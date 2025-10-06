Описание экскурсии
Часовня Параскевы Пятницы — главный символ Красноярска, изображённый на десятирублёвой купюре. С холма откроется панорама города и Енисея, а я расскажу, где и как начинался Красноярск.
Николаевская сопка. Отсюда город виден с высоты птичьего полёта. Заодно посмотрим на один из самых высоких флагштоков России.
Восточный вход «Красноярских Столбов». Посетим Сиенитовый карьер с красивым видом на скальный массив Такмак, поговорим о столбистах. При желании вы попробуете из живого источника вкуснейшую воду, а в визит-центре отправите открытку домой.
Смотровая площадка «Царь-рыба» на правом берегу Енисея. Вас ждёт эпичный вид на реку и Карауленское нагорье.
Село Овсянка — родина Астафьева. Проедем мимо Национального центра писателя, погуляем по набережной с видом на скалы Караульного быка.
Знаменский скит и скала Монах. По пути в Дивногорск — короткая остановка на берегу Енисея. Расскажу вам про главный духовный центр Красноярья позапрошлого века и трогательную легенду о монахе и его возлюбленной.
Набережная в Дивногорске: утки, живописные скалы, прохладный Енисей. Здесь перекусим в кафе или заедем в столовую, где можно погрузиться в атмосферу СССР.
Красноярская ГЭС (нижняя площадка). Увидим одну из крупнейших плотин мира и поговорим о том, как строилась станция.
ГЭС с верхнего бьефа. Финальный аккорд — вид на Красноярское море и уникальный судоподъёмник, не имеющий аналогов в России. Отличное место для фото с той самой купюрой!
На обратном пути при желании заедем в магазины, где можно купить вкусную енисейскую рыбу.
Вы узнаете:
- Кто основал Красноярск и где именно это произошло
- Как строилась Красноярская ГЭС и что было на месте Дивногорска
- Почему у нас нет шлюзов и как работает судоподъёмник
- Кто такие столбисты
- И ещё много живых историй о людях и великой реке Енисей
Примерный тайминг:
10:00 — встреча в гостинице
10:20 — часовня Параскевы Пятницы
11:10 — Николаевская сопка
12:00 — восточные Столбы (сиенитовый карьер, Такмак, источник)
13:30 — смотровая «Царь-рыба»
14:10 — село Овсянка (родина Астафьева)
14:30 — обед в кафе в Дивногорске
15:10 — прогулка по набережной Дивногорска
15:50 — Красноярская ГЭС (нижняя смотровая площадка)
16:20 — ГЭС с верхнего бьефа, судоподъёмник
17:00 — выезд в Красноярск
18:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Toyota FunCargo. Имеются детское кресло и бустер
- Дополнительные расходы — питание в кафе: средний чек 500 ₽ за чел.
Отзывы и рейтинг
Отметили доброжелательность встречи, продуманный маршрут и уверенное безопасное вождение автомобиля с туристами. Благодарны за угощение вкусным травяным чаем и дополнительные подсказки: куда сходить, что посмотреть, где отведать сибирскую кухню. Александр, спасибо Вам огромное!
Александр подробно и четко все рассказал и дал рекомендации что еще можно увидеть. А если вы профессиональный спортсмен, то получите еще и подробности о возможных маршрутах.