Смотровая площадка Царь-рыба – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровая площадка Царь-рыба» в Красноярске, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По речным просторам Красноярья
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200 за всё до 4 чел.
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
Сразу за чертой Красноярска, среди красных скал и тайги, пролегает дорога в село Овсянка. Погрузитесь в деревенскую жизнь и узнайте о Викторе Астафьеве
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
8 767 за всё до 3 чел.
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    По речным просторам Красноярья
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
    Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадкахОчень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    По речным просторам Красноярья
    Замечательная экскурсия вдоль Енисея до ГЭС и вдоль Маны по Манскому хребту. Экскурсия проходит на машине и есть пешая часть,
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    это ее изюминка. С Ильёй мы посмотрели на Енисей и горы со смотровой площадки Царь-рыба, а поскольку я была в Дивногорске, то мы его заменили на Овсянку) там посмотрели набережную и я посетила музейный комплекс Астафьева. Далее была пешая часть экскурсии по хребту вдоль реки Мана. В целом трекинг не сложный, но смотровые площадки, на которые меня выводил Илья шикарные, какие там виды открываются, ммммм… И заключительная точка экскурсии - Красноярская ГЭС, на которую мы посмотрели с двух точек. И заглянули за плотину, полюбовались Красноярским морем.

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Родные просторы: из Красноярска - в село Овсянка
    Гид Ирина и водитель Юрий - те люди, с которыми хорошо провести день на родине Астафьева! Программа дает возможность достичь
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    всех основных мест, связанных с его жизнью и творчеством, и побывать во всех музеях Овсянки - доме бабушки, доме писателя, библиотеке, вновь открытом комплексе, на набережной Овсянки, в церкви, на могиле писателя. Билеты в музеи приобретаются на месте, но экскурсии Ирина может забронировать заранее (онлайн сделать это непросто). Без спешки, с любовью и знанием ведет Ирина своих гостей по дорогим и давно знакомым ей местам - именно такой гид нужен здесь! Всем, кто приезжает к ВП один или небольшой компанией, рекомендую этот тур!

  • Е
    Екатерина
    14 марта 2024
    По речным просторам Красноярья
    Элиас организовал чудесную экскурсию гостям нашего прекрасного города. Восторг от природных красот! Восторг от организации и интересных рассказов! А главное,что это было душевно, по-сибирски!!! Элиас, я Вас благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Смотровая площадка Царь-рыба»

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  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Смотровая площадка Царь-рыба" можно забронировать 3 экскурсии от 7 700 до 8 767. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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