Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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Трекинг к Манской петле

Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края

Алексей
Алексей – представитель из Красноярска
Путь к Манской петле — маршрут, в котором сконцентрировалась вся мощь и красота Сибири.

Вам предстоит подняться на самую вдохновляющую смотровую площадку Красноярского края, сделать захватывающие снимки изгиба реки Маны и пройти по фотогеничным локациям, в которых снимались знаковые фильмы 🎥.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 47003 760 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Трекинг к Манской петле
Трекинг к Манской петле

Что вас ожидает

Подкова Манской петли
Главная цель нашего трекинга — извилистая река Мана, петляющая вокруг скального массива с густым хвойным лесом. Чтобы добраться до верхней точки тропы, мы прогуляемся берега и поднимемся на гранитный утес, откуда откроется потрясающий панорамный вид на Манскую петлю — крутой изгиб реки — и сибирские лесные массивы. Кроме того, по пути мы заглянем на смотровую площадку «Царь-рыба», с корой полюбуемся Енисеем и окрестными горами. Не забудьте захватить купальники — будем плавать в реке!

Кинематографичная Сибирь
Я расскажу об окрестностях Маны, в которых снимали художественный фильм 🎥 «Хозяин тайги» с участием Владимира Высоцкого, несколько эпизодов «Сибирского цирюльника», а также киноленты «Сюда не залетали чайки» и «Сибирь. Монамур». А еще вы узнаете о ежегодном фестивале «Высоцкий и Сибирь», который считается культурной визитной карточкой Маны.

Организационные детали

  • С собой советую взять перекус и термос с чаем
  • Трансфер на автомобиле 🚘 (около 15 км в одну сторону) входит в стоимость экскурсии 🧭, но дополнительно нужно будет покрыть расходы на топливо (примерно 300 руб. на все)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 у Театра оперы и балета
Трекинг к Манской петле
Трекинг к Манской петле
Трекинг к Манской петле
Трекинг к Манской петле
Трекинг к Манской петле
Трекинг к Манской петле
Трекинг к Манской петле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Всем привет! Я путешественник из Красноярска. Побывал более чем в 20 странах мира, жил во Вьетнаме и Бразилии, путешествовал на велосипеде по Монголии. Живу в Красноярске с рождения и отлично знаю родные края. Моя страсть — это горы: облазил все Саяны, Алтай, много раз ездил на Байкал. Готов устроить для вас как городскую экскурсию, так и поход в Красноярские столбы. Работаю со своей командой ребят, которые так же отлично знают все окрестности, как и я. Будем очень рады показать вам самое интересное, что у нас есть!
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Алексей проводит ещё 4 экскурсии

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