Необычные экскурсии по Красноярску

Найдено 16 экскурсий в категории «Необычные» в Красноярске, цены от 2 100 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
🚶 Пешая
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900 за человека
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340 за всё до 4 чел.
Тропа шаманов - места силы Красноярска
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
21 отзыв
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 500 за всё до 3 чел.
Секреты Енисея
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340 за всё до 4 чел.
Красноярск: нетипичными тропами в черте города
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Травы в жизни сибиряка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Популярное предложение
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
79 отзывов
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500 за человека
Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
33 отзыва
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за человека
Красноярские столбы - восьмое чудо света
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света
Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Пульс города: мотоэкскурсия по Красноярску
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ощути свободу: мотоэкскурсия по Красноярску
Хочешь почувствовать, что за спиной выросли крылья? Только адреналин, шум ветра и безграничная свобода ждут тебя в увлекательном путешествии по Красноярску
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день с 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
7 000 за экскурсию
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
🚶 Пешая
Групповая
6 часов
2 отзыва
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Начало: Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
2 100 за человека
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
🚶 Пешая
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500 за человека
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Расписание: Все дни недели
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Лучшая гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»: путешествие по вкусам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирских вкусов с экскурсией «Вкус Сибири». Вас ждут уникальные гастрономические открытия и незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Расписание: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000 за всё до 2 чел.
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Попить чай на самой высокой точке Торгашинского хребта и узнать её секреты по пути
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 3 чел.
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Секреты Енисея
    Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
    читать дальше

    и будешь знать почти всё о городе и окрестностях! Она очень интересно преподносит информацию, доступно любому контингенту. Прекрасно владеет тематикой! Большое ей спасибо! По-больше бы таких профессиональных гидов! Экскурсию 100% рекомендую к посещению!

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
    читать дальше

    отдыха, устроил нам перевал в гамаках! С ним было не страшно покорять высоты, хотя я очень боюсь высоты. Спасибо большое за прекрасный отдых и рассказ!

  • Л
    Лина
    20 мая 2024
    По берегам батюшки Енисея: экскурсия на Красноярскую ГЭС
    Все очень понравилось! Всем будем рекомендовать!!!
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
    Красноярские столбы - это место с необычайно красивейшими видами и природой! Каждая минута проведенная на столбах запомниться на всю жизнь.
    читать дальше

    Хочу отдельно выразить огромную благодарность гиду Марине от агентства «Город-Сказка». Она подробно рассказывала о городе Красноярске и о столбах, подсказывала каждый шаг в сложных местах, мотивировала, страховала, прекрасный фотограф и просто потрясающий человек❤️. Мне повезло больше всех, экскурсия была индивидуальная и я был один) Время, которое запомниться на всю жизнь! Спасибо, желаю удачи и процветания! 🌟

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
    читать дальше

    поход - с лазанием по скалам, преодолением страха, познанием себя, кучей эмоций и множеством классных фоток! Спасибо Андрею - показал и рассказал, как можно полюбить Столбы, мотивировал и страховал. Но на центральные столбы придётся вернутся. Ребята конечно чуток эзотеричны, но в меру))

  • П
    Павел
    18 мая 2024
    Красноярские столбы - восьмое чудо света
    Всё прекрасно. Столбы были закрыты на ремонт, поэтому нас повели на Торгашинский хребет. Экскурсоводу Ивану Александровичу огромная благодарность. Он сделал всё для того, чтобы экскурсия была на высшем уровне.
  • М
    Марина
    16 мая 2024
    Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
    Хотим сказать слова благодарности, за организованную прогулку с Диной по Торгашескому хребту, преодолели лестницу, прогулялись к горе Рыжей и Арке.
    читать дальше

    Дина прекрасный собеседник, прогулка прошла легко и непринужденно Нас порадовали головокружительные виды, получили незабываемое удовольствие от хождения по горам. Спасибо большое!!!

  • Т
    Таня
    15 мая 2024
    Красноярские Столбы - место для полной перезагрузки
    Спасибо за экскурсию на столбы, великолепный был день, красивейщая природа, замечательный экскурсовод Андрей, по совместительству фотограф, сделал крутые фото, интересно рассказывал и подсказывал каждый шаг в сложных местах, остались очень радостные впечатления. Спасибо, желаю вам удачи в вашем деле ❤️
  • м
    мадина
    13 мая 2024
    Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
    На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее, чем вверх и вниз
    читать дальше

    по одному маршруту. Я с гидом была одна, мы душевно провели время, несмотря на то, что физически не активная. Если приеду в Красноярск ещё, свой поход запланирую именно с Александрой. И вам рекомендую.

    На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснееНа Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснееНа Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Панорамы Красноярска: Торгашинский хребет
  2. Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
  3. Тропа шаманов - места силы Красноярска
  4. Секреты Енисея
  5. Красноярск: нетипичными тропами в черте города
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Необычные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 2 100 до 9 000 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Красноярске на 2024 год по теме «Необычные», 238 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам