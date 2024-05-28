1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к Манской петле
Увидеть Сибирь в миниатюре и покорить одну их лучших видовых точек Красноярского края
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Панорамы Красноярья: экскурсия по Манской петле
Начало: Ул. Перенсона 2, Красноярск
Расписание: Ежедневно по договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Жемчужина красноярской тайги - Манская петля (треккинг)
Подняться на хребет, насладиться видами и получить профессиональные снимки на память
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
7 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория28 мая 2024Хочу поблагодарить нашего гида Евгению за отличную экскурсию и за то, что учла все наши интересы и предпочтения. У нас
- ААнастасия10 мая 2024Экскурсия супер, виды очень красивые! Енисей красавец и природа тоже! Стоит посетить однозначно, особенно тем кто любит адреналин, так как подъем крутой! Но это того стоит!
- ЕЕлена7 января 2024Была на экскурсии на Манской петле 6 января. Маршрут очень интересный, требует определенных физических усилий, но оно того стоит. Отдельное большое спасибо гиду Юлии за интересные рассказы и за предупредительность и помощь на маршруте.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Манская петля»
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