прямо над рекой, выбор за вами! Важная информация:
- Длина пешего пути составит 5 км.
- Пригодится удобная обувь, вода и перекус, в летнее время купальник и полотенце.
- Экскурсия проводится при температуре до −20 градусов и отсутствии ветра и дождя.
- Можно с детьми не младше 7 лет.
- Дополнительные расходы (по желанию): плюшки (тюбинг) 500 руб. с человека, зиплайн над Маной 1700 руб. с человека.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красный гребень
- Лестницу
- Арку
- Царь-рыбу
- Ману
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Развлечения (по желанию): /nплюшки (тюбинг) - 500 руб. с человека зиплайн над Маной - 1700 руб. с человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
24 авг 2025
Прекрасные места, столько умопомрачительных фото сделали. Очень комфортная прогулка была, после большой прогулки накануне не столбам самое то, что надо.
Спасибо огромное за бережное отношение к нам 🤗 🌻
Д
Дарья
26 мар 2025
Максим — настоящий знаток и фанат своего города! Его увлечение геологией и историей сделало экскурсию по окрестностям Красноярска по-настоящему увлекательной и познавательной. Всё прошло отлично: было не только интересно, но и невероятно красиво! Рекомендую!
