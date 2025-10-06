Ваш день будет незабываемым! Мы побываем всюду: от часовни Параскевы Пятницы, Николаевской сопки и Красноярских Столбов до Дивногорска и Красноярской ГЭС. Посетим смотровые, полюбуемся великим Енисеем, и Карауленским нагорьем. Поговорим о столбистах, судоподъёмнике и других интересностях края.

Ваш гид в Красноярске

Описание экскурсии

Часовня Параскевы Пятницы — главный символ Красноярска, изображённый на десятирублёвой купюре. С холма откроется панорама города и Енисея, а я расскажу, где и как начинался Красноярск.

Николаевская сопка. Отсюда город виден с высоты птичьего полёта. Заодно посмотрим на один из самых высоких флагштоков России.

Восточный вход «Красноярских Столбов». Посетим Сиенитовый карьер с красивым видом на скальный массив Такмак, поговорим о столбистах. При желании вы попробуете из живого источника вкуснейшую воду, а в визит-центре отправите открытку домой.

Смотровая площадка «Царь-рыба» на правом берегу Енисея. Вас ждёт эпичный вид на реку и Карауленское нагорье.

Село Овсянка — родина Астафьева. Проедем мимо Национального центра писателя, погуляем по набережной с видом на скалы Караульного быка.

Знаменский скит и скала Монах. По пути в Дивногорск — короткая остановка на берегу Енисея. Расскажу вам про главный духовный центр Красноярья позапрошлого века и трогательную легенду о монахе и его возлюбленной.

Набережная в Дивногорске: утки, живописные скалы, прохладный Енисей. Здесь перекусим в кафе или заедем в столовую, где можно погрузиться в атмосферу СССР.

Красноярская ГЭС (нижняя площадка). Увидим одну из крупнейших плотин мира и поговорим о том, как строилась станция.

ГЭС с верхнего бьефа. Финальный аккорд — вид на Красноярское море и уникальный судоподъёмник, не имеющий аналогов в России. Отличное место для фото с той самой купюрой!

На обратном пути при желании заедем в магазины, где можно купить вкусную енисейскую рыбу.

Вы узнаете:

Кто основал Красноярск и где именно это произошло

Как строилась Красноярская ГЭС и что было на месте Дивногорска

Почему у нас нет шлюзов и как работает судоподъёмник

Кто такие столбисты

И ещё много живых историй о людях и великой реке Енисей

Примерный тайминг:

10:00 — встреча в гостинице

10:20 — часовня Параскевы Пятницы

11:10 — Николаевская сопка

12:00 — восточные Столбы (сиенитовый карьер, Такмак, источник)

13:30 — смотровая «Царь-рыба»

14:10 — село Овсянка (родина Астафьева)

14:30 — обед в кафе в Дивногорске

15:10 — прогулка по набережной Дивногорска

15:50 — Красноярская ГЭС (нижняя смотровая площадка)

16:20 — ГЭС с верхнего бьефа, судоподъёмник

17:00 — выезд в Красноярск

18:00 — возвращение в город

Организационные детали