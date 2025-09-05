Путешествие начнётся с посещения утёса, на сотни метров возвышающегося над могучим Енисеем. Здесь вы откроете не только впечатляющий вид на окрестные скалы и долину реки, но и побываете на знаменитой смотровой площадке с памятником гигантскому осетру. После увидите слияние Маны и Енисея с вершины дикого утёса. Затем переместитесь в затерявшийся между скал уютный городок Дивногорск, где я расскажу, как и почему именно здесь построили одну из лучших набережных России. А на новой смотровой площадке у одной из крупнейших в мире ГЭС поговорим о секретах отечественного чуда инженерной мысли.
Малая Манская петля и развлечения в ее окрестностях!
Далее вы отправитесь к одной из самых живописных рек в окрестностях — горной Мане. Всего 15 минут пешком по живописному хвойному лесу без крутых подъёмов и вы окажетесь на уютной смотровой площадке над речной петлёй, где за чашкой травяного чая насладитесь видами и тишиной. По вашему желанию вишенкой на торте впечатлений может стать полёт над горной рекой на скоростном троллее!
Организационные детали
Я заберу вас от места вашего проживания в Красноярске или другой удобной для вас точки
Общая длина пешей части маршрута составит 2 км
Позаботьтесь о хорошей обуви и репеллентах от насекомых, возьмите с собой воду и перекус
Экскурсия проводится при температуре воздуха до −20 градусов и отсутствии сильного ветра и дождя
Можно с детьми, но не младше 7 лет
Возможно провести экскурсию для 4 человек за доплату — 1000 ₽
Дополнительные расходы (по желанию): троллей над Маной 1700 ₽ с чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 1687 туристов
Привет, меня зовут Максим, и я не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал исключительно по любви, в ней с 2014 года. За это время успел поработать зарубежом, стать сертифицированным гидом-экскурсоводом в родном Красноярске, а также был аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019. Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Надежда
5 сен 2025
Интересный маршрут, захватывающие виды, увидели много нового!
Ирина
18 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Максимом! Максим очень интересно рассказывает и о городе и о тех местах, где проезжали. Заранее договаривались, что я хочу побыть по дольше на смотровой на Манской читать дальше
петле, чтобы там порисовать. Все пожелания были учтены и моя мечта сбылась! Благодаря Максиму я увидела (и где-то успела поакварелить) красивейшие места Красноярского края! Экскурсия проходила в спокойном темпе, без толп туристов:), в удобном формате! Максим показал лучшие виды по маршруту. Большое спасибо! Рада, что выбрала прекрасного гида!
И
Инесса
16 июн 2025
Очень познавательный маршрут для тех, кто впервые в Красноярске. Мы просили нашего гида забрать нас из аэропорта и показать именно окрестности города. По дороге очень интересно рассказывал об истории края, читать дальше
о местных достопримечательностях, о Дивногорске, о Красноярской электростанции, о природе. поездка очень комфортная. нам в нашем пенсионном возрасте тяжеловато было подниматься по жаре на малую манскую петлю, но мы нисколько не пожалели. Красота неописуемая. Всем рекомендую
Евгения
14 мая 2025
Капризная сибирская погода, как часто бывает, внесла свои коррективы, но от этого Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю прошло не менее интересно. Второй раз поехала с Максимом и читать дальше
снова убедилась в высоком профессионализме, а так же умении тактично перестроить план экскурсии согласно погодным условиям. Шикарный вид на малую Манскую петлю - это тот случай, когда реальность превзошла все ожидания! Можно стоять и бесконечно смотреть, слушая тишину. Иногда у холодной погоды свои плюсы. Прогулка по набережной симпатичного Дивногорска без скопления людей - это приятно. А обед и горячий чай в уютном кафе с шикарным видом из окна - это просто супер! Хочу отметить смотровую площадку у памятника Царь-рыбе, с которой открывается красивейший вид на Енисей и новую симпатичную площадку с видом на Красноярскую ГЭС. В общем, все сложилось, как хотела. Надеюсь, что еще вернусь в Красноярск. Конечно, экскурсию выберу только с Максимом.
Д
Дмитрий
28 фев 2021
Максим - замечательный гид! Увидели плотину со смотровой площадки, покормили уток на набережной в Дивногорске, побывали в Листвянке, Были у Царь-Рыбы, а как приятный бонус - получили обзорную экскурсию по Красноярску. Отличные объяснения и превосходное знание материала. Спасибо ему огромное, все на высшем уровне. 10 из 10!
К
Константин
4 янв 2021
Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом - Максимом! Однозначно рекомендую!
С
Светлана
18 окт 2020
Спасибо, мне очень понравилось, хорошо, что есть такие экскурсии!!!
Е
Елена
16 окт 2020
Огромное спасибо Максиму за волшебный день в Красноярске. Я получила огромное удовольствие от нашей экскурсии и общения. Маршрут составлен таким образом, что позволяет одновременно получить представление об истории тех мест, читать дальше
которые вы посещаете и зарядиться энергией потрясающей природы вокруг. Набережная Дивногорска, Красноярская ГЭС, знаменитая смотровая площадка с осетром, Овсянка (родина писателя Виктора Астафьева), - все это позволяет увидеть Красноярск многогранно, с абсолютно разных сторон. Особенно хочется отметить эрудированность Максима по всем вопросам на любую тему нашей экскурсии и не только)) Максим, человек влюбленный в свой край, и эта любовь передается через все, что он показывает и рассказывает своим гостям, экскурсия с ним заряжает позитивом)) Отдельное спасибо Максиму за вкусный чай с пирожками и учет всех моих пожеланий при составлении нашего маршрута! Мои впечатления от экскурсии намного превзошли мои ожидания!)) Хочу снова вернуться в Красноярск, и следующее мое путешествие обязательно пройдет вместе с Максимом, мы еще не везде побывали;)