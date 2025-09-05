Поездка соткана из лучших пейзажей и приключений в районе города и его спутника. Одни откроются вам на благоустроенных смотровых площадках, к другим, секретным, я проведу по диким таёжным тропам и скальным утёсам. Так, под аккомпанемент травяного чая и лесных ароматов Сибири, вы услышите истории края и взглянете с разных ракурсов на извилистую горную Ману, долину Енисея и знаменитую ГЭС.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Достопримечательности Дивногорска

Путешествие начнётся с посещения утёса, на сотни метров возвышающегося над могучим Енисеем. Здесь вы откроете не только впечатляющий вид на окрестные скалы и долину реки, но и побываете на знаменитой смотровой площадке с памятником гигантскому осетру. После увидите слияние Маны и Енисея с вершины дикого утёса. Затем переместитесь в затерявшийся между скал уютный городок Дивногорск, где я расскажу, как и почему именно здесь построили одну из лучших набережных России. А на новой смотровой площадке у одной из крупнейших в мире ГЭС поговорим о секретах отечественного чуда инженерной мысли.

Малая Манская петля и развлечения в ее окрестностях!

Далее вы отправитесь к одной из самых живописных рек в окрестностях — горной Мане. Всего 15 минут пешком по живописному хвойному лесу без крутых подъёмов и вы окажетесь на уютной смотровой площадке над речной петлёй, где за чашкой травяного чая насладитесь видами и тишиной. По вашему желанию вишенкой на торте впечатлений может стать полёт над горной рекой на скоростном троллее!

Организационные детали