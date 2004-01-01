Алексей проводит ещё 4 экскурсии

Подкова Манской петли Главная цель нашего трекинга — извилистая река Мана, петляющая вокруг скального массива с густым хвойным лесом. Чтобы добраться до верхней точки тропы, мы прогуляемся берега и поднимемся на гранитный утес, откуда откроется потрясающий панорамный вид на Манскую петлю — крутой изгиб реки — и сибирские лесные массивы. Кроме того, по пути мы заглянем на смотровую площадку «Царь-рыба», с корой полюбуемся Енисеем и окрестными горами. Не забудьте захватить купальники — будем плавать в реке!
Кинематографичная Сибирь Я расскажу об окрестностях Маны, в которых снимали художественный фильм 🎥 «Хозяин тайги» с участием Владимира Высоцкого, несколько эпизодов «Сибирского цирюльника», а также киноленты «Сюда не залетали чайки» и «Сибирь. Монамур». А еще вы узнаете о ежегодном фестивале «Высоцкий и Сибирь», который считается культурной визитной карточкой Маны.
Организационные детали
С собой советую взять перекус и термос с чаем
Трансфер на автомобиле 🚘 (около 15 км в одну сторону) входит в стоимость экскурсии 🧭, но дополнительно нужно будет покрыть расходы на топливо (примерно 300 руб. на все)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у Театра оперы и балета
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть!