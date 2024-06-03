1 чел.
По популярности
скидка
60%
Индивидуальная
3 часа
Панорамный маршрут Красноярска: Торгашинский хребет и его тайны
Панорамы Красноярска: восхождение на Торгашинский хребет с пикником на вершине и легендами местности
Начало: У остановки «Медицинский переулок»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 97503 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Тропа шаманов в Красноярске: путешествие по местам силы
Восхождение по древней тропе шаманов откроет вам тайны Красноярских Столбов и подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Красноярск: экскурсия по нетипичным тропам в черте города
Откройте величие Красноярска: от Академгородка до берегов Енисея, исторические места и духовные святыни
Начало: У театра оперы и балета
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Травы в жизни сибиряка: экскурсия по зеленым уголкам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирской флоры и узнайте, как растения помогали жителям Красноярска веками
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
По берегам Енисея: Красноярская ГЭС и Памятник Царь-рыбе
Присоединяйтесь к нам в путешествие по величественному Енисею, где вы увидите легендарные места Красноярска
Начало: На входе в Театр оперы и балета (ул. Перенсона, 2)
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Красноярские Столбы: незабываемое приключение среди сибирской тайги
Погрузитесь в мир природных чудес Красноярска: скалы, тайга и дикая флора и фауна в одной экскурсии
Начало: Красноярские столбы
Расписание: Ежедневно в 11.00.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Красноярские столбы: путешествие к восьмому чуду света
Поднимитесь на высоту 300 метров, чтобы насладиться видами Красноярска и Такмаковского района с высоты птичьего полета
Начало: Адрес в черте города, кроме отдалённых районов
Расписание: Все дни недели, кроме понедельника. Начало не раньше 10:00
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ощути свободу: мотоэкскурсия по Красноярску
Хочешь почувствовать, что за спиной выросли крылья? Только адреналин, шум ветра и безграничная свобода ждут тебя в увлекательном путешествии по Красноярску
Начало: По договоренности
Расписание: В любой день с 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
7 000₽ за экскурсию
Групповая
6 часов
Таёжная сказка. Сборная экскурсия на Центральные Столбы
Начало: Остановка Турбаза (ул. Свердловская)
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Панорамы Красноярска с высоты Торгашинского хребта
Насладитесь головокружительными видами Красноярска с Торгашинского хребта. Узнайте историю, культуру и легенды региона, прогуливаясь по живописным тропам
Начало: Переулок Медицинский, 23
Расписание: Ежедневно с 11.00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Визитная карточка Красноярска - «Столбы»
Начало: Любой удобный адрес для заказчика
Расписание: Все дни недели
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическая экскурсия «Вкус Сибири»: путешествие по вкусам Красноярска
Погрузитесь в мир сибирских вкусов с экскурсией «Вкус Сибири». Вас ждут уникальные гастрономические открытия и незабываемые впечатления
Начало: По договорённости
Расписание: В любой день с 10:00-13:00 или с 15:00-18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Попить чай на самой высокой точке Торгашинского хребта и узнать её секреты по пути
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
4 часа
Вечер на Торгашинском хребте: захватывающие виды + фотосессия
Подняться по склонам, насладиться закатом над просторами тайги и сделать фото в окрестностях города
Начало: У автобусной остановки «Красфарма»
19 июня в 17:00
20 июня в 17:00
50004 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия3 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Гид Анастасия просто супер! Она рассказала так много, что достаточно было съездить с ней на одну экскурсию
- ААлександр27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Андрей молодец! Мы посетили Такмак, забрались в самые потаённые места. Андрей показал лучшие локации для фото и
- ЛЛина20 мая 2024Все очень понравилось! Всем будем рекомендовать!!!
- ССергей20 мая 2024Красноярские столбы - это место с необычайно красивейшими видами и природой! Каждая минута проведенная на столбах запомниться на всю жизнь.
- ААнна18 мая 2024Заповедник был закрыт, но все равно удалось побывать в восточной части Столбов! Ориентировался на лайтовую прогулку, а получился полноценный горный
- ППавел18 мая 2024Всё прекрасно. Столбы были закрыты на ремонт, поэтому нас повели на Торгашинский хребет. Экскурсоводу Ивану Александровичу огромная благодарность. Он сделал всё для того, чтобы экскурсия была на высшем уровне.
- ММарина16 мая 2024Хотим сказать слова благодарности, за организованную прогулку с Диной по Торгашескому хребту, преодолели лестницу, прогулялись к горе Рыжей и Арке.
- ТТаня15 мая 2024Спасибо за экскурсию на столбы, великолепный был день, красивейщая природа, замечательный экскурсовод Андрей, по совместительству фотограф, сделал крутые фото, интересно рассказывал и подсказывал каждый шаг в сложных местах, остались очень радостные впечатления. Спасибо, желаю вам удачи в вашем деле ❤️
- ммадина13 мая 2024На Хребет мы взошли с обратной стороны, через березовую рощу, а спустились по лестнице. Это интереснее, чем вверх и вниз
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Необычные»
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