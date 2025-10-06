Мои заказы

Насыщенный день в Красноярске и Дивногорье

Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города и края
Ваш день будет незабываемым! Мы побываем всюду: от часовни Параскевы Пятницы, Николаевской сопки и Красноярских Столбов до Дивногорска и Красноярской ГЭС. Посетим смотровые, полюбуемся великим Енисеем, и Карауленским нагорьем. Поговорим о столбистах, судоподъёмнике и других интересностях края.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Часовня Параскевы Пятницы — главный символ Красноярска, изображённый на десятирублёвой купюре. С холма откроется панорама города и Енисея, а я расскажу, где и как начинался Красноярск.

Николаевская сопка. Отсюда город виден с высоты птичьего полёта. Заодно посмотрим на один из самых высоких флагштоков России.

Восточный вход «Красноярских Столбов». Посетим Сиенитовый карьер с красивым видом на скальный массив Такмак, поговорим о столбистах. При желании вы попробуете из живого источника вкуснейшую воду, а в визит-центре отправите открытку домой.

Смотровая площадка «Царь-рыба» на правом берегу Енисея. Вас ждёт эпичный вид на реку и Карауленское нагорье.

Село Овсянка — родина Астафьева. Проедем мимо Национального центра писателя, погуляем по набережной с видом на скалы Караульного быка.

Знаменский скит и скала Монах. По пути в Дивногорск — короткая остановка на берегу Енисея. Расскажу вам про главный духовный центр Красноярья позапрошлого века и трогательную легенду о монахе и его возлюбленной.

Набережная в Дивногорске: утки, живописные скалы, прохладный Енисей. Здесь перекусим в кафе или заедем в столовую, где можно погрузиться в атмосферу СССР.

Красноярская ГЭС (нижняя площадка). Увидим одну из крупнейших плотин мира и поговорим о том, как строилась станция.

ГЭС с верхнего бьефа. Финальный аккорд — вид на Красноярское море и уникальный судоподъёмник, не имеющий аналогов в России. Отличное место для фото с той самой купюрой!

На обратном пути при желании заедем в магазины, где можно купить вкусную енисейскую рыбу.

Вы узнаете:

  • Кто основал Красноярск и где именно это произошло
  • Как строилась Красноярская ГЭС и что было на месте Дивногорска
  • Почему у нас нет шлюзов и как работает судоподъёмник
  • Кто такие столбисты
  • И ещё много живых историй о людях и великой реке Енисей

Примерный тайминг:

10:00 — встреча в гостинице
10:20 — часовня Параскевы Пятницы
11:10 — Николаевская сопка
12:00 — восточные Столбы (сиенитовый карьер, Такмак, источник)
13:30 — смотровая «Царь-рыба»
14:10 — село Овсянка (родина Астафьева)
14:30 — обед в кафе в Дивногорске
15:10 — прогулка по набережной Дивногорска
15:50 — Красноярская ГЭС (нижняя смотровая площадка)
16:20 — ГЭС с верхнего бьефа, судоподъёмник
17:00 — выезд в Красноярск
18:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Toyota FunCargo. Имеются детское кресло и бустер
  • Дополнительные расходы — питание в кафе: средний чек 500 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Аттестованный гид по Красноярску и инструктор-проводник. Экскурсиями занимаюсь с 2019 года. Сам красноярец. Всегда в радость провести качественную экскурсию и рассказать о наших местах!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Е
Евгений
6 окт 2025
Отличная экскурсия с отличным экскурсоводом. Смело можно рекомендовать как ознакомительную поездку по основным достопримечательностям, на основании которой вы уже сможете спланировать свои дальнейшие путешествия. Отмечу замечательную профессиональную подготовку Александра.
Б
Блинова
1 окт 2025
Шикарная экскурсия, Александр всё подробно рассказал, а какие легенды… За один день посетить несколько населенных пунктов, столько красивейших локаций, всё на высшем уровне, столовая это как билет в прошлое, в
СССР, был вкусный обед. Поездка прошла в комфортных условиях, не смотря на то что нас четыре человека было ехать удобно, автомобиль приятный. Александр спасибо за такие впечатления и трогательные легенды 🔥

С
Софья
7 сен 2025
Спасибо большое нашему гиду, всё было очень интересно, спланировали день так что мы максимально смогли посмотреть достопримечательности
М
Марина
4 сен 2025
Очень благодарны Александру за интересную экскурсию! Александр искусно смог рассказать много интересного, не перегрузив излишней информацией. Хорошая четкая речь Александра завораживала, и материал воспринимался легко.
Отметили доброжелательность встречи, продуманный маршрут и уверенное безопасное вождение автомобиля с туристами. Благодарны за угощение вкусным травяным чаем и дополнительные подсказки: куда сходить, что посмотреть, где отведать сибирскую кухню. Александр, спасибо Вам огромное!
А
Анна
3 авг 2025
Отличная экскурсия! Александр идеальный гид: продуманный маршрут, много интересных локаций, очень хорошая подача информации! Ездили семьёй с ребёнком 11 лет и понравилось всем, все было очень интересно, познавательно, красиво! Чувствуется,
что Александр очень любит свой край,город и то, чем занимается и он смог влюбить и нас в это место! День был насыщеным и классным! Очень красивые места, красивые фото, одним словом, понравилось всё и, однозначно, рекомендуем экскурсию и гида!

Любовь
Любовь
29 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Александр настоящий мастер своего дела! Мы за один день успели посетить самые разные локации. А еще Александр знает где находится самый лучший вид на Красноярскую ГЭС😉 отдельное спасибо за рекомендации гастрономических ресторанов! Рекомендуерм экскурсию!
С
Светлана
22 июл 2025
Это был действительно насыщенный день с увлекательным путешествием. Александр пунктуален, быстро отвечает на запросы. Что касается самой экскурсии, то хочется отметить внимательное отношение к нашим особым пожеланиям, необходимостью перекусить и особенностям погоды. Мы получили много информации в доступной форме, посетили шикарные видовые площадки, вкусно покушали. Мы довольны!
С
Светлана
21 июл 2025
Огромная благодарность Александру за отличную экскурсию! Настоящий профессионал своего дела, много интересного материала по экскурсии, провозил по интересным местам, много дополнительной информации по городу и окрестностям!
А
Александр
3 июл 2025
Не сомневайтесь в выборе! Александр-специалист своего дела! Знает отлично историю! Индивидуально организует экскурсии под ваши интересы!
М
Мария
8 июн 2025
Нам очень понравилась программа! За один день все основные достопримечательности. Лучше прям в первый день взять такую поездку чтобы понимать на чем сосредоточиться.
Александр подробно и четко все рассказал и дал рекомендации что еще можно увидеть. А если вы профессиональный спортсмен, то получите еще и подробности о возможных маршрутах.

