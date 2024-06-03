1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
8 767₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ННаталья31 мая 2024Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
- ООльга12 мая 2024Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь
- ЕЕкатерина14 марта 2024Элиас организовал чудесную экскурсию гостям нашего прекрасного города. Восторг от природных красот! Восторг от организации и интересных рассказов! А главное,что это было душевно, по-сибирски!!! Элиас, я Вас благодарю!
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая площадка Царь-рыба»
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