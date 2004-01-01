Алексей проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Подкова Манской петли

Главная цель нашего трекинга — извилистая река Мана, петляющая вокруг скального массива с густым хвойным лесом. Чтобы добраться до верхней точки тропы, мы прогуляемся берега и поднимемся на гранитный утес, откуда откроется потрясающий панорамный вид на Манскую петлю — крутой изгиб реки — и сибирские лесные массивы. Кроме того, по пути мы заглянем на смотровую площадку «Царь-рыба», с корой полюбуемся Енисеем и окрестными горами. Не забудьте захватить купальники — будем плавать в реке!

Кинематографичная Сибирь

Я расскажу об окрестностях Маны, в которых снимали художественный фильм 🎥 «Хозяин тайги» с участием Владимира Высоцкого, несколько эпизодов «Сибирского цирюльника», а также киноленты «Сюда не залетали чайки» и «Сибирь. Монамур». А еще вы узнаете о ежегодном фестивале «Высоцкий и Сибирь», который считается культурной визитной карточкой Маны.

Организационные детали