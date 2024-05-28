Манская петля – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Манская петля» в Красноярске, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к Манской петле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Треккинг к Манской петле
    Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы и предпочтения. У нас
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    должен был быть треккинг к Манской петле, но погода внесла свои коррективы, поэтому мы по своей инициативе изменили маршрут, съездили на ГЭС, в Дивногорск и его окрестности. Евгения очень интересный человек, начитанная, знает историю своего края до мельчайших подробностей. Экскурсия прошла легко и непринуждённо, а завораживающие виды природы - это что-то!

    Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересыХочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересыХочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересыХочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Треккинг к Манской петле
    Экскурсия супер, виды очень красивые! Енисей красавец и природа тоже! Стоит посетить однозначно, особенно тем кто любит адреналин, так как подъем крутой! Но это того стоит!
    Экскурсия супер, виды очень красивые! Енисей красавец и природа тоже! Стоит посетить однозначно, особенно тем кто
  • Е
    Елена
    7 января 2024
    Треккинг к Манской петле
    Была на экскурсии на Манской петле 6 января. Маршрут очень интересный, требует определенных физических усилий, но оно того стоит. Отдельное большое спасибо гиду Юлии за интересные рассказы и за предупредительность и помощь на маршруте.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Манская петля»

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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Манская петля" можно забронировать 3 экскурсии от 7 700 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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