Вас ждёт прогулка по проспекту Мира — настоящему музею под открытым небом.
Вы увидите старинные особняки, узнаете о судьбах купцов, дворян и губернаторов, когда-то населявших эти улицы.
Гид раскроет тайны каменного зодчества и погрузит вас в атмосферу дореволюционного города через истории его архитектурных шедевров.
Вы увидите старинные особняки, узнаете о судьбах купцов, дворян и губернаторов, когда-то населявших эти улицы.
Гид раскроет тайны каменного зодчества и погрузит вас в атмосферу дореволюционного города через истории его архитектурных шедевров.
Описание экскурсииВас ждет уникальная авторская экскурсия, погружающая вас в атмосферу купеческого Красноярска через призму его архитектурного наследия. Программа сочетает в себе элементы истории, архитектуры и культуры, раскрывая тайны каменных свидетельств прошлого. Мы начнём наше знакомство с проспекта Мира — это сердце города и настоящий музей под открытым небом. Вы узнаете истории старинных особняков и их владельцев, ведь именно здесь жили богатейшие люди из купеческой династии, дворяне, губернаторы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красноярск, проспект Мира, 2Б
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Красноярска
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