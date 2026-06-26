Описание Фото Ответы на вопросы Вас ждёт прогулка по проспекту Мира — настоящему музею под открытым небом.



Вы увидите старинные особняки, узнаете о судьбах купцов, дворян и губернаторов, когда-то населявших эти улицы.



Гид раскроет тайны каменного зодчества и погрузит вас в атмосферу дореволюционного города через истории его архитектурных шедевров.

Руслан Ваш гид в Красноярске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии Вас ждет уникальная авторская экскурсия, погружающая вас в атмосферу купеческого Красноярска через призму его архитектурного наследия. Программа сочетает в себе элементы истории, архитектуры и культуры, раскрывая тайны каменных свидетельств прошлого. Мы начнём наше знакомство с проспекта Мира — это сердце города и настоящий музей под открытым небом. Вы узнаете истории старинных особняков и их владельцев, ведь именно здесь жили богатейшие люди из купеческой династии, дворяне, губернаторы.

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Ответы на вопросы Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Красноярск, проспект Мира, 2Б Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.