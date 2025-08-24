Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

За один день мы увидим лучшие места Торгашинского хребта. Побываем на самой длинной лестнице в России и посетим живописнейший изгиб горной реки Маны.



А также остановимся на культовой смотровой площадке «Царь-рыба» и выпьем чашечку чая на вершине уютного утеса.